Đọc vị ‘bách phát bách trúng’ những nàng giỏi chuyện ấy thông qua dáng người, đấng mày râu cứ ‘tỏ tường’ bảo sao chị em đắm đuối mê mệt

Phụ nữ yêu 29/06/2023 08:28

Các chuyên gia cũng cho rằng hoàn toàn có thể đoán được nhu cầu về chuyện ‘yêu’ của người phụ nữ thông qua vóc dáng cơ thể họ.

Dáng người xương gầy

Với những người phụ nữ gầy, có rất nhiều câu truyền miệng của người xưa về khả năng chăn gối mạnh mẽ của họ. Các chuyên gia cũng cho rằng, nhóm người này dù có bề ngoài khá yếu ớt mảnh mai, ít da ít thịt nhưng lại có hứng thú rất lớn với chuyện ấy.

Đọc vị ‘bách phát bách trúng’ những nàng giỏi chuyện ấy thông qua dáng người, đấng mày râu cứ ‘tỏ tường’ bảo sao chị em đắm đuối mê mệt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ở những chị em phụ nữ có vóc dáng xương gầy, chức năng của cơ quan sinh dục hoạt động rất tốt. Họ dễ bị kích thích hơn, khả năng bôi trơn khi giao hợp tăng, dễ đạt khoái cảm cũng như cảm thấy hài lòng hơn với chuyện chăn gối của vợ chồng. Nguyên nhân là do nồng độ hoóc môn nữ estrogen trong cơ thể chị em. Tình trạng này có tác động rất tích cực đến nhu cầu cũng như khả năng sinh sản của phụ nữ sau này. Gần gũi những cô nàng như vậy sẽ khiến cánh đàn ông có cảm giác thoả mãn trong chuyện ấy.

Dáng đồng hồ cát

Những người có vóc dáng hình đồng hồ cát thường có vòng eo bằng khoảng 70% kích thước vòng mông. Họ được coi là hình mẫu lý tưởng trong chuyện ấy. Những cô nàng này không chỉ có khả năng sinh con đàn cháu đống mà khả năng giường chiếu của các nàng cũng vô cùng tuyệt vời. Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng, những người phụ nữ có vòng hai nhỏ, vòng ba lớn có nồng độ nội tiết tố nữ ở trạng thái hoàn mỹ nhất. Chúng sẽ giúp cho chị em phụ nữ có nhu cầu về chuyện chăn gối và khả năng sinh sản cực kì viên mãn.

Dáng người đẫy đà

Đọc vị ‘bách phát bách trúng’ những nàng giỏi chuyện ấy thông qua dáng người, đấng mày râu cứ ‘tỏ tường’ bảo sao chị em đắm đuối mê mệt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy ham muốn không cao như những người phụ nữ mảnh mai nhưng những người có vóc dáng cơ thể đẫy đà thường dai sức hơn trong chuyện ấy. Những cô nàng đẫy đà nhưng vẫn có đường cong đặc trưng ở nữ giới thường rất được cánh đàn ông mê mẩn. Họ có khả năng cảm nhận rất tốt những kích thích trong chuyện yêu đồng thời khả năng yêu của họ cũng khá hoàn hảo. Tuy nhiên với những người đang ở độ tuổi sinh đẻ mà có vòng eo vượt quá 80 cm thì lượng testosterone tiết ra quá nhiều sẽ gây mất cân bằng nội tiết, khiến cho kinh nguyệt không đều, nặng sẽ gây mất kinh, không rụng trứng và yếu sinh lý nữ. Vì vậy đừng nên coi thường những khối mỡ ở phần bụng.

Dáng người vạm vỡ

Không ít những người phụ nữ không được trời ban cho vẻ mảnh mai duyên dáng, yểu điệu thướt tha của phụ nữ mà ngược lại vóc dáng họ có tướng nam tính với cơ thể có phầm vạm vỡ, nhiều cơ bắp. Hoặc cũng có thể vóc dáng nam tính của họ là kết quả của quá trình luyện tập lâu dài chẳng hạn như các vận động viên thể dục thể thao. Nhiều người thường rất e ngại những cô nàng có vóc dáng như vậy vì nghĩ rằng họ thiếu đi sự nữ tính và có thể còn khô khan với chuyện chăn gối. Tuy nhiên trên thực tế những cô nằng này có phần mạnh mẽ, nam tính nhưng ham muốn trong chuyện ấy lại khá cao. Thường những người phụ nữ có vóc dáng vạm vỡ khá chủ động trong đời sống chăn gối. Những cô nàng như vậy vô cùng phù hợp với những đối tượng nam giới thích phụ nữ chủ động trong chuyện ấy.

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Một trong những nguyên nhân khiến phụ nữ không mặn mà với chuyện ấy chính là vì đấng mày râu chẳng biết con gái thích ‘đụng chạm’ gì nhất trong cuộc ‘yêu’.

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