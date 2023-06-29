Kích thích hứng phấn ‘yêu’ của bạn tình bằng loại nước uống này, tích tắc hóa ‘sát thủ chăn gối’ biến cuộc giao hoan thành cõi đê mê

Phụ nữ yêu 29/06/2023 02:29

Trà sâm, giấm táo, rượu vang… là những thức uống mang công dụng kích thích “chuyện ấy”. Hãy thử ngay những loại nước này trước khi bạn cùng “đối tác” lâm trận, chắc chắn hai người sẽ có được giây phút thăng hoa và hài lòng.

Nước trà sâm

Nhân sâm vốn được biết đến là một loại thần dược giúp bồi bổ sức khỏe, thường xuyên xuất hiện trong các phương thuốc hỗ trợ và tăng cường sinh lý nam từ đông y cho tới tây y. Tại Hàn Quốc, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng trà thảo mộc chế xuất từ nhân sâm có thể giúp nam giới trở nên mạnh mẽ và chống lại được chứng rối loạn cương dương.

Phụ nữ nếu uống thức uống trà sâm trong một tháng liền không những da dẻ đẹp hơn mà còn kích thích ham muốn “chuyện ấy” nhiều hơn.

Kích thích hứng phấn ‘yêu’ của bạn tình bằng loại nước uống này, tích tắc hóa ‘sát thủ chăn gối’ biến cuộc giao hoan thành cõi đê mê - Ảnh 1

Rượu vang

Nhắc đến thức uống mang công dụng kích thích chuyện ấy chúng ta cũng không thể nào bỏ qua rượu vang được. Vì rượu vang không chỉ tốt cho sức khỏe mà đồng thời nó còn rất tốt đối với chuyện yêu. Khi nhâm nhi một ly rượu vang chắc chắn rằng bạn sẽ cảm thấy thư thái hơn nhiều. Cơ thể cũng sẽ nóng lên, trong tư tưởng lúc đó nảy sinh ham muốn và muốn được gần gũi cùng bạn tình nhiều hơn.

Kích thích hứng phấn ‘yêu’ của bạn tình bằng loại nước uống này, tích tắc hóa ‘sát thủ chăn gối’ biến cuộc giao hoan thành cõi đê mê - Ảnh 2

Nước ép từ trái lựu

Lựu từ lâu đã là loại quả được mệnh danh là phương thuốc hỗ trợ sinh lý nam rồi. Nước ép từ trái lựu chắc chắn sẽ là rất tốt cho phái mày râu.

Chỉ cần bạn uống đều đặn vào mỗi ngày 1 ly nước ép từ trái lựu đỏ thì sau một tháng chắc chắn nồng độ Testosterone cũng sẽ tăng lên nhanh chóng. Cả hai sẽ hưng phấn hơn và nhanh chóng kết thúc màn dạo rồi đi tới trọng tâm của “cuộc yêu”.

Một cốc sô-cô-la nóng

Thêm một vị cứu tinh được xem là thức uống mang công dụng kích thích đó chính là socola. Từ xưa người ta đã tin rằng hạt ca cao mang lại sức mạnh giúp tinh thần hưng phấn, chuyện yêu phấn chấn hơn. Vì vậy người ta đã mang những thanh socola màu đen vừa ngọt vừa đắng để tặng cho tình yêu đôi lứa trong những dịp đặc biệt.

Những phụ nữ thường xuyên ăn sô-cô-la (một lượng nhỏ mỗi ngày) thì các chức năng sinh hoạt trong chuyện “yêu” cũng được cải thiện đáng kể và hỗ trợ sinh lý nữ tốt hơn so với những cô gái không ăn sô-cô-la.

Chính từ những điều trên sẽ chẳng có lý do gì để bạn có thể từ chối một cốc sô cô la nóng được pha từ chính tay người bạn tình của mình cả.

Kích thích hứng phấn ‘yêu’ của bạn tình bằng loại nước uống này, tích tắc hóa ‘sát thủ chăn gối’ biến cuộc giao hoan thành cõi đê mê - Ảnh 3

Cốc giấm táo

Cuối cùng thức uống mang công dụng kích thích chúng ta không thể nào bỏ qua giấm táo được. Đây chính là thức uống cực tốt đối với việc chống lại tình trạng lão hóa, tăng cường hệ thống miễn dịch cơ thể và giúp đẹp da… Đồng thời giấm táo còn giúp cải thiện chuyện chăn gối thêm hưng phấn.

Bạn đừng lo lắng vì nước giấm táo không hề khó uống. Bạn có thể pha theo công thức đun sôi một ít giấm táo, đợi đến khi sôi hãy để nhỏ lửa rồi cho vào 15g bột quế, thêm một chút đinh hương. Khi đã sôi bạn tắt bếp và rót ra cốc nhâm nhi khi còn ấm.

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Một số chuyên gia cho biết với nữ giới uống một chút rượu vang sẽ giúp gia tăng chất nhờn bôi trơn. Còn với nam giới, nồng độ cao của Polyphenol trong rượu giúp mạch máu mở rộng, gia tăng lưu lượng máu đến vùng “cậu nhỏ”. Tuy nhiên, nếu lạm dụng sẽ mang lại hậu quả khó lường.

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