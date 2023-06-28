5 vị trí chỉ cần nàng lướt nhẹ cũng đủ khiến chàng 'run rẩy', đảm bảo cuộc yêu trơn tru, cả hai chìm trong hoan lạc

Phụ nữ yêu 28/06/2023 13:04

Hãy thử đặt một nụ hôn vào những vị trí này, đảm bảo chàng sẽ ngày càng yêu bạn nhiều hơn.

Là phụ nữ ai cũng muốn tìm cho mình người đàn ông biết yêu thương và chăm sóc vợ từ việc nhà cho đến chuyện gối chăn. Tuy nhiên, để có được điều đó phụ nữ cũng cần có bí quyết khiến chàng ‘chết nghiện’ bản thân mình.

Bạn có thể đầu tư cho mình một bộ cánh sexy, bạn tu sửa nhan sắc vào mỗi độ tuổi khi chúng bắt đầu lão hóa. Thế nhưng, những điều này có thể khiến anh nhìn sẽ chán. Hãy thử dùng những cử chỉ yêu thương dành cho nhau, chẳng hạn như một nụ hôn nồng nhiệt ở điểm nhạy cảm nhất của chàng. Những cảm giác mà anh chỉ có thể tìm được ở bạn mà không tìm thấy ở bất cứ nơi đâu.

Hôn lên vành tai

Nụ hôn phớt qua cùng một cái cắn nhẹ là kiểu hôn mà cả 2 giới đều thích, nhưng chàng sẽ rất ngạc nhiên khi thấy bạn tinh nghịch như vậy. Chính sự chớp nhoáng của kiểu hôn này khiến chàng muốn níu kéo nhiều hơn thế.

Nụ hôn lưu luyến

Một nụ hôn đơn giản nhưng kéo dài lưu luyến là một cách nói “Em yêu anh” đầy tình cảm. Không cần là một nụ hôn sâu đầy gợi cảm, chàng thích tình cảm và sự chú tâm của bạn, sự lưu luyến yêu thương của bạn đối với chàng, đó là điều quan trọng nhất mà bất cứ chàng trai nào cũng muốn có được từ đối phương.

5 vị trí chỉ cần nàng lướt nhẹ cũng đủ khiến chàng 'run rẩy', đảm bảo cuộc yêu trơn tru, cả hai chìm trong hoan lạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôn lên trán

Nụ hôn này có thể khiến chàng nhớ đến mẹ nhưng cũng là cách tốt để an ủi, giúp chàng bình tĩnh trong lúc khó khăn. Đây là câu nói “Đừng lo, có em ở đây” không thành lời.

Hoặc hãy khiêu khích chàng bằng một nụ hôn bất ngờ. Đàn ông thích đùa giỡn, nên nếu chàng nghiêng người định hôn bạn, hãy tránh sang bên và hôn lên má chàng. Khi hôn nhẹ lên môi chàng, hãy khiến chàng đợi một lúc cho đến khi nhận được nụ hôn thực sự.

Hôn kiểu Pháp

Đây là kiểu hôn nổi tiếng nhất, và luôn nằm trong top những nụ hôn mà đàn ông ưa thích nhất.

Hãy chọn những lúc chàng nghỉ ngơi, không để ý và hãy hôn chàng. Sự hấp dẫn của nụ hôn này đối với chàng là do sự tự nhiên tinh khiết. Không phải vì yêu cầu, không cần lý do, bạn hôn chàng chỉ vì muốn hôn chàng.

5 vị trí chỉ cần nàng lướt nhẹ cũng đủ khiến chàng 'run rẩy', đảm bảo cuộc yêu trơn tru, cả hai chìm trong hoan lạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nụ hôn người nhện

Cảnh tượng nổi tiếng trong bộ phim Người nhện là nụ hôn ngược của 2 nhân vật chính. Nụ hôn này sẽ khiến chàng cảm thấy như mình là siêu nhân. Không còn sự bàn cãi nào nữa lúc này chàng từ một anh hùng siêu nhân cũng sẽ mềm nhũn ra, chỉ muốn được thưởng thức tiếp những nụ hôn như thế từ bạn mà thôi.

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