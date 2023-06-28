Khám phá ngay bí thuật 'chăn gối' của mỹ nhân Trung Hoa khiến đàn ông khó thoát khỏi lưới tình

Phụ nữ yêu 28/06/2023 10:31

Ngày nay, người ta vẫn tò mò về những nghệ thuật phòng the táo bạo của các mỹ nhân Trung Hoa xưa. Chính vì vậy, hiếm có nơi nào trên thế giới, vấn đề tình dục lại được bàn luận có hệ thống và công phu như ở Trung Quốc.

Nghệ thuật phòng the của người Trung Hoa

Từ ngày xưa, các cung nữ đã được đào tạo, tình dục là một bản năng vốn có, là một thứ xung lực nội tại trong con người. Trên hòa hợp với âm dương trời đất, dưới hòa hợp vợ chồng sẽ giúp sức khỏe tăng cường và kéo dài tuổi thọ.

Chính vì vậy, Dương Quý Phi - một trong tứ đại mỹ nhân trong lịch sử Trung Quốc, biểu tượng sắc đẹp của phụ nữ đời Đường. Ngay khi có dấu hiệu của tuổi tác, đã dùng rất nhiều loại thuốc chiết xuất từ thiên nhiên như: Tinh dầu hoa nhài, dầu cây trinh nữ, tinh dầu huân y thảo, dầu đương quy, xà sàng tử… để giúp thu hẹp và làm hồng vùng kín của mình. Đặc biệt, bà rất chú trọng đến thực đơn ăn uống, ăn nhiều trái vải để cho thể lực kiện khang, luôn giữ được khí sắc tuyệt vời để chiều lòng vua và không bao giờ bị thất sủng.

Khám phá ngay bí thuật 'chăn gối' của mỹ nhân Trung Hoa khiến đàn ông khó thoát khỏi lưới tình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khác với, Dương Quý Phi, nàng Triệu Phi Yến vào thời Hậu Hán lại nổi tiếng với các “bí thuật phòng the”. Đó là cách tập luyện giúp nữ nhân có thể co cơ khá độc đáo, khiến đàn ông luôn thỏa nguyện bởi cảm giác vừa vặn và khăng khít như đang ân ái nồng nàn cùng trinh nữ. Những bí thuật phòng the điêu luyện này, nàng đã khiến vua Hán Thành đế bất chấp sự phản đối của quần thần để đưa nàng lên ngôi hoàng hậu.

Theo người xưa kể, dù sau khi vua đã xuất tinh, nàng vẫn phải lựa thế, dùng kỹ thuật đặc biệt giúp cho vua già hóa trẻ, tinh thần phấn chấn, sảng khoái hơn bất cứ thứ thuốc bổ nào. Vì thế, vua ngày càng nghiện nàng, dù trong cung có nhiều người trẻ đẹp hơn vẫn không màng tới.

Có thể thấy rằng, nghệ thuật phòng the của người Trung Hoa không phải tự dưng mà có, được đúc kết qua thời gian và phải luyện tập thuần thục. Chính vì vậy, một khi đã giăng lưới tình các mỹ nhân thường nắm chắc phần thắng, không một người đàn ông nào có thể thoát.

Nghệ thuật phòng the của người Trung Hoa có phòng trung thuật để đào tạo kỹ năng  

Mạnh Tử - một nhà tư tưởng tiêu biểu của Nho gia cũng phải thừa nhận: Tình dục vốn nằm trong bản tính của con người, cũng giống như việc ăn uống vậy! Chính vì thế, cùng với thời gian, các kiến thức tích lũy được đã hội tụ thành một chuyên ngành, mà người xưa gọi là “Phòng trung thuật”.

Khám phá ngay bí thuật 'chăn gối' của mỹ nhân Trung Hoa khiến đàn ông khó thoát khỏi lưới tình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Căn phòng này không chỉ đơn thuần một tập hợp các kiến thức, các lý luận và phương pháp thực hành nơi phòng the mà còn có tính thực dụng rất cao. Bao gồm một hệ thống thực hành có bài bản, mô tả kỹ lưỡng, chi tiết những hành vi thực tế trong chuyện chăn gối. Khi thực hành những kỹ năng đó sẽ có cảm giác như thật để giúp vua cảm nhận được đầy đủ hạnh phúc, đạt tới trạng thái khoái cảm cực độ, khỏe mạnh và trường thọ. Nó hoàn toàn có thể đáp ứng đầy đủ những nhu cầu của con người trong mọi thời đại.

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