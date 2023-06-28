Khi “yêu” lần đầu thấy máu xuất hiện ở đầu “cậu nhỏ” bạn không nên quá hoảng hốt. Vì trong nhiều trường hợp, máu sẽ ngừng chảy trong ít phút. Phải thật bình tĩnh và sơ cứu bằng cách dùng gạc sạch băng ép vết thương để cầm máu, sau đó nghỉ ngơi hoàn toàn và theo dõi. Nếu sau ba tiếng vẫn chưa thấy cầm máu cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được xử trí. Thủ thuật nối lại chiếc phanh với độ dài hợp lí sẽ được thực hiện rất nhanh gọn, chỉ khoảng 5- 10 phút. Tất nhiên, chiếc phanh nối lại sẽ không ảnh hưởng đến sức khoẻ cũng như “bản lĩnh” đàn ông khi “yêu” sau này.

Có thể do người chồng quá vội vàng, thô bạo, bạn lại cố gắng chịu đau nên mới xảy ra sự cố. Bởi vậy điều nên làm lúc này là: Hãy thẳng thắn nói chuyện với chồng để anh ấy hiểu cảm giác của bạn rồi tìm cách khắc phục hoặc nhờ đến sự trợ giúp của bác sĩ.

Màn “dạo đầu” chưa thích hợp

Khi chàng hồi hộp lâm trận quá vội vàng khiến cho “cô bé” không được tiết đủ dịch bôi trơn, gây ra ma sát lớn và cảm giác đau rát. Do vậy, khi gặp sự cố này các nàng nên: Chia sẻ với chồng bạn để “dạo đầu” đúng cách, cần có đủ thời gian cho khúc dạo đầu sao cho bạn có đủ thời gian chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho việc "ân ái" trở nên thuận lợi hơn, đánh thức những xúc cảm trong bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Sự co cơ vòng âm đạo

Do nàng quá lo lắng và sợ hãi trong lần đầu tiên, các cơ vòng có thể khiến cho cửa mình hẹp lại, gây đau và khó quan hệ. Điều nên làm lúc này là nàng: Hãy nói chuyện, vuốt ve âu yếm thân mật với bạn đời trước khi làm chuyện ấy, cùng với việc tăng dần kích thích để hạn chế tối đa những cảm xúc tiêu cực.

Sự co cơ vòng âm đạo

Do nàng quá lo lắng và sợ hãi trong lần đầu tiên, các cơ vòng có thể khiến cho cửa mình hẹp lại, gây đau và khó quan hệ. Điều nên làm lúc này là nàng: Hãy nói chuyện, vuốt ve âu yếm thân mật với bạn đời trước khi làm chuyện ấy, cùng với việc tăng dần kích thích để hạn chế tối đa những cảm xúc tiêu cực.

Cách quan hệ lần đầu không đau

Đau trong quan hệ tình dục lần đầu có thể gây tâm lý e ngại, lo lắng, sợ quan hệ cho nữ giới. Việc làm thế nào để giảm đau đớn trong lần đầu làm chuyện ấy cần sự hỗ trợ và thấu hiểu rất lớn từ nam giới. Không chỉ vậy bản thân các bạn nữ cũng cần trang bị cho mình kiến thức trước khi bước vào lần “vượt rào” đầu tiên. Hãy cùng lưu lại ngay cách quan hệ lần đầu không đau dưới đây nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Vệ sinh cơ thể và vùng kín sạch sẽ

Vệ sinh cơ thể và vùng kín sạch sẽ, thơm tho là bước đầu tiên cần chú ý trong cách quan hệ lần đầu. Mùi hương cơ thể dịu nhẹ, quyến rũ của nam giới chính là yếu tố đánh lạc tâm lý căng thẳng, cuốn hút đối phương khiến chị em nhập cuộc một cách dễ dàng hơn, bớt căng thẳng.

Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng

Chị em cần chắc chắn mình đã sẵn sàng cho lần quan hệ tình dục đầu tiên và tìm hiểu kỹ các thông tin biện pháp phòng tránh thai, bảo vệ an toàn tình dục và chuẩn bị trước khi lâm trận. Điều này sẽ giúp chị em thoải mái hơn, không phải vừa quan hệ vừa lo lắng việc mang thai ngoài ý muốn, không tập trung vào “cuộc yêu”.

Tắt đèn

Tắt đèn là mẹo nhỏ hữu hiệu cho cách quan hệ lần đầu không đau. Tắt đèn hoặc để ánh sáng đèn ngủ tối thiểu trong lần đầu quan hệ giúp cho bạn nữ cảm giác thoải mái, cơ thể thư giãn hơn để “lâm trận”. Ánh sáng màu tím và đỏ được cho là phù hợp và có tác dụng kích thích hưng phấn khi quan hệ tình dục.

Một màn dạo đầu ướt át là yếu tố cần thiết trong lần đầu làm chuyện ấy

Cô gái của bạn thường sẽ căng thẳng, lo lắng trong lần đầu tiên vì thế mà tình trạng khô hạn rất dễ diễn ra. Bạn nên dành nhiều thời gian hơn để vuốt ve, thân mật giúp bạn nữ thả lỏng cơ thể, âm đạo tiết nhiều dịch nhờn dương vật dễ di chuyển sâu bên trong mà không gây đau rát. Sử dụng gel bôi trơn hoặc bao cao su mỏng nhẹ cũng là gợi ý tốt cho lần đầu quan hệ để giảm đau cho nữ giới, hơn nữa bao cao su còn là biện pháp tránh thai an toàn.

Tư thế quan hệ phù hợp là cách quan hệ lần đầu không gây đau

Trong lần quan hệ đầu tiên bạn không nên thử sức với các tư thế mới lạ hoặc quá khó. Tư thế truyền thống được khuyến cáo nên sử dụng để giảm bớt đau đớn trong lần đầu quan hệ cho bạn tình.

Xâm nhập nhẹ nhàng

“Anh sẽ nhẹ nhàng thôi, không đau đâu” là câu thì thầm nhiều nhất mà chị em được nghe trong lần đầu quan hệ. Nam giới kiểm soát tốt tốc độ đưa dương vật vào trong âm đạo của nữ giới và giữ nhịp độ cuộc yêu phù hợp, đặc biệt cần có giai đoạn mơn trớn trước khi đưa dương vật vào sẽ giúp âm đạo thích nghi từ từ, chị em cũng bớt căng thẳng, bớt đau hơn. Bệnh cạnh đó bạn nam cũng cần hỗ trợ bạn tình bằng cách trấn an tâm lý trước, trong và sau lần đầu quan hệ.