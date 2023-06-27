'Sắm' ngay 3 'bảo bối tình yêu' giúp đêm xuân thăng hoa, nồng cháy, đảm bảo chàng và nàng mê mệt

Phụ nữ yêu 27/06/2023 20:50

Có thêm 3 bảo bối hữu hiệu dưới đây, đảm bảo các cặp vợ chồng mê mệt.

Biết cách "bùng nổ" đúng lúc - đúng chỗ: Đôi khi pha thêm "gia vị" thờ ơ lại khiến chàng mê đắm

Cuộc sống chăn gối vợ chồng sẽ trở nên nhàm chán, nhạt màu nếu đôi bên chỉ duy trì cuộc yêu giống như "một bài tập thể dục" cần làm trước khi chìm vào giấc ngủ. Khi khiến chuyện "yêu" trở thành một thói quen sẽ tạo ra sự nhàm chán, làm mất dần ham muốn vợ chồng.

Vậy nên chuyện chăn gối vợ chồng rất cần yếu tố bất ngờ, mới lạ. Đôi lúc một chút thờ ơ của hội chi em sẽ khiến cánh mày râu tăng cảm giác muốn khám phá, chinh phục. Điều này sẽ tăng thêm tính kích thích cho mỗi cuộc yêu. Có trong tay sự hứng khỏi, còn gì cản bước được hai bạn lên đỉnh thăng hoa nữa đâu!

'Sắm' ngay 3 'bảo bối tình yêu' giúp đêm xuân thăng hoa, nồng cháy, đảm bảo chàng và nàng mê mệt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Màn tấn công bất ngờ tăng thêm khoái cảm

Sự bất ngờ luôn mang lại những khoái cảm mãnh liệt trong chuyện chăn gối vợ chồng. Nhờ đó mà cuộc yêu của 2 người trở nên thú vị với nhiều cảm xúc tích cực hơn và lạ lẫm hơn. Nhất là với những cặp đôi đã có thời gian gắn bó lâu dài, ít khi có sự "đột phá" trong chuyện phòng the thì sự bất ngờ đóng vai trò như một chất xúc tác, làm mới trong mối quan hệ của cả hai.

Để cuộc yêu được trơn tru hoàn hảo, những trợ thủ như dầu dưỡng, tinh dầu massage là những thứ không thể thiếu. Thi thoảng vợ chồng bạn nên sử dụng một chút kem dưỡng hoặc tinh dầu rồi nhẹ nhàng di chuyển thật chậm rãi trên cơ thể đối tác. 

'Sắm' ngay 3 'bảo bối tình yêu' giúp đêm xuân thăng hoa, nồng cháy, đảm bảo chàng và nàng mê mệt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đừng tưởng bạo lực khiến đối phương e dè - "Trói nhẹ" bàn tay tạo cảm xúc mạnh

Không đơn thuần là những phút tiếp xúc thân mật trước lúc ngủ, cuộc yêu của vợ chồng cũng cần những cử chỉ yêu "mãnh liệt" và những cung bậc cảm xúc dồn dập.

Một hành động nghe có vẻ hơi bạo lực như "trói tay" trên thực tế lại khiến cho cả hai tìm được hứng khỏi và cảm xúc mới. Ngại gì không thêm một chút "gia vị" lạ này cho cuộc yêu thêm phần thăng hoa. Tuy nhiên, hãy làm điều này khi cả hai thực sự muốn và tự nguyện để tránh sự không hài lòng trong suốt thời gian thân mật nhé!

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