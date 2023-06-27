Muốn 'đổi gió' bằng việc làm chuyện ấy trên xe hơi, cẩn trọng 3 rủi ro 'trời ơi đất hỡi' khiến các cặp đôi 'khóc thét'

Muốn đổi gió sang không gian ô tô để làm chuyện ấy, bạn cần cẩn trọng hết sức bởi 3 rủi ro tiềm ẩn dưới đây.

1. Nguy cơ bị khó thở khi "cố đấm ăn xôi" làm chuyện ấy trong xe

Không gian trong xe vốn nhỏ hẹp lại hạn chế chiều cao cần thiết, nên bạn sẽ có nguy cơ bị khó thở khi làm tình trên xe. Mặt khác, diện tích nhỏ bé bên trong xe sẽ làm hạn chế việc thực hành các tư thế quan hệ nóng bỏng mà cả hai mong muốn.

Khi bạn bị khó thở với cảm giác nóng bức trong xe, bạn sẽ không thể nào có những giây phút thăng hoa nóng bỏng được.

Ảnh minh họa: Internet

2. Làm tình trên xe dễ gây tê chân và chẳng còn những khoái lạc cả hai mong muốn

Vì không gian trong xe hơi nhỏ hẹp nên bạn không thể duỗi chân thẳng hay nằm thẳng người thoải mái như trên giường hay bất kỳ không gian thoáng nào. Vì vậy, bạn sẽ có cảm giác tê tay chân hoặc bị chuột rút cơ làm ảnh hưởng đến chất lượng “yêu” khi quan hệ trên ô tô.

Đây cũng là nguyên nhân khiến bạn chỉ muốn đẩy nhanh thời gian quan hệ, thậm chí bỏ qua màn dạo đầu và chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đổi gió này.

Ảnh minh họa: Internet

3. Da bạn có thể bị ngứa, cơ quan sinh dục "gặp nạn"

Bạn có thể bị ngứa da khi quan hệ nếu da tiếp xúc với những nơi bị nhiễm khuẩn trên xe hơi. Ngoài ra, bạn cũng có thể bị bỏng rát da khi chà xát cơ thể vào những vật liệu trên ghế xe hơi.

Chưa kể, cơ quan sinh dục của bạn có thể bị nhiễm khuẩn nếu ghế xe hơi chứa nhiều vi khuẩn hoặc không được làm sạch thường xuyên. Thậm chí bạn có thể bị ngứa hoặc sưng vùng kín sau khi quan hệ trên xe.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/muon-oi-gio-bang-viec-lam-chuyen-ay-tren-xe-hoi-can-trong-3-rui-ro-troi-oi-at-hoi-khien-cac-cap-oi-khoc-thet-596317.html