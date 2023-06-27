Muốn 'đổi gió' bằng việc làm chuyện ấy trên xe hơi, cẩn trọng 3 rủi ro 'trời ơi đất hỡi' khiến các cặp đôi 'khóc thét'

Phụ nữ yêu 27/06/2023 13:49

Muốn đổi gió sang không gian ô tô để làm chuyện ấy, bạn cần cẩn trọng hết sức bởi 3 rủi ro tiềm ẩn dưới đây.

1. Nguy cơ bị khó thở khi "cố đấm ăn xôi" làm chuyện ấy trong xe

Không gian trong xe vốn nhỏ hẹp lại hạn chế chiều cao cần thiết, nên bạn sẽ có nguy cơ bị khó thở khi làm tình trên xe. Mặt khác, diện tích nhỏ bé bên trong xe sẽ làm hạn chế việc thực hành các tư thế quan hệ nóng bỏng mà cả hai mong muốn.

Khi bạn bị khó thở với cảm giác nóng bức trong xe, bạn sẽ không thể nào có những giây phút thăng hoa nóng bỏng được. 

Muốn 'đổi gió' bằng việc làm chuyện ấy trên xe hơi, cẩn trọng 3 rủi ro 'trời ơi đất hỡi' khiến các cặp đôi 'khóc thét' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Làm tình trên xe dễ gây tê chân và chẳng còn những khoái lạc cả hai mong muốn

Vì không gian trong xe hơi nhỏ hẹp nên bạn không thể duỗi chân thẳng hay nằm thẳng người thoải mái như trên giường hay bất kỳ không gian thoáng nào. Vì vậy, bạn sẽ có cảm giác tê tay chân hoặc bị chuột rút cơ làm ảnh hưởng đến chất lượng “yêu” khi quan hệ trên ô tô.

Đây cũng là nguyên nhân khiến bạn chỉ muốn đẩy nhanh thời gian quan hệ, thậm chí bỏ qua màn dạo đầu và chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đổi gió này.

Muốn 'đổi gió' bằng việc làm chuyện ấy trên xe hơi, cẩn trọng 3 rủi ro 'trời ơi đất hỡi' khiến các cặp đôi 'khóc thét' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Da bạn có thể bị ngứa, cơ quan sinh dục "gặp nạn"

Bạn có thể bị ngứa da khi quan hệ nếu da tiếp xúc với những nơi bị nhiễm khuẩn trên xe hơi. Ngoài ra, bạn cũng có thể bị bỏng rát da khi chà xát cơ thể vào những vật liệu trên ghế xe hơi.

Chưa kể, cơ quan sinh dục của bạn có thể bị nhiễm khuẩn nếu ghế xe hơi chứa nhiều vi khuẩn hoặc không được làm sạch thường xuyên. Thậm chí bạn có thể bị ngứa hoặc sưng vùng kín sau khi quan hệ trên xe.

Giải mã nguyên nhân khiến chàng và nàng đang ái ân bỗng dưng 'dính chặt vào nhau': Tưởng đơn giản nào ngờ dễ gặp tử thần

Giải mã nguyên nhân khiến chàng và nàng đang ái ân bỗng dưng 'dính chặt vào nhau': Tưởng đơn giản nào ngờ dễ gặp tử thần

Vì sao hai người quan hệ lại xảy ra hiện tượng này? Nó ảnh hưởng thế nào đến 2 phái? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho các cặp đôi.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện ấy chuyện phòng the chuyện vợ chồng bí kíp làm chuyện ấy chuyện ấy trên xe hơi

TIN MỚI NHẤT

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 12 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Ngoại tình 1 giờ 7 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận