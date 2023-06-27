Tuy nhiên, mức độ co cứng cơ không đến mức khiến người nam không thể thoát ra được. Thực tế, chúng tôi cũng chưa gặp trường hợp nào dính nhau khi đang quan hệ được đưa đến cấp cứu.

Việc hai người quan hệ mà dính chặt vào nhau đôi khi vẫn xảy ra. Theo các chuyên gia, việc dính nhau khi quan hệ tình dục có nguồn gốc từ một bệnh lý có tên gọi là co thắt âm đạo. Biểu hiện của bệnh lý này là sự co thắt đột ngột và co cứng ngoài tầm kiểm soát cơ vùng chậu, vì vậy người nam khi quan hệ đưa "cậu nhỏ" vào rất khó khăn. Thậm chí, khi đã cho vào trong được thì sau đó rất khó rút ra.

Khuyến cáo sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục không phải là mới mẻ, đây cũng là nguyên tắc an toàn đem lại hiệu quả tốt nhất để tình dục an toàn. Thực tế có 2 loại bao cao su song bao cao su cho nam giới là phổ biến nhất, nên đeo từ khi bắt đầu quan hệ cho đến khi nam giới xuất tinh.

Bao cao su được bán phổ biến tại các hiệu thuốc, đại lý bán lẻ hoặc phát miễn phí trong các chiến dịch phổ biến tình dục an toàn. Đeo bao cao su mỗi khi quan hệ hạn chế tiếp xúc trực tiếp dịch tiết, tinh trùng khi quan hệ nên ngừa thai và ngừa được bệnh lý lây nhiễm qua đường tình dục.

Tránh quan hệ tình dục với nhiều người

Đây là nguyên tắc thứ 2 trong tình dục an toàn, việc quan hệ tình dục với càng nhiều người thì khả năng lây nhiễm bệnh qua đường tình dục hay mang thai ngoài ý muốn cao hơn. Nhất là khi bạn không hiểu rõ về tình trạng sức khỏe hay “tình sử” của mỗi bạn tình.

Do đó, tránh quan hệ tình dục với nhiều người là nguyên tắc tình dục an toàn và lành mạnh.

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Quan hệ bằng miệng hoặc hậu môn an toàn

Thực tế cách quan hệ tình dục bằng miệng hoặc qua hậu môn được nhiều cặp đôi sử dụng để đem lại cảm giác mới lạ hoặc để ngừa mang thai. Song những cách này vẫn có thể gây lây nhiễm các căn bệnh tình dục, vẫn phải tình dục an toàn kể cả khi quan hệ như vậy.

Sử dụng bao cao su là điều quan trọng để giữ an toàn cho cả hai cả khi không quan hệ qua âm đạo. Ngoài ra, chị em phụ nữ có thể sử dụng thêm miếng bảo vệ miệng để ngừa nguy cơ lây bệnh khi quan hệ bằng miệng.

Sử dụng dầu bôi trơn đúng cách

Có lẽ nhiều người ngạc nhiên khi việc sử dụng dầu bôi trơn đúng cách liên quan đến nguyên tắc tình dục an toàn, việc này giúp ngăn ngừa tình trạng rách hoặc thủng bao cao su khi quan hệ. Loại chất bôi trơn tình dục phù hợp là chất gốc nước hoặc gốc silicone, nếu dùng chất bôi trơn từ dầu, bao cao su có thể bị ăn mòn và rách.

Ngoài ra, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng các loại dầu bôi trơn để cuộc yêu thăng hoa nhất và đảm bảo an toàn sức khỏe nhất.

Trao đổi và thận trọng với bệnh truyền nhiễm

Thực tế chủ đề tình dục không phải là chủ đề dễ nói chuyện với hầu hết các cặp đôi, nhất là khi một trong hai người mắc bệnh tình dục có thể lây sang người còn lại. Tuy nhiên, để đời sống tình dục hạnh phúc thì việc trao đổi thẳng thắng, chân thật về tình trạng sức khỏe của mình là rất quan trọng.

Hãy yêu cầu về việc sử dụng biện pháp bảo vệ khi cả hai đang có ý định quan hệ tình dục, trao đổi nếu bạn đang mắc bệnh lây qua đường tình dục. Đây là cơ sở để cả hai quan hệ tình dục an toàn, có biện pháp bảo vệ tốt nhất.