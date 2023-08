Việc hai người quan hệ mà dính chặt vào nhau đôi khi vẫn xảy ra. Theo các chuyên gia, việc dính nhau khi quan hệ tình dục có nguồn gốc từ một bệnh lý có tên gọi là co thắt âm đạo. Biểu hiện của bệnh lý này là sự co thắt đột ngột và co cứng ngoài tầm kiểm soát cơ vùng chậu, vì vậy người nam khi quan hệ đưa "cậu nhỏ" vào rất khó khăn. Thậm chí, khi đã cho vào trong được thì sau đó rất khó rút ra.

Tuy nhiên, mức độ co cứng cơ không đến mức khiến người nam không thể thoát ra được. Thực tế, chúng tôi cũng chưa gặp trường hợp nào dính nhau khi đang quan hệ được đưa đến cấp cứu.