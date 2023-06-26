Những sự thật gây SỐC về chuyện giường chiếu mà phụ nữ tuổi 30 nên biết: Đừng để 'xe cạn dầu' mới lo tân trang

Để có sự chuẩn bị tâm lý tốt hơn trong chuyện ấy, sau đây là những điều phụ nữ nên biết trước khi 30 sẽ giúp bạn luôn cảm thấy tự tin và thoải mái.

Đừng giả vờ rằng bạn đã lên đỉnh Theo các chuyên gia chuyện phòng the, đôi khi, để tăng cường khoái cảm và niềm kiêu hãnh của bạn tình, bạn có thể sẽ giả vờ lên đỉnh. Rất nhiều phụ nữ thường xuyên phải tỏ ra họ đã lên đỉnh với mong muốn tránh khiến lòng tự trọng của bạn tình bị tổn thương. Tuy nhiên, đây là một sự thật về tình dục nếu che giấu sẽ làm “trục trặc” mối quan hệ của cả hai về lâu dài đấy! Chẳng hạn như, việc bạn cố tỏ ra rằng bạn đã “lên đỉnh” sẽ khiến bạn tình cảm thấy rằng anh ấy có thể hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của bạn. Đồng thời, điều này còn khiến cho anh ấy ngộ nhận rằng bạn yêu thích những tư thế hoặc sự vuốt ve mà anh ấy thường làm. Trong khi đó, bạn lại phải tiếp tục giả vờ rằng bạn rất thích quá trình quan hệ đó.

Để có thể giải quyết vấn đề này, đồng thời thỏa mãn ham muốn của cả hai, bạn nên tế nhị nói cho anh ấy những lời thủ thỉ nhẹ nhàng và chân thành. Dù rằng ban đầu anh ấy có thể cảm thấy thất vọng, tuy nhiên đây chính là bí quyết khiến cả hai ngày càng thân mật và hiểu rõ về cơ thể đối phương. Dần dần, bạn và bạn tình sẽ cùng trải qua những cuộc yêu nóng bỏng và đầy khoái cảm! Ảnh minh họa: Internet Luôn nhắc anh ấy dùng bao cao su Đối với những cặp đôi đang yêu hoặc những cặp vợ chồng chưa muốn có con, việc sử dụng bao cao su mỗi khi quan hệ tình dục là một điều mang tính tất yếu. Không chỉ giúp cả hai bảo vệ bản thân trước nguy cơ lây nhiễm STDs (các bệnh lây truyền qua đường tình dục), việc sử dụng bao cao su còn là một biện pháp lý tưởng để phòng tránh trường hợp mang thai ngoài ý muốn.

Chuyên gia vật lý trị liệu sức khỏe vùng chậu đồng thời là nhà giáo dục học tình dục Uchenna Ossai cho biết: “Ở đầu thế kỷ XX, bao cao su dường như là một sản phẩm gây mất cảm hứng nhiều hơn là hỗ trợ tình dục. Do đó, nhiều nam giới đã từng thú nhận rằng việc sử dụng bao cao su không mang lại cảm giác chân thật mỗi khi quan hệ”. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại bao cao su không chỉ bảo vệ cực kỳ tốt mà vẫn đảm bảo khoái cảm và không hạn chế hoạt động. Do đó, bạn và người ấy có thể lựa chọn loại bao cao su phù hợp với cả hai nhé. Ảnh minh họa: Internet Bạn có thể cười khi làm chuyện ấy Quan hệ tình dục dường như là một quá trình nghe có vẻ đầy khoái cảm và nóng bỏng. Do đó, nhiều người cho rằng đây không phải là thời điểm thích hợp dành cho tiếng cười. Tuy nhiên, một chuyên gia về tình dục và giáo dục học Rena McDaniel đã có lời khuyên rằng đôi khi bạn nên thả lỏng bản thân và thậm chí là bật cười một cách thoải mái. Một phần của cảm giác thoải mái mà bạn cảm nhận mỗi khi tiếp xúc thân mật với bạn khác phái khiến cơ thể bạn có xu hướng biểu hiện những điều lạ lùng. Chẳng hạn như, bạn thường phát ra những tiếng kêu khác biệt trong lúc quan hệ tình dục. Vì thế, nếu bạn và bạn tình đột nhiên có khoảnh khắc ngượng ngùng hoặc xấu hổ, hãy thử xóa bỏ cảm giác ấy bằng một câu nói hài hước hoặc tiếng cười sảng khoái nhé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-su-that-gay-soc-ve-chuyen-giuong-chieu-ma-phu-nu-tuoi-30-nen-biet-ung-e-xe-can-dau-moi-lo-tan-trang-596115.html