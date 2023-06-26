5 việc 'ĐẠI KỴ' nên tránh sau khi 'yêu' kẻo 'nhận trái đắng': Số 4 nhiều cặp đôi vẫn vô tư mắc phải

Phụ nữ yêu 26/06/2023 13:15

Hãy lưu ý 5 việc không nên làm sau khi quan hệ để không phá hỏng bức tranh ái ân hoàn mỹ mà bạn vừa vẽ nên nhé!

Mặc quần áo ngay sau khi quan hệ

Có thể bạn chưa biết, ôm nhau ngủ trong trạng thái trên cơ thể không tấm vải che thân sẽ tạo nên một cảm giác hạnh phúc đến lạ kỳ. Đừng vội vàng choàng dậy và mặc đồ ngay sau khi làm chuyện ấy nhé, vì điều đó ít nhiều tạo nên cảm giác chuyện vừa xảy ra như là trách nhiệm. Nếu bạn đang mắc phải thói quen này thì khuyên bạn hãy một lần thay đổi, để biết rằng sau cuộc yêu còn nhiều điều hấp dẫn và thú vị khác đấy.

5 việc 'ĐẠI KỴ' nên tránh sau khi 'yêu' kẻo 'nhận trái đắng': Số 4 nhiều cặp đôi vẫn vô tư mắc phải - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tắm ngay sau mỗi cuộc yêu

Sau khi lâm trận, các lỗ chân lông thường mở rộng, nhịp tim thường nhanh hơn mức bình thường. Theo đó, tất cả các cơ quan, bộ phận đều được thực hiện một bài thể dục tổng hợp, các cơ được thả lỏng tối đa. Chính vì vậy việc đứng dậy và đi tắm ngay dễ  khiến bạn bị cảm lạnh và nhịp tim thay đổi đột ngột, kèm theo các triệu chứng co rút đột ngột hoặc nguy hiểm hơn là tai biến do co mạch máu tức thời. Do đó việc dành ra 5-10 phút để âu yếm và ôm ấp bạn tình của mình vừa giúp tình cảm mặn nồng hơn, lại giúp cơ thể có thời gian nghỉ ngơi thư giãn.

Ăn đồ lạnh và uống nước đá

Một trong những việc không nên làm sau khi quan hệ đó là ăn đồ lạnh và uống nước đá. Tất cả mọi tổ chức, cơ quan trong cơ thể đều đã hoạt động hết công suất sau mỗi cuộc yêu, dạ dày và hệ tiêu hóa cũng vậy, chúng cần có thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục. Đừng dại dột bắt nó làm việc lại ngay thông qua việc dung nạp đồ ăn hoặc một ly nước mát để bù đắp cho những sức lực vừa mới tiêu thụ. Vì nó là tác nhân gây nên những phản ứng bất lợi cho cơ thể như cảm giác đầy hơi, chướng bụng rất khó chịu. Không những thế đôi lúc những hành động này lại khiến đối phương của bạn có suy nghĩ rằng, bạn cố gắng nhanh chóng hoàn thành cuộc yêu và hạ màn tức thì chỉ để đi kiếm đồ ăn lấp đầy khoảng trống  trong khoang bụng.

Chìm sâu vào giấc ngủ

Có thể sau cuộc chiến mây mưa trên giường, cả hai đều rất muốn ngủ và thực sự có thể ngủ ngay, nhưng đừng quá vội chìm ngay vào giấc ngủ sâu ngay sau khi xuất tinh. Vì như vậy sẽ làm cho cảm giác sung sướng bị rút ngắn, và bạn đã tự mình đánh mất di thành quả chiến đấu trong suốt cuộc yêu. Một vài phút âu yếm và tận hưởng sẽ giúp bạn có thể ngủ sâu hơn và nạp năng lượng cho cậu nhỏ căng tràn hơn.

5 việc 'ĐẠI KỴ' nên tránh sau khi 'yêu' kẻo 'nhận trái đắng': Số 4 nhiều cặp đôi vẫn vô tư mắc phải - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Làm việc nặng và gắng sức

Nếu cặp đôi nào đó tranh thủ những thời gian ngắn ngủi bên nhau để giải quyết vấn đề sinh lý thì sẽ ít có thời gian nghỉ ngơi sau mỗi cuộc yêu, thậm chí là bắt tay ngay vào công việc sau khi mây mưa. Những công việc nhẹ nhàng thì sẽ chẳng sao nhưng nếu bạn phải bắt tay vào những công việc đòi hỏi hao tổn sức lực nhiều, thì đây chính là nguyên nhân dẫn đến những hồi trống ngực cùng những lần khó thở và chuột rút bất chợt. Nguy hiểm hơn là bạn sẽ bị mệt mỏi suốt nhiều ngày sau đó, gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống.

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Nếu bạn đang muốn tìm những cách giúp ‘thay đổi khẩu vị’ cho chồng thì hãy áp dụng ngay những điều dưới đây.

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