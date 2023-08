5 việc 'ĐẠI KỴ' nên tránh sau khi 'yêu' kẻo 'nhận trái đắng': Số 4 nhiều cặp đôi vẫn vô tư mắc phải

Tắm ngay sau mỗi cuộc yêu

Sau khi lâm trận, các lỗ chân lông thường mở rộng, nhịp tim thường nhanh hơn mức bình thường. Theo đó, tất cả các cơ quan, bộ phận đều được thực hiện một bài thể dục tổng hợp, các cơ được thả lỏng tối đa. Chính vì vậy việc đứng dậy và đi tắm ngay dễ khiến bạn bị cảm lạnh và nhịp tim thay đổi đột ngột, kèm theo các triệu chứng co rút đột ngột hoặc nguy hiểm hơn là tai biến do co mạch máu tức thời. Do đó việc dành ra 5-10 phút để âu yếm và ôm ấp bạn tình của mình vừa giúp tình cảm mặn nồng hơn, lại giúp cơ thể có thời gian nghỉ ngơi thư giãn.

Ăn đồ lạnh và uống nước đá

Một trong những việc không nên làm sau khi quan hệ đó là ăn đồ lạnh và uống nước đá. Tất cả mọi tổ chức, cơ quan trong cơ thể đều đã hoạt động hết công suất sau mỗi cuộc yêu, dạ dày và hệ tiêu hóa cũng vậy, chúng cần có thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục. Đừng dại dột bắt nó làm việc lại ngay thông qua việc dung nạp đồ ăn hoặc một ly nước mát để bù đắp cho những sức lực vừa mới tiêu thụ. Vì nó là tác nhân gây nên những phản ứng bất lợi cho cơ thể như cảm giác đầy hơi, chướng bụng rất khó chịu. Không những thế đôi lúc những hành động này lại khiến đối phương của bạn có suy nghĩ rằng, bạn cố gắng nhanh chóng hoàn thành cuộc yêu và hạ màn tức thì chỉ để đi kiếm đồ ăn lấp đầy khoảng trống trong khoang bụng.