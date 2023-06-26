Đọc vị 6 bước làm chủ cuộc giao hoan, giúp chuyện phòng the trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết

Trong mắt phụ nữ, đàn ông hơn nhau chính là ở việc lắng nghe những mong muốn của họ trên giường (và cả trong cuộc sống). Nếu bạn cần một lời khuyên để cải thiện chuyện phòng the, hãy nên hỏi cô ấy nhiều hơn về những thứ cô ấy muốn một cách nhẹ nhàng ngoài phòng ngủ, hãy thử thảo luận khi cả hai đang trò chuyện hoặc làm một việc gì đó thân mật cùng nhau.

Không có bằng chứng nào cho thấy mùi mồ hôi sẽ khiến cho bạn được kích thích hơn. Ngược lại, việc luôn sạch sẽ và tương tất luôn đem lại thiện cảm và nhiều hứng thú khác (Nhưng nếu bạn bỏ lại nhà cô gái mình chiếc áo có lưu mùi hương của mình, chắc hẳn bạn sẽ luôn ở trong tâm trí nàng).

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Khơi gợi cảm xúc trước khi tắt đèn

Để có thể khơi gợi ham muốn ở phụ nữ họ cần giải phóng được phần nào tạo ra stress và sự lo lắng. Bởi khi quá căng thẳng, phụ nữ không-thích-sex.

Vì vậy hãy bắt đầu bằng những lời ngọt ngào dưới ánh đèn mờ cũng cái ôm nhẹ. Khi phụ nữ được đối phương ôm trên 30 giây sẽ khiến gia tăng lượng Oxytocin – loại hormone khiến bạn có cảm giác muốn được yêu thương, và tin tưởng đối phương nhiều hơn cùng với ham muốn tình dục.

Giữ tâm lý thoải mái

Giữ tâm lý thoải mái, thư giãn một trong những cách kéo dài thời gian quan hệ tình dục hiệu quả cho các cặp đôi. Một trong những yếu tố có thể giúp cặp đôi kéo dài thời gian quan hệ, là không nên quá căng thẳng, nhất là ở những người trẻ tuổi, thông thường khi họ căng thẳng thời gian quan hệ tình dục khá ngắn. Nếu đang trong tình trạng quá căng thẳng, thì bạn hãy thư giãn bằng cách tắm, nghe nhạc, thư giãn hít thở thật sâu từ đó bạn hoàn toàn có thể cách kéo dài thời gian quan hệ tình dục, giúp cuộc yêu trở nên thăng hoa.

Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi tư thế

Trong cách quan hệ truyền thống “nam trên, nữ dưới”, sẽ khiến cho đối phương cảm thấy chán ngấy, từ đó không có hứng thú trong chuyện phòng the. Cặp đôi có thể thay đổi tư thế quan hệ, đó cũng là một trong những cách kéo dài thời gian quan hệ tình dục, mang đến sự thăng hoa trong mỗi cuộc yêu. Vì thế các bạn cũng cần lưu ý phối hợp nhịp nhàng, không thay đổi quá nhanh các tư thế và chú ý đến cảm xúc của người bạn tình để tránh gây khó chịu cho bạn đời của mình.

Sinh hoạt hàng ngày và chế độ ăn uống hợp lý

Sinh hoạt hàng ngày và chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng. Chúng không chỉ giúp bổ sung các dưỡng chất cần thiết. Mà còn là cách kéo dài thời gian quan hệ tình dục, giúp các cặp đôi có thể quan hệ lâu hơn, hiệu quả và an toàn hơn, thường được các chuyên gia khuyên dùng.