'Cạy miệng' không nói nhưng đây là 4 điều đàn ông cực thích khi lên giường, chị em ghi nhớ để chiều chàng 'tới bến'

Phụ nữ yêu 25/06/2023 20:32

Bài viết dưới đây sẽ thay cánh mày râu nói ra những suy nghĩ sâu thẳm trong trái tim họ. Chị em hãy đọc và rút kinh nghiệm nhé!

1. Chàng muốn bạn thật sự thăng hoa

Đừng nghĩ rằng chỉ có chàng mới cần thăng hoa. Chuyện ấy chỉ thực sự hoàn hảo khi cả hai đều hài lòng với cuộc yêu. Khi nhập cuộc, bạn hãy thả lỏng bản thân, sống với đúng bản năng của mình thay vì những lễ nghi ngày thường. Chàng rất muốn làm bạn hạnh phúc. Vì thế, hãy khích lệ và nói lên cảm xúc của bản thân để chàng có thể giúp bạn thăng hoa trong chuyện ấy, đó cũng là điều mà chàng muốn bạn mở lòng.

'Cạy miệng' không nói nhưng đây là 4 điều đàn ông cực thích khi lên giường, chị em ghi nhớ để chiều chàng 'tới bến' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Chàng thích những âm thanh của bạn

Có một điều mà đàn ông rất muốn có trong mỗi cuộc yêu, đó chính là âm thanh phát ra từ miệng người kia. Điều đó thể hiện chàng đang đi đúng hướng và bạn hài lòng với màn trình diễn của chàng. Những tiếng rên khe khẽ sẽ kích thích nửa kia của bạn, khiến chàng cảm thấy kích thích và hưng phấn hơn. Bạn cũng có thể ghé sát tai chàng và nói những lời yêu thương. Đối với đàn ông, lời yêu được nói ra trong lúc gần gũi có sức hút gấp 10 lần lúc bình thường.

3. Đàn ông thích vợ có mùi thơm khi quan hệ

Phụ nữ luôn có một vũ khí bí mật, đó chính là mùi hương. Đàn ông thì luôn bị thu hút bởi điều này. Do đó, trước khi bắt đầu "lâm trận", bạn nên chuẩn bị trước. Hãy loại bỏ mùi cơ thể, đồng thời thoa lên mình một chút hương thơm để gây ấn tượng với chàng nhé!

'Cạy miệng' không nói nhưng đây là 4 điều đàn ông cực thích khi lên giường, chị em ghi nhớ để chiều chàng 'tới bến' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

4. Thay đổi địa điểm yêu

Tại sao các cặp đôi thường đi du lịch? Bởi vì họ luôn muốn có không gian mới mẻ để hâm nóng tình yêu. Đối với các cặp vợ chồng, chuyện ấy có thể không chỉ diễn ra trong phòng ngủ. Bạn hãy tận dụng những không gian khác để cả hai có những phút giây như ngày đầu mới yêu. Chắc chắn chồng bạn sẽ thích mê khi vợ chủ động rủ họ đến nhà nghỉ hoặc đi du lịch. 

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Những ngày này cũng được xem là "ngày đặc biệt" với cơ thể phái nữ, nên "cuộc yêu" cũng cần lưu ý chút nhé. Vậy cụ thể, tư thế quan hệ an toàn và tạo hưng phấn trong ngày đèn đỏ là gì?

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