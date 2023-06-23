5 giác quan cứ chạm là đê mê, chị em lưu ý để kích thích hứng yêu, chàng nào cũng thích

Phụ nữ yêu 23/06/2023 17:48

Đàn ông rất dễ bị kích thích bởi 5 giác quan: thị giác, khứu giác, thính giác, xúc giác và vị giác.

Thị giác

Đầu tiên là thị giác. Đàn ông yêu bằng mắt, đây đã là câu nói đúc kết chính xác của người xưa không còn gì để bàn cãi. Vì vậy, hãy cố gắng thu hút thị giác của chàng bằng vẻ đẹp của mình. Phụ nữ sau khi kết hôn thường ít quan tâm tới vẻ bề ngoài của mình. Họ vẫn nghĩ rằng chồng không để ý tới những điều đó và thản nhiên mặc bồ đồ ngủ nhàu nhĩ đi khắp nhà hay vô tư với những món khoái khẩu khi “vòng eo bánh mì” ngày càng báo động.

Việc tập luyện thể dục, thể thao, ăn uống khoa học là cách để bạn giữ gìn được thân hình gọn gàng, săn chắc. Tất nhiên, vẻ đẹp của người phụ nữ không hẳn chỉ là nhan sắc trời cho hay số đo ba vòng chuẩn như các người mẫu nội y; phong thái tự tin, giàu sức sống mới là những gì dễ ghi lại dấu ấn trong tâm trí chàng nhất.

5 giác quan cứ chạm là đê mê, chị em lưu ý để kích thích hứng yêu, chàng nào cũng thích - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để làm được điều này, chị em nên thường xuyên tạo cho mình thời gian nghỉ ngơi và thư giãn, giúp cơ thể được “sạc” lại năng lượng, tinh thần từ đó cũng trở nên thoải mái, phấn chấn. Ngoài ra, quần áo, vệ sinh cũng là điều rất quan trọng. Dù là vợ chồng nhưng sự luộm thuộm, cẩu thả của bạn sẽ làm chàng rất dễ chán ngán.

Khứu giác

Thứ hai là khứu giác. Theo các nhà khoa học, khứu giác là cơ quan dễ đánh thức sự đam mê ở phái mạnh nhất. Hãy tạo cho mình một mùi hương thật riêng, thật đặc trưng – là của chính bạn để chàng nhớ mãi. Không nhất thiết phải dùng đến nước hoa bởi nó dễ gây cảm giác không tự nhiên; chỉ cần một chút hương tinh dầu thơm lưu trên quần áo, chiếc khăn bạn choàng sẽ khiến chàng ấn tượng, nhớ nhung, mong ngóng và… say mê lúc nào không biết.

Xúc giác

Thứ ba là xúc giác. Người đàn ông nào cũng muốn được “chạm” vào một cô nàng có làn da mịn màng, tràn đầy sức sống. Hãy chú ý chăm sóc da toàn thân bằng cách ngủ sâu, đủ giấc và bổ sung vitamin tự nhiên bằng trái cây, rau củ. Massage định kỳ hàng tuần hoặc đắp mặt nạ thiên nhiên cũng là cách hiệu quả để giữ làn da luôn sáng và tươi trẻ.

5 giác quan cứ chạm là đê mê, chị em lưu ý để kích thích hứng yêu, chàng nào cũng thích - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thính giác

Thứ tư là thính giác. Không chỉ phụ nữ mới yêu bằng tai mà ngay cả các quý ông cũng vậy, chàng có thể dễ dàng bị “hạ gục” trước những lời nói yêu thương nhẹ nhàng, êm ái. Chàng sẽ luôn mong đến lúc gặp bạn nếu tối tối được nghe những lời thủ thỉ đầy yêu thương, dưới ánh đèn mờ ảo trong căn phòng ấm cúng. Và tất nhiên, với một bà vợ lúc nào trên giường cũng càu nhàu về chuyện con cái, tiền nong thì anh ấy sẽ chỉ mong “yêu” nhanh cho xong chuyện.

Vị giác

Cuối cùng là vị giác. “Đường đến trái tim của đàn ông đi qua dạ dày”; do đó, bạn hãy tận dụng điểm này để “níu giữ” trái tim người đàn ông của mình. Hãy chú ý tới nhà bếp hơn bằng các món ăn ngon tự tay bạn chế biến; chú ý học hỏi thêm một vài món có thể kích thích ham muốn của chàng. Sự đầu tư của bạn chắc chắn sẽ không vô ích.

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Nhiều nam giới còn mặc định rằng khi trên giường phải như 'hổ vồ' thì chị em mới thích và dễ đạt được sự thỏa mãn. Tuy nhiên, trên thực tế, quan hệ tình dục chậm rãi, từ tốn mới có thể giúp các cặp đôi cảm nhận sâu sắc sự thú vị của tình dục.

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