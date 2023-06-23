Đêm nào chồng cũng lâm trận như hổ vồ, chuyên gia phòng the hé lộ 'không phải cứ mạnh bạo mới đê mê'

- Lựa chọn tư thế ít bị kích thích nhất khi khởi động, tư thế càng dễ bị kích thích thì thời gian “yêu” càng giảm, tư thế truyền thống thường được lựa chọn cho màn khởi đầu. Do vậy khi mới lâm trận các cặp đôi cần chọn lựa tư thế nào mà ít tạo ra khoái cảm nhất.

- Sử dụng bao cao su: Khi sử dụng bao cao su sẽ giúp giảm ma sát trong khi quan hệ, giảm nhiệt độ sẽ giúp nam giới giảm được hưng phấn và các tác động mạnh đến từ âm đạo, tuy nhiên phần lớn nam giới lại không thích sử dụng bao cao su khi quan hệ.

- Hạn chế “hoạt động” liên tục: Không phải cứ “hoạt động” thật mạnh mẽ, như vũ bão là sẽ chạm điểm G khiến phái đẹp lên đỉnh. Thêm vào đó động tác thúc đẩy khiến cả hai sẽ nhanh chóng mất sức.

Theo nghiên cứu thì tư thế truyền thống nam nằm trên, nữ nằm dưới và tư thế nữ ngồi lên trên là phù hợp nhất. Tuy nhiên, nên để cho cánh đàn ông làm chủ trong bước đầu này. Có như vậy họ mới ít bị kích thích và biết cách điều chỉnh để “cậu nhỏ” chậm khóc nhè hơn.

Thay vì thúc mạnh vào bên trong “cô bé”, nam giới nên đưa nàng lên đỉnh bằng cách ép sát “cậu bé” vào “cô bé”, kèm theo những động tác mơn trớn bằng tay. Chắc chắn điều này sẽ thú vị hơn nhiều và đảm bảo “cậu bé” còn lâu mới xuất tinh. Đây là cách quan hệ lâu xuất tinh là không phải quý ông nào cũng biết.

Ảnh minh họa: Internet

- Cảm giác sắp xuất tinh thì thay đổi tư thế: Ở thể trạng sức khỏe sinh lý bình thường thì nam giới dễ dàng cảm nhận được việc “cậu nhỏ” sắp cán đích. Nếu thấy nàng chưa thực sự thỏa mãn và bản thân chưa muốn xuất tinh thì phái mạnh có thể kéo dài thời gian quan hệ bằng cách thay đổi tư thế.

Để tránh làm nàng mất hứng, khi đổi tư thế hãy dùng những lời ngợi khen cho họ, tặng thêm một nụ hôn hay bàn tay ve vãn để cả hai nhanh chóng nhập cuộc với tư thế mới.

- Dùng âm nhạc, tiếng ồn để làm phân tán tư tưởng: Khi ở trong không gian yên ắng, mặc dù cơ thể bạn đang hoạt động nhưng trí não đôi khi lại sẽ nghĩ tới vấn đề khác. Nếu luôn nghĩ tới vấn đề xuất tinh hay làm sao để kéo dài thời gian quan hệ thêm chút nữa, chắc chắn sẽ khó lòng đạt được mục đích.

Hãy mở ti vi, mở bản nhạc cải hai cùng thích để tăng màu sắc lãng mạn khi làm “chuyện ấy” và giúp trí não không nghĩ linh tinh. Tuy nhiên cấm chỉ định phim nóng. Xem phim nóng sẽ khiến kích thích hơn “cậu nhỏ” nhanh ra hơn.

6 lợi ích của việc "yêu" chậm

Tận hưởng lâu hơn

Khi bạn giảm tốc độ "yêu", thời gian trên giường đương nhiên sẽ kéo dài hơn. Và khi tình dục của bạn chậm lại, bạn có thể tận hưởng nó nhiều hơn. Vì vậy sẽ rất tuyệt nếu làm cho sự thân mật của hai người trở nên thú vị và lâu dài.

Tuy nhiên, đừng cố gắng kéo dài thời gian quan hệ quá lâu, nhất là khi bạn cảm thấy không thoải mái. Kéo dài thời gian "yêu" có thể khiến âm đạo khô dần và gây đau rát, "cậu nhỏ" cũng khó chịu khi cương quá lâu. Vì vậy, hãy chỉ quan hệ với thời gian đủ để cả hai thoải mái, nếu 1 trong 2 người cảm thấy khó chịu nên dừng lại.

Ảnh minh họa: Internet

2. Hai người gần gũi hơn

Nếu bạn muốn gần gũi hơn về thể chất và tinh thần với "nửa kia" thì quan hệ chậm là điều nhất định phải làm. Khi nhịp độ "cuộc yêu" chậm lại, bạn sẽ có cơ hội cảm nhận nửa kia rõ hơn và cả hai sẽ cảm thấy gắn kết hơn.

3. Kết thúc "chuyện ấy" tốt hơn

Vì cần có thời gian để khơi dậy ham muốn, khi bạn chậm lại và cảm nhận "cuộc yêu" bằng cả thể chất lẫn tinh thần, sự kích thích và tương tác giữa cơ thể cùng và tâm hồn cuối cùng sẽ được giải phóng mạnh mẽ, đặc biệt là đối với nam giới. Do đó, kết thúc quan hệ tình dục sẽ khiến cả hai cảm thấy thỏa mãn cả về thể chất lẫn tinh thần hơn.

4. Phụ nữ có nhiều cơ hội đạt cực khoái hơn

Chúng ta đều biết rằng hầu hết phụ nữ phải mất nhiều thời gian hơn nam giới để đạt được cực khoái. Vì vậy nếu bạn quan hệ nhanh chóng, đồng nghĩa với việc không phải phụ nữ nào cũng có thể “lên mây” trong lúc ân ái. Hãy cố gắng chậm lại và làm cho "cuộc yêu" kéo dài hơn, điều đó có nghĩa là phụ nữ sẽ có cơ hội tốt hơn để đạt cực khoái.

Ảnh minh họa: Internet

5. Nam giới "cương cứng" lâu hơn

Đó là sự thật. Sự cương cứng của "cậu nhỏ" sẽ kéo dài hơn khi các chàng dành thời gian để khởi động và khơi dậy cuộc yêu. Phụ nữ cũng yêu thích hơn vì họ phải mất nhiều thời gian hơn để đạt cực khoái nên nếu "cậu nhỏ" có thể cương cứng đủ lâu để các chị em thỏa mãn thì "chuyện ấy" của cả hai sẽ càng hoàn hảo.

6. Thỏa mãn hơn cho cả hai

Quan hệ tình dục nhịp độ nhanh có thể vui vẻ và cảm thấy tuyệt vời, nhưng không phải ai cũng đạt được những gì họ muốn. Đôi khi, điều phụ nữ muốn không chỉ là khoái cảm khi quan hệ tình dục mà còn khao khát được trêu chọc bằng lời nói và vuốt ve cơ thể để thiết lập cảm giác thân mật thuộc về hai người. Tình dục chậm sẽ tạo nhiều thời gian hơn để làm những việc này, mang lại cho cặp đôi sự hài lòng hơn so với tình dục nhanh.