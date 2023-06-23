Có nhiều lý do gây ra đột tử trong quan hệ tình dục, chuyên gia cảnh báo 5 tình huống phổ biến khiến các cặp đôi rơi vào tình trạng nguy hiểm:

Đặc biệt là các cặp đôi mới có con, không tái hợp trong một thời gian dài, trước tiên người vợ nên loại bỏ cảm giác kiệt sức về thể xác, căng thẳng trong cuộc sống rồi mới thoải mái quan hệ tình dục với bạn đời.

Nếu bạn kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng vẫn cố gắng "yêu", tim có thể bị mệt mỏi quá mức, dẫn đến tai nạn tim mạch và mạch máu não.

Ảnh minh họa: Internet

2. Thượng mã phong

Thượng mãi phong là hiện tượng sau khi xuất tinh, người nam đột nhiên biến sắc, mặt trắng bệch, hơi thở ngắn và gấp, lạnh, tay chân co giật...người chồng gục xuống ngay trên bụng vợ khi đang “lâm trận”. Đây là tai nạn chốn phòng the nguy hiểm nhất. Nếu không biết cách xử lí, có thể gây tới chết người.

3. Lạm dụng thuốc kích dục

Một số người sử dụng "thuốc kích dục" để cải thiện ham muốn tình dục của họ. Những chất này có thể dễ dàng dẫn đến các vấn đề với hệ thống thần kinh của bạn, bao gồm các vấn đề về tuần hoàn máu và tim đập nhanh. Điều này có thể làm tăng nguy cơ tai nạn như đau tim hoặc đột quỵ.

Càng có nhiều người tiếp xúc tình dục, nguy cơ của bạn càng lớn. Điều này đúng đối với các đối tác đồng thời cũng như các mối quan hệ một vợ một chồng liên tiếp (nghĩa là kết hôn nhiều lần).

Ảnh minh họa: Internet

5. Bị huyết áp cao và bệnh tim

Bệnh nhân bị huyết áp cao hoặc bệnh tim mạch vành sẽ tạo ra sự hồi hộp quá mức ở hệ thần kinh trung ương sau khi bị kích thích tình dục đột ngột. Tại thời điểm này, các triệu chứng như tăng huyết áp và co mạch dễ xảy ra.

Nếu bạn không thể kiểm soát bản thân, hành động trong quá trình quan hệ tình dục quá mãnh liệt, nó sẽ làm tăng tỷ lệ mắc bệnh nhồi máu cơ tim và nhồi máu não.