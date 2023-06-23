Sau mỗi lần ân ái nồng cháy, đàn ông thích làm gì? Câu trả lời sẽ khiến hội chị em ngỡ ngàng, ngại đỏ mặt

Phụ nữ yêu 23/06/2023 13:07

Bài viết dưới đây sẽ hé lộ một vài điều đàn ông cực thích làm sau mỗi lần quan hệ, chị em chú ý nhé!

Ôm ấp thân mật

Một người đàn ông yêu thật lòng sau khi quan hệ với người tình chắc chắn không hề thích thú cảnh mỗi người một nơi. Họ thích cảm giác ôm ấp quấn quýt. Vậy nên những cô ái cứ luôn thắc mắc đàn ông thích gì sau khi quan hệ thì bớt suy nghĩ xa xôi nhé. Đơn giản họ chỉ cần cái ôm ấp, vuốt ve tình cảm nhất mà thôi.

Giữ nguyên tư thế, hôn nồng nhiệt để dâng trào cảm xúc

Dư âm khi ân ái không chỉ tồn tại ở phụ nữ mà còn cả ở đàn ông. Khi đạt được khoái cảm và xuất tinh, phái mạnh cũng muốn lưu giữ cảm giác lâng lâng này lâu hơn một chút. Đàn ông thích sau khi quan hệ xong vẫn được giữ nguyên tư thế đó và cùng người bạn tình nồng nhiệt qua một nụ hôn dài.

Sau mỗi lần ân ái nồng cháy, đàn ông thích làm gì? Câu trả lời sẽ khiến hội chị em ngỡ ngàng, ngại đỏ mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cùng nhau tâm sự mọi thứ chuyện 

Tâm sự sau khi ân ái cũng là sở thích của các anh. Bởi giao tiếp, trò chuyện sau khi quan hệ sẽ khiến hai người đến gần nhau hơn. Chủ đề khi nói chuyện là vô biên. Từ việc lắng nghe cảm xúc của người trong cuộc trong lần ân ái vừa xong, rút kinh nghiệm cho những lần sau. Đến những câu chuyện sinh hoạt đời thường.

Cùng nhau tâm sự mọi chuyện khiến tâm hồn 2 người được kết nối bền chặt hơn. Đây đương nhiên là điều mà cánh đàn ông muốn làm sau khi quan hệ.

Cùng nhau đi tắm

Hầu hết nam giới đều có sở thích được ngâm mình dưới làn nước mát sau mỗi trận “mây mưa”. Tuy nhiên, các anh không thích đi tắm một mình trong tình huống này mà muốn cùng người bạn tình của mình thực hiện chung. Và điều này đã được vô số cánh đàn ông thú nhận rồi các nàng ạ.

Sau mỗi lần ân ái nồng cháy, đàn ông thích làm gì? Câu trả lời sẽ khiến hội chị em ngỡ ngàng, ngại đỏ mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghe nàng gạ gẫm “hiệp hai”

Điểm yếu của đàn ông khi quan hệ hiệp 1 chính là nhanh chóng “hết đạn”. Thời gian quan hệ không kéo dài được lâu. Bởi vậy đàn ông rất thích được chinh chiến tiếp “hiệp 2” sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi. Tuy nhiên họ lại lo lắng là bạn tình đã mệt mỏi, không thể đáp ứng nên không dám nói ra.

Muốn chiều chuộng người đàn ông của mình, sau khi quan hệ hãy tâm sự. Tiếp đến, chị em hãy chuyển sang gạ gẫm, sử dụng một vài mánh khóe để kích thích chàng chuẩn bị trong hiệp 2 nhé. Đảm bảo các chàng sẽ sung sướng đến phát điên lên đấy!

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