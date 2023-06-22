Trong phút 'giao hoan', chị em thử ngay 5 bí thuật ái ân này, đảm bảo sẽ khiến chàng đam mê tới phút cuối cùng

Phụ nữ yêu 22/06/2023 11:15

Thử ngay 5 kiểu nghịch dưới đây đàn ông bên cạnh mới mê bạn như ‘điếu đổ’, một bước cũng không muốn rời.

Trò chơi nhập vai

Trò chơi nhập vai luôn mang đến sự thú vị cho người chơi mà không phân biệt các nhân vật cả hai bạn chọn là ai. Chàng có thể giả làm bác sĩ và nàng có thể giả làm bệnh nhân đang cần được bác sĩ khám. Hãy yêu cầu bệnh nhân của mình nằm xuống giường (lúc này hãy mặc đủ áo quần) và vờ như bạn đang kiểm tra sức khỏe. Sau đó, tìm cớ để chạm vào mình nàng và tinh tế để mở từng chiếc nút áo trên người nàng. Nếu muốn tăng thêm phần thú vị, bạn có thể dùng khăn bịt mắt hoặc dùng những ký hiệu đặc biệt của cả hai để trò chuyện trong lúc đang đóng vai.

Hỏi những câu “hư đốn”

Vào một buổi chiều lười hay một đêm thảnh thơi nào đó, cả hai hãy nằm cạnh nhau và bắt đầu đặt ra những câu hỏi “hư đốn”. Ban đầu, nó có thể khiến nửa kia phải cảm thấy khó xử, nhưng sẻ chỉ mất một hoặc hai câu cũng đủ để thắp sáng ham muốn của cả hai. Thậm chí, nếu bạn không nghĩ đến điều đó ngay khi có ý định nằm cạnh nhau thì chỉ bằng những câu hỏi thế này sẽ đủ để kích thích bạn.

Trong phút 'giao hoan', chị em thử ngay 5 bí thuật ái ân này, đảm bảo sẽ khiến chàng đam mê tới phút cuối cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bịt mắt và đút thức ăn

Để thực hiện trò chơi này, bạn phải bịt mắt và chuẩn bị sẵn một hũ kem hoặc sữa chua. Hãy ngồi ở dưới chân giường và dùng muỗng đút kem hoặc sữa chua cho chồng bạn trong lúc đang bị bịt mắt. Nếu bất kỳ một miếng kem nào rơi ở bất cứ đâu trên cơ thể chàng, bạn hãy dùng miệng để “thu dọn” chúng. Tuy đây là trò đơn giản nhưng càng chơi, bạn sẽ càng cảm thấy bị kích thích.

Không mặc áo lót

Nàng hãy mặc một chiếc áo mỏng, không cần mang đồ lót và chàng mặc độc một chiếc quần không quần trong. Đó là tất cả những gì bạn chuẩn bị cho trò chơi này. Cả hai có thể chơi đùa cùng nhau quanh nhà. Khoảng thời gian cả hai bạn ngắm nhìn nhau sẽ mang đến nhiều cảm giác mới lạ, đủ để làm cả hai cảm thấy ham muốn.

Trong phút 'giao hoan', chị em thử ngay 5 bí thuật ái ân này, đảm bảo sẽ khiến chàng đam mê tới phút cuối cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cùng xem phim nóng

Cả hai hãy chọn cho mình những bộ phim hay với các cảnh “hot”. Hãy tận hưởng và hiểu những thông điệp của bộ phim cho đến khi những cảnh nóng trở lại. Cả hai có thể đụng chạm vào nhau trong lúc xem những cảnh nóng này.

Muốn nắm 'kèo trên' khi ái ân, chị em 'bỏ túi' tuyệt chiêu 'co thắt tử cung', đảm bảo khiến chàng 'gào thét' trong sung sướng

Muốn nắm 'kèo trên' khi ái ân, chị em 'bỏ túi' tuyệt chiêu 'co thắt tử cung', đảm bảo khiến chàng 'gào thét' trong sung sướng

Tử cung đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo nên khoái cảm cho người đàn ông, chỉ một thay đổi nhỏ ở tử cung cũng khiến chàng ‘thét’ lên nếu phụ nữ biết dùng tuyệt chiêu này.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện phòng the chuyện ấy bí kíp yêu tư thế yêu

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 35 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 35 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 1 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 2 giờ 5 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận