Chiêu thức ái ân cực 'hư hỏng' nhưng nên thử một lần: Đàn bà ngại ngùng đỏ mặt nhưng đàn ông lại mê như điếu đổ

Phụ nữ yêu 21/06/2023 16:02

Một chút ‘hư’ của phụ nữ khi lên giường đôi khi lại là vũ khí giúp bạn khóa chặt trái tim chồng.

Đôi khi sử dụng hoài những chiêu cũ sẽ không còn mang đến hứng khởi cho chồng. Phụ nữ lâu lâu nên ‘biết hư’ để giúp chồng thỏa mãn cơn ‘thèm thịt’ của mình.

Hãy là người vợ giỏi chuyện bếp núc và ‘chuyện nghiệp chuyện phòng the’ để có thể giúp chồng thỏa mãn từ ‘bữa ăn tinh thần’ đến bữa ăn hàng ngày nhé.

Hãy thử ‘yêu’ khi quần áo ướt

Đây không phải là cảnh nóng bỏng thường có trong những bộ phim Hollywood bạn vẫn thường xem mà thực tế, tại sao chị em lại không thử khiêu khích và "yêu" chàng với bộ dạng ướt mèm đầy nữ tính của mình.

Chiêu thức ái ân cực 'hư hỏng' nhưng nên thử một lần: Đàn bà ngại ngùng đỏ mặt nhưng đàn ông lại mê như điếu đổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hãy thử để chàng đợi chút xíu trong phòng ngủ và bạn bước ra từ nhà tắm với chiếc váy mỏng ướt át để lộ hết những vùng cơ thể nóng bỏng đầy khêu gợi trước mắt chàng xem. Chắc chắn chàng sẽ tiến ngay lại phía bạn. Bởi vì, chàng chưa bao giờ được cùng bạn trải qua những cảm giác như thế này. Nếu bạn khiến chàng tập trung 100% ánh nhìn vào mình thì quả thật đây là ‘chiêu đỉnh’ mà chồng bạn khó thoát khỏi ‘lưới tình’.

Biết tạo ma trận “yêu”

Những quý ông thường thích những phụ nữ biết những gì muốn khi ở trên giường. Do đó, đôi lúc bạn thử chủ động khêu gợi chàng chuyện ấy bằng việc tự tạo nên một ma trận yêu cuốn hút và lãng mạn.

Chẳng hạn, bạn hãy bỏ chút thời gian bày binh bố trận cho phút giây quấn quýt bên nhau thật hoàn hảo bằng những ánh nến rạo rực hoặc mùi hương thơm quyến rũ trong phòng ngủ.

Chiêu thức ái ân cực 'hư hỏng' nhưng nên thử một lần: Đàn bà ngại ngùng đỏ mặt nhưng đàn ông lại mê như điếu đổ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tự chủ động về việc chuẩn bị một không gian lãng mạn, đầu tư cho mình một bộ cánh sexy, điểm trang thêm một chút son môi và đôi má ửng hồng. Dùng tuyệt chiêu massage nhẹ cho chàng trước lúc lâm trận. Chắc chắn rằng dù hôm đó anh có mệt đến mấy cũng phải bừng tỉnh bởi sự ‘hư hỏng’ bất ngờ của vợ. Đó cũng là cách bạn ghi đậm dấu ấn trong mắt chàng, tuy nhỏ nhưng sẽ không thể nào quên.

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