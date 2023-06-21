Chuyên gia phòng the tiết lộ tư thế 'bách phát bách trúng', cặp đôi mới ‘tập tành’ nên áp dụng ngay, đảm bảo khiến chàng say đắm, nàng đê mê

Đây là tư thế thể hiện sự đồng lòng và thấu hiểu cao nhất của các cặp đôi. Vì quay lưng vào chồng nên vợ sẽ không nhìn thấy chồng đang làm gì. Lúc này, mọi giác quan trên cơ thể được phát huy một cách tối đa. Bạn có thể tưởng tượng bất cứ những gì mình muốn về người chồng/người vợ của mình. Bên cạnh đó, nếu sử dụng đôi bàn tay của mình một cách khéo léo và tinh tế có thể giúp chồng kích thích những điểm nhạy cảm trên cơ thể của vợ.

Tư thế này quyền chủ động sẽ được trao cho người nữ nên cô ấy có thể tăng hoặc giảm nhịp độ theo mong muốn của mình. Đồng thời, người nam có thể ôm eo để hỗ trợ việc thâm nhập cho người nữ. Điều này sẽ giúp vợ đỡ mệt và vất vả hơn.

Ngoài ra, đây là một vị trí “yêu” thân mật giúp hai bạn có thể kết nối với nhau. Do đó, các cặp đôi có thể dành những lời khen để động viên tinh thần của người vợ/người chồng của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Khám phá tư thế ‘xoay kim đồng hồ’

Xoay kim đồng hồ hay chuyển động vòng 8 là một biến tấu từ tư thế quan hệ tình dục truyền thống. Tư thế này dễ thực hiện và giúp tăng cảm xúc cho cả hai. Những chuyển động chậm theo vòng tròn sẽ khiến nàng thực sự được tận hưởng, còn chàng thì thích thú với vai trò dẫn dắt cả 2 cùng về đích. Đây cũng là tư thế có thể giúp phái mạnh kiểm soát thời điểm xuất tinh, kéo dài thời gian yêu một cách hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Tư thế doggy

Đây là tư thế biến thể nhưng cả nam và nữ đều rất thích, với tư thế quan hệ tình dục này tạo cảm giác mãnh liệt nhất khi quan hệ tình dục, những cái nhấp dồn dập mạnh mẽ của người nam sẽ đem lại khoái cảm cho cả 2 người. Tư thế quan hệ tình dục này có đặc điểm dễ lên đỉnh này nữ giới quỳ gối, tỳ khủy tay xuống sàn. Cái lợi của việc này nữa là không bị phân tán bởi nét mặt của 2 người mà tập trung vào cảm giác khoái cảm và các chị em sẽ dễ đạt được sung sướng nhất.

Trong các cuộc yêu nếu thiếu đi tư thế này sẽ là một thiếu sót trầm trọng. Hãy tự thưởng cho chồng bằng cách giúp anh có cuộc phiêu lưu đầy tuyệt vời nhé.