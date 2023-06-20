Khung giờ vàng giúp 'chuyện ấy' thăng hoa nhất, vừa lợi cho sức khỏe lại dễ đạt đỉnh

Phụ nữ yêu 20/06/2023 08:22

Các chuyên gia đã đưa ra chỉ dẫn khung giờ lý tưởng tốt nhất trong ngày để làm “chuyện ấy”, giúp "cuộc yêu" của cả hai thăng hoa.

Trong suốt 24 giờ một ngày, cơ thể chúng ta dao động theo dòng hormone và thay đổi nhiệt độ cơ thể và huyết áp. Tâm trạng và năng lượng cũng thay đổi tương ứng, được gọi là nhịp sinh học. Theo nhịp sinh học này, có một khoảng thời gian trong 24 giờ trong ngày là phù hợp nhất để thực hiện một số hoạt động nhất định. Cũng có những hoạt động xảy ra với cơ thể chúng ta nhiều nhất theo nhịp điệu. 

04h36 sáng: Thời điểm tối ưu để sinh con

Trên toàn thế giới, thời điểm cao điểm để sinh con là từ 3 đến 5 giờ sáng. Việc nhanh chóng đến bệnh viện trong thời gian này không bao giờ là một điều dễ dàng. Theo bản năng, cơ thể chúng ta cho chúng ta biết khi nào nên sinh con theo cách an toàn và lành mạnh nhất, và đây thường là thời điểm thích hợp. Điều này là do hormone ngủ, melatonin, ở mức cao nhất. Nhờ melatonin, não bộ và cơ bắp được thư giãn tối đa giúp giảm đau nhức, tạo điều kiện tối ưu cho quá trình sinh em bé.

Khung giờ vàng giúp 'chuyện ấy' thăng hoa nhất, vừa lợi cho sức khỏe lại dễ đạt đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

5h48 sáng: Thời điểm "yêu" tốt nhất dù là nam hay nữ
Khi đàn ông và đàn bà "yêu", thời gian cao điểm của mỗi người là khác nhau. Mức độ nội tiết tố nam testosterone tăng lên trong đêm, cao hơn bình thường từ 25 đến 50%. Điều này là do hoạt động của tuyến yên, một cơ quan nội tiết giám sát việc tiết ra các hormone quan trọng trong cơ thể, bắt đầu tự động trong đêm.

Phụ nữ cũng có testosterone làm tăng ham muốn tình dục của họ và theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Anh, mặt trời mọc là thời điểm tốt nhất để đàn ông và phụ nữ "yêu". 

Nồng độ testosterone cao nhất vào sáng sớm đối với cả nam và nữ. Điều này là do ánh sáng mặt trời kích thích vùng dưới đồi tăng mức testosterone và mức năng lượng đạt đỉnh do sự kích thích này. Theo đó, các chuyên gia chỉ ra rằng 5h48 sáng là thời điểm tốt nhất cho mối quan hệ của một người đàn ông và một người phụ nữ.

06h53 sáng: Thời điểm dễ đau tim
Theo một nghiên cứu của Đại học Harvard, Hoa Kỳ, nguy cơ đau tim cao nhất xảy ra ở giai đoạn cuối của giấc ngủ, tức là trong trạng thái thức dậy ngay lập tức khỏi giấc ngủ. Trong dư âm của một giấc mơ vài giờ trước khi tỉnh dậy, tim đã tiêu thụ một lượng lớn dưỡng khí. Theo đó, thời điểm sức khỏe tim mạch dễ bị tổn thương nhất là 6h53 sáng.

Khung giờ vàng giúp 'chuyện ấy' thăng hoa nhất, vừa lợi cho sức khỏe lại dễ đạt đỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

10h06 sáng: Thời gian làm đẹp đỉnh cao
Đối với phụ nữ, 10h06 sáng là thời gian làm đẹp cao điểm, ngay cả khi bản thân họ không cảm thấy như vậy. Đây là lúc mùi hương trên tóc và lớp trang điểm trên mặt bạn vẫn còn ẩm. Một nhóm chuyên gia chăm sóc da đã khảo sát 1.000 phụ nữ và phát hiện ra rằng phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp nhất vào thời điểm này, và ngược lại, vào lúc 4h05 chiều, nhan sắc của họ tàn phai vì căng thẳng.

11h00: Thời điểm tử vong cao nhất
Theo kết quả nghiên cứu gen, thời điểm con người có khả năng tử vong cao nhất là 11h00 sáng. Đặc biệt, loại gen AA được phát hiện chết nhiều nhất vào lúc 11 giờ sáng. Điều này là do loại gen này dễ gây ra các cơn đau tim và đột quỵ vào thời điểm này.

Ngay cả khi con người chết đi, họ cũng bị chi phối bởi thời gian sinh học, và một kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí quốc tế Annals of Neurology rằng thời gian trung bình để chết là 11h00 sáng.

Khung giờ vàng giúp 'chuyện ấy' thăng hoa nhất, vừa lợi cho sức khỏe lại dễ đạt đỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

18h25 chiều: Thời điểm thụ thai tốt nhất
Nếu muốn có con, hãy thử ngay sau giờ làm việc. Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Modena ở Ý, tinh trùng của một người đàn ông có khả năng mạnh nhất vào khoảng 18 giờ chiều. Trong nghiên cứu, 75% nam giới cho thấy tốc độ và sự di chuyển của tinh trùng tốt nhất vào đầu buổi tối. Phần còn lại được trải rộng trên các múi giờ khác nhau.

22h51 tối: Thời điểm thích hợp để suy nghĩ sáng tạo
Có thể là giờ đi ngủ đối với một số người, nhưng trong một nghiên cứu ở Mỹ trên 400 sinh viên, cơ thể chúng ta càng mệt mỏi thì đầu óc càng lang thang và nảy ra những ý tưởng sáng tạo bất ngờ. Đó là trạng thái mà những ký ức khi thức dậy trong thời gian dài trong ngày được lưu trữ, và rất có thể những suy nghĩ sáng tạo sẽ nảy ra trong vô thức với sự kết hợp của những ký ức này. Thường thì sáng hôm sau bạn sẽ ngay lập tức phát lại những ký ức đó, nhưng suy nghĩ sáng tạo là 22h51 tối là thời điểm tốt nhất. 

6 điều đàn ông thích phụ nữ làm khi quan hệ, chị em nhớ áp dụng thường xuyên để chàng "sướng điên"

6 điều đàn ông thích phụ nữ làm khi quan hệ, chị em nhớ áp dụng thường xuyên để chàng "sướng điên"

Không gian mới mẻ cùng với những kiểu yêu, tư thế mới lạ lại đến từ sự chủ động của chính người phụ nữ thì đảm bảo hai người sẽ có những giây phút khó quên.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ yêu chuyện vợ chồng quan hệ vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận