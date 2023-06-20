Khung giờ vàng giúp 'chuyện ấy' thăng hoa nhất, vừa lợi cho sức khỏe lại dễ đạt đỉnh

Trong suốt 24 giờ một ngày, cơ thể chúng ta dao động theo dòng hormone và thay đổi nhiệt độ cơ thể và huyết áp. Tâm trạng và năng lượng cũng thay đổi tương ứng, được gọi là nhịp sinh học. Theo nhịp sinh học này, có một khoảng thời gian trong 24 giờ trong ngày là phù hợp nhất để thực hiện một số hoạt động nhất định. Cũng có những hoạt động xảy ra với cơ thể chúng ta nhiều nhất theo nhịp điệu.

5h48 sáng: Thời điểm "yêu" tốt nhất dù là nam hay nữ Khi đàn ông và đàn bà "yêu", thời gian cao điểm của mỗi người là khác nhau. Mức độ nội tiết tố nam testosterone tăng lên trong đêm, cao hơn bình thường từ 25 đến 50%. Điều này là do hoạt động của tuyến yên, một cơ quan nội tiết giám sát việc tiết ra các hormone quan trọng trong cơ thể, bắt đầu tự động trong đêm.

Trên toàn thế giới, thời điểm cao điểm để sinh con là từ 3 đến 5 giờ sáng. Việc nhanh chóng đến bệnh viện trong thời gian này không bao giờ là một điều dễ dàng. Theo bản năng, cơ thể chúng ta cho chúng ta biết khi nào nên sinh con theo cách an toàn và lành mạnh nhất, và đây thường là thời điểm thích hợp. Điều này là do hormone ngủ, melatonin, ở mức cao nhất. Nhờ melatonin, não bộ và cơ bắp được thư giãn tối đa giúp giảm đau nhức, tạo điều kiện tối ưu cho quá trình sinh em bé.

Phụ nữ cũng có testosterone làm tăng ham muốn tình dục của họ và theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Anh, mặt trời mọc là thời điểm tốt nhất để đàn ông và phụ nữ "yêu".

Nồng độ testosterone cao nhất vào sáng sớm đối với cả nam và nữ. Điều này là do ánh sáng mặt trời kích thích vùng dưới đồi tăng mức testosterone và mức năng lượng đạt đỉnh do sự kích thích này. Theo đó, các chuyên gia chỉ ra rằng 5h48 sáng là thời điểm tốt nhất cho mối quan hệ của một người đàn ông và một người phụ nữ.

06h53 sáng: Thời điểm dễ đau tim

Theo một nghiên cứu của Đại học Harvard, Hoa Kỳ, nguy cơ đau tim cao nhất xảy ra ở giai đoạn cuối của giấc ngủ, tức là trong trạng thái thức dậy ngay lập tức khỏi giấc ngủ. Trong dư âm của một giấc mơ vài giờ trước khi tỉnh dậy, tim đã tiêu thụ một lượng lớn dưỡng khí. Theo đó, thời điểm sức khỏe tim mạch dễ bị tổn thương nhất là 6h53 sáng.

Ảnh minh họa: Internet

10h06 sáng: Thời gian làm đẹp đỉnh cao

Đối với phụ nữ, 10h06 sáng là thời gian làm đẹp cao điểm, ngay cả khi bản thân họ không cảm thấy như vậy. Đây là lúc mùi hương trên tóc và lớp trang điểm trên mặt bạn vẫn còn ẩm. Một nhóm chuyên gia chăm sóc da đã khảo sát 1.000 phụ nữ và phát hiện ra rằng phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp nhất vào thời điểm này, và ngược lại, vào lúc 4h05 chiều, nhan sắc của họ tàn phai vì căng thẳng.

11h00: Thời điểm tử vong cao nhất

Theo kết quả nghiên cứu gen, thời điểm con người có khả năng tử vong cao nhất là 11h00 sáng. Đặc biệt, loại gen AA được phát hiện chết nhiều nhất vào lúc 11 giờ sáng. Điều này là do loại gen này dễ gây ra các cơn đau tim và đột quỵ vào thời điểm này.

Ngay cả khi con người chết đi, họ cũng bị chi phối bởi thời gian sinh học, và một kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí quốc tế Annals of Neurology rằng thời gian trung bình để chết là 11h00 sáng.

Ảnh minh họa: Internet

18h25 chiều: Thời điểm thụ thai tốt nhất

Nếu muốn có con, hãy thử ngay sau giờ làm việc. Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Modena ở Ý, tinh trùng của một người đàn ông có khả năng mạnh nhất vào khoảng 18 giờ chiều. Trong nghiên cứu, 75% nam giới cho thấy tốc độ và sự di chuyển của tinh trùng tốt nhất vào đầu buổi tối. Phần còn lại được trải rộng trên các múi giờ khác nhau.

22h51 tối: Thời điểm thích hợp để suy nghĩ sáng tạo

Có thể là giờ đi ngủ đối với một số người, nhưng trong một nghiên cứu ở Mỹ trên 400 sinh viên, cơ thể chúng ta càng mệt mỏi thì đầu óc càng lang thang và nảy ra những ý tưởng sáng tạo bất ngờ. Đó là trạng thái mà những ký ức khi thức dậy trong thời gian dài trong ngày được lưu trữ, và rất có thể những suy nghĩ sáng tạo sẽ nảy ra trong vô thức với sự kết hợp của những ký ức này. Thường thì sáng hôm sau bạn sẽ ngay lập tức phát lại những ký ức đó, nhưng suy nghĩ sáng tạo là 22h51 tối là thời điểm tốt nhất.