Tuy nhiên, người tài xế chia sẻ thành thật rằng bản thân có một điều bất thường trong quan hệ vợ chồng hiện nay. Theo đó, ông có thể chất khá tốt khi còn trẻ và đã có 3 con. Trước đây, ông còn thường dành 3 tiếng leo núi mỗi sáng. Tuy nhiên, hơn 20 năm qua, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Đài Loan chuyển ra nước ngoài, công việc kinh doanh của ông ngày càng giảm đi, cộng với thể lực kém nên ông quyết định chuyển sang lái taxi.

Người tài xế đã ngoài 60 tuổi kêu than rằng bị mắc chứng đi tiểu không đều. Vì vậy, bác sĩ đã gợi ý cho ông làm một số cách để duy trì tuyến tiền liệt khỏe mạnh chẳng hạn như hình thành thói quen tập thể dục, ăn ít thịt đỏ như thịt bò, thịt cừu, tránh đồ ngọt, đồ chiên rán...

Người đàn ông cũng không ngần ngại tiết lộ rằng rất tự hào về đời sống tình dục của mình, dù đã hơn 60 tuổi nhưng ông vẫn quan hệ với vợ mỗi tuần một lần và không xuất tinh . Bác sĩ Cheng Weiming nghe xong cảm thấy khá sốc và cho biết không có đời sống tình dục đã là tác nhân gây hại cho tuyến tiền liệt nhưng sát thủ lớn nhất của tuyến tiền liệt là làm "chuyện ấy" mà không xuất tinh, "nạp đạn" mà không bắn thì lâu ngày sẽ kẹt, đó là nguyên nhân dẫn đến chứng khó tiểu.

Người đàn ông mỗi tuần làm điều ấy một lần, nhưng lại không chịu xuất tinh và dẫn tới chứng khó tiểu. (Ảnh minh họa)

Nhiều nam giới vì muốn chứng tỏ bản lĩnh phái mạnh nên cố tìm cách kéo dài thời gian quan hệ bằng việc kìm hãm xuất tinh. Tuy nhiên điều này nếu diễn ra nhiều lần sẽ gây tổn hại rất lớn tới sức khỏe.

Rủi ro lớn về sức khỏe khi không xuất tinh. Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, nhịn xuất tinh là tình trạng tinh dịch không được phóng thích ra bên ngoài để đi sâu vào trong âm đạo và gặp trứng. Nhiều nam giới đã áp dụng một số cách kiềm chế xuất tinh để kéo dài cuộc “yêu”. Tuy nhiên, nếu lạm dụng, phái mạnh có thể đối mặt nhiều rủi ro tiềm ẩn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

- Ảnh hưởng đến tâm lý

Để tăng thời lượng cuộc “yêu”, nhiều nam giới đang tự cản trở quá trình đạt cực khoái của mình. Hậu quả là phái mạnh không thể giải tỏa được ham muốn bản thân. Tình trạng này kéo dài sẽ gây ảnh hưởng xấu tới tâm lý như căng thẳng, mệt mỏi… Lâu dần, việc kiềm chế xuất tinh sẽ gây áp lực cho đàn ông, khiến họ không thể đạt khoái cảm và sự thăng hoa trọn vẹn khi quan hệ tình dục.

- Có nguy cơ vô sinh hiếm muộn

Kiềm chế xuất tinh khiến tinh trùng gặp khó khăn trong việc di chuyển ra ngoài cơ thể. Vì bị khống chế, nam giới dễ mắc phải chứng di tinh tới những cơ quan khác trong cơ thể. Hiện tượng này khi xảy ra thường xuyên có thể gây vô sinh ở nam giới.

- Tăng khả năng nhiễm các bệnh nam khoa

Kiềm chế xuất tinh làm phái mạnh dễ bị mệt mỏi hoặc mắc những bệnh lý nam khoa. Khi ngừng giao hợp đột ngột trước khi xuất tinh, điều này có thể dẫn tới tình trạng xung huyết toàn thân hay xung huyết vùng chậu. Kèm theo những ảnh hưởng này, hệ thần kinh trung ương đang trong trạng thái căng thẳng tột độ, không được giải toả, càng gây ức chế nhiều hơn cho phái mạnh.

Nam giới có thể áp dụng bài tập kegel là các bài tập cơ sàn chậu, hỗ trợ hoạt động của cơ quan sinh dục. Ảnh: Internet

Với một số nam giới, bộ phận sinh dục như tinh nang, tuyến tiền liệt không thể tiết dịch theo cơ chế bình thường có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái ức chế. Hơn nữa, nhịn xuất tinh có thể nguy hiểm hơn trong trường hợp gây những bệnh lý nam khoa như rối loạn cương dương, liệt dương, viêm ống dẫn tinh, viêm tinh hoàn…

- Ảnh hưởng đến khả năng cương cứng

Nhịn xuất có thể tinh ảnh hưởng tới khả năng cương cứng của dương vật. Khi tới giai đoạn cao trào, phái mạnh cố tình dùng ý thức khống chế, trì hoãn không xuất tinh sẽ gây xung huyết khoang chậu, đồng thời tăng áp lực lên hệ thần kinh và bộ phận sinh dục. Nhịn xuất tinh khi diễn ra thường xuyên sẽ làm suy giảm ham muốn tình dục của nam giới và gây trở ngại cho chức năng của dương vật.

- Giảm khoái cảm, ham muốn

Nhịn xuất tinh có thể làm suy giảm ham muốn tình dục ở nam giới, gây ảnh hưởng xấu tới chất lượng cuộc “yêu”. Những cơ quan trong bộ phận sinh dục gồm ống dẫn tinh, tuyến tiền liệt, túi tinh… sẽ co thắt mạnh mẽ khi hưng phấn, đạt đỉnh điểm cao nhất.

Việc kiềm chế xuất tinh ngay thời điểm cực khoái đỉnh điểm này sẽ khiến khoái cảm của nam giới giảm đi rất nhiều. Lâu dần, thói quen xấu này có thể khiến phái mạnh khó đạt khoái cảm và sự thăng hoa trọn vẹn khi quan hệ tình dục.

Theo Medlatec, thực tế, tần suất xuất tinh ở nam giới sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: Tuổi tác, thể trạng, sức khỏe, số lần quan hệ tình dục, số lần thủ dâm,… Theo các chuyên gia và bác sĩ nam khoa, tần suất xuất tinh hợp lý ở nam giới theo độ tuổi như sau:

Nam giới trong độ tuổi 20 - 30: Xuất tinh trung bình 3 lần/tuần.

Nam giới trong độ tuổi 30 - 50: Xuất tinh trung bình 2 lần/tuần.

Từ 50 tuổi trở nên: Tần suất xuất tinh giảm, khoảng 1 - 2 lần/tháng.

Biết được lâu ngày không xuất tinh có sao không, nam giới không nên chủ quan với tình trạng này. Thay vào đó, cần thay đổi thói quen sinh hoạt để đảm bảo có một cơ thể khỏe mạnh. Đặc biệt, tuân thủ “quy luật tự nhiên”, tuyệt đối không kiềm chế việc xuất tinh để tránh tác động xấu đến khả năng sinh lý.

Song song đó, đừng quên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được kiểm tra, tìm kiếm nguyên nhân và có hướng điều trị. Bởi tình trạng lâu ngày không xuất tinh do bệnh lý có thể dẫn đến nhiều biến chứng, đặc biệt là vô sinh, hiếm muộn.

Lưu ý là nên đến các bệnh viện và cơ sở khám uy tín. Không vì tâm lý e ngại mà tìm đến những cơ sở khám chữa bệnh “chui” để tránh mất thời gian, công sức, đặc biệt là khiến bệnh tình càng thêm nặng.