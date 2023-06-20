Lý giải nguyên nhân vì sao chúng ta thường nhắm mắt khi hôn?

Phụ nữ yêu 20/06/2023 08:23

Hầu hết mọi người đều nhắm mắt khi hôn. Không có quy tắc nào nói rằng bắt buộc phải nhắm mắt lại. Vậy tại sao chúng ta thường nhắm mắt khi hôn?

Nhóm nghiên cứu đến từ Khoa Tâm lý học Nhận thức, Đại học Hoàng gia Holloway London (RHUL), do giáo sư Paulie Dalton dẫn dắt đã tiến hành một thí nghiệm để xem xét mối quan hệ giữa tầm nhìn và các giác quan khác nhằm tìm hiểu tại sao mọi người thường nhắm mắt lại khi hôn. 

Các nhà nghiên cứu yêu cầu những người tham gia cầm một thiết bị rung trong tay và thực hiện một bài kiểm tra tìm từ khó. Đó là tìm xem họ có thể tìm thấy bao nhiêu từ/hình ảnh trong khi tăng hoặc giảm cường độ rung (xúc giác). Khi độ rung giảm (giảm cảm giác xúc giác), khả năng tìm từ/hình ảnh (tăng nhận thức thị giác) tăng lên. Rung động càng mạnh (tăng cường xúc giác), càng khó tìm từ/hình ảnh (giảm nhận thức thị giác).

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Ảnh minh họa: Internet

Dựa trên thí nghiệm này, người ta kết luận rằng bộ máy thị giác của não tạm ngừng vì nhạy cảm với xúc giác khi hôn. Điều này là do các giác quan của con người tỷ lệ nghịch với xúc giác.

Cũng có một lời giải thích tâm lý cho lý do tại sao chúng ta nhắm mắt khi hôn. Hôn là một trong những hành vi xúc giác mà các dây thần kinh cảm giác hoạt động tích cực nhất trong các hoạt động của con người. Bởi vì thị giác vượt trội hơn so với xúc giác về khả năng xử lý cảm giác của não, nên việc đắm chìm trong một nụ hôn với đôi mắt mở trở nên khó khăn.

Lý giải nguyên nhân vì sao chúng ta thường nhắm mắt khi hôn? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mắt nhắm lại khi não ra lệnh ngừng quá trình xử lý hình ảnh để đắm chìm hơn trong cảm giác (xúc giác) của nụ hôn. Khi bạn mở mắt một cách có ý thức, bộ não của bạn sẽ chú ý đến thị giác và khả năng đắm chìm trong xúc giác khi hôn của bạn sẽ giảm đi.

Điều này có nghĩa là nếu bạn đắm chìm trong thị giác, sự tập trung xúc giác khi hôn của bạn sẽ giảm xuống và nếu bạn đắm chìm trong xúc giác, sự tập trung thị giác của bạn sẽ giảm xuống. Đây là một hiện tượng tự nhiên xuất hiện do bộ não con người khó có thể xử lý một lúc hai giác quan trở lên, xét về năm giác quan.

Lý giải nguyên nhân vì sao chúng ta thường nhắm mắt khi hôn? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu này được công bố trên Journal of Experimental Psychology (Tạp chí Tâm lý học Thực nghiệm) với tiêu đề "Human Perception and Performance" (Nhận thức và Hiệu suất của con người). 

 

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