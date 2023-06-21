'Đổi gió' chuyện ấy bằng cách này chắc chắn 1000% phụ nữ thăng hoa, đàn ông ‘hoan lạc đến cực độ’

Tình dục là nhu cầu thiết yếu không chỉ có ở nam giới mà nữ giới cũng rất cần điều này. Một khi cả hai cá thể đã hòa làm một thì cuộc ‘yêu’ sẽ trở nên thú vị hơn.
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Luôn luôn dạo đầu trước khi quan hệ.
Nữ giới luôn luôn cần được chiều chuộng chăm sóc. Bởi vậy nếu các bạn nam không biết nắm bắt điều này mà hấp tấp quan hệ tình dục sau khi vừa cởi quần áo sẽ làm cho phụ nữ nữ mất đi cảm hứng trong lúc quan hệ. Bạn cần phải biết những bước khởi động giúp cho nàng có thể nhập cuộc tốt hơn và hòa huyện vào trong cuộc chơi đó với bạn. Khác với nam giới có thể ngay lập tức quan hệ tình dục nếu nhìn thấy cơ thể trần trụi của bạn tình. Thì nữ giới cần được những cảm giác kích thích quan hệ giúp cho phần cơ quan sinh dục nữ tiết ra chất nhờn để có thể sẵn sàng bước vào quan hệ tình dục. Thậm chí việc này còn giúp cho các bạn nữ dễ dàng đạt được khoái cảm trong lúc quan hệ nếu có màn dạo đầu tốt.
Sau khi được chàng kích thích bạn cũng nên đáp trả anh ấy bằng những nụ hôn cuồng nhiệt từ môi đến vùng bụng dưới. Như vậy cả hai mới có thể hòa nhập vào nhau nhanh chóng lại còn giúp cho cánh đàn ông có thể kéo dài hơn cuộc yêu. Hãy để mỗi đêm bước lên giường đều có một màu sắc khác nhau, đừng mãi chỉ có một màu phụ nữ nhé.
Quan hệ nữ chủ động.
Đây là tư thế mà bạn nam sẽ nằm thả lỏng cơ thể trên giường và các bạn nữ sẽ nắm quyền chủ động trong lúc quan hệ. Việc này sẽ giúp cho các bạn nữ dễ dàng cảm nhận được sự sung sướng trong lúc quan hệ. Bởi vì lúc này các bạn nữ sẽ đóng tư thế chủ động và có thể dễ dàng điều khiển được dương vật tới những vùng nhạy cảm nằm bên trong âm đạo để có thể đạt được những sự sung sướng nhất trong lúc quan hệ.
Không chỉ có nữ mà đàn ông cũng thích áp dụng tư thế này. Bởi vì lúc này anh có thể để nàng chủ động và tận hưởng những khoái lạc mà bạn mang đến. Các anh cũng sẽ yêu hơn khi bắt trọn mọi cảm xúc trên gương mặt của bạn lúc này. Nên nhớ trong chuyện tình dục phụ nữ đừng nên e dè hãy chủ động để biến căn phòng đêm nào cũng là đêm tân hôn.