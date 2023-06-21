'Đổi gió' chuyện ấy bằng cách này chắc chắn 1000% phụ nữ thăng hoa, đàn ông ‘hoan lạc đến cực độ’

Phụ nữ yêu 21/06/2023 16:08

Tình dục là nhu cầu thiết yếu không chỉ có ở nam giới mà nữ giới cũng rất cần điều này. Một khi cả hai cá thể đã hòa làm một thì cuộc ‘yêu’ sẽ trở nên thú vị hơn.

Luôn luôn dạo đầu trước khi quan hệ.

 

Nữ giới luôn luôn cần được chiều chuộng chăm sóc. Bởi vậy nếu các bạn nam không biết nắm bắt điều này mà hấp tấp quan hệ tình dục sau khi vừa cởi quần áo sẽ làm cho phụ nữ nữ mất đi cảm hứng trong lúc quan hệ. Bạn cần phải biết những bước khởi động giúp cho nàng có thể nhập cuộc tốt hơn và hòa huyện vào trong cuộc chơi đó với bạn. Khác với nam giới có thể ngay lập tức quan hệ tình dục nếu nhìn thấy cơ thể trần trụi của bạn tình. Thì nữ giới cần được những cảm giác kích thích quan hệ giúp cho phần cơ quan sinh dục nữ tiết ra chất nhờn để có thể sẵn sàng bước vào quan hệ tình dục. Thậm chí việc này còn giúp cho các bạn nữ dễ dàng đạt được khoái cảm trong lúc quan hệ nếu có màn dạo đầu tốt.

'Đổi gió' chuyện ấy bằng cách này chắc chắn 1000% phụ nữ thăng hoa, đàn ông ‘hoan lạc đến cực độ’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi được chàng kích thích bạn cũng nên đáp trả anh ấy bằng những nụ hôn cuồng nhiệt từ môi đến vùng bụng dưới. Như vậy cả hai mới có thể hòa nhập vào nhau nhanh chóng lại còn giúp cho cánh đàn ông có thể kéo dài hơn cuộc yêu. Hãy để mỗi đêm bước lên giường đều có một màu sắc khác nhau, đừng mãi chỉ có một màu phụ nữ nhé.

Quan hệ nữ chủ động.

Đây là tư thế mà bạn nam sẽ nằm thả lỏng cơ thể trên giường và các bạn nữ sẽ nắm quyền chủ động trong lúc quan hệ. Việc này sẽ giúp cho các bạn nữ dễ dàng cảm nhận được sự sung sướng trong lúc quan hệ. Bởi vì lúc này các bạn nữ sẽ đóng tư thế chủ động và có thể dễ dàng điều khiển được dương vật tới những vùng nhạy cảm nằm bên trong âm đạo để có thể đạt được những sự sung sướng nhất trong lúc quan hệ.

'Đổi gió' chuyện ấy bằng cách này chắc chắn 1000% phụ nữ thăng hoa, đàn ông ‘hoan lạc đến cực độ’ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ có nữ mà đàn ông cũng thích áp dụng tư thế này. Bởi vì lúc này anh có thể để nàng chủ động và tận hưởng những khoái lạc mà bạn mang đến. Các anh cũng sẽ yêu hơn khi bắt trọn mọi cảm xúc trên gương mặt của bạn lúc này. Nên nhớ trong chuyện tình dục phụ nữ đừng nên e dè hãy chủ động để biến căn phòng đêm nào cũng là đêm tân hôn.

Chiêu thức ái ân cực 'hư hỏng' nhưng nên thử một lần: Đàn bà ngại ngùng đỏ mặt nhưng đàn ông lại mê như điếu đổ

Chiêu thức ái ân cực 'hư hỏng' nhưng nên thử một lần: Đàn bà ngại ngùng đỏ mặt nhưng đàn ông lại mê như điếu đổ

Một chút ‘hư’ của phụ nữ khi lên giường đôi khi lại là vũ khí giúp bạn khóa chặt trái tim chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện phòng the chuyện ấy bí kíp yêu tư thế yêu

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 35 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 35 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 1 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 2 giờ 5 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận