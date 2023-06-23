Khi lâm trận, đàn ông nào cũng thèm khát ở vợ những cử chỉ này, đọc qua ai cũng 'ngượng chín mặt' nhưng thử áp dụng đảm bảo mê mệt

Chuyện ấy là một trong những yếu tố giúp quan hệ vợ chồng thêm thăng hoa, thêm lửa yêu và thêm hiểu nhau hơn. Với cách quan hệ chuyện ấy lặp đi lặp lại chỉ một vài tư thế phổ biến không những khiến bạn trở nên nhàm chán mà còn giảm bớt hứng thú từ nửa kia. Điều này khiến cho chuyện phòng the chẳng còn gì là thú vị. Vì thế nên thay đổi linh hoạt các tư thế qua hệ. Bạn có thể học hỏi thêm nhiều tư thế quan hệ chuyện ấy qua mạng internet.

Chị em hãy thử ngay những "độc chiêu" mới mẻ này để làm tăng hưng phấn cho chuyện yêu.

Trong cuộc yêu, quan trọng nhất vẫn là 2 người đồng cảm xúc và hiểu nhau. Đó mới là tâm trạng khiến cả hai có một cuộc yêu tuyệt vời và yêu nhau hơn. Giao tiếp không chỉ bằng lời mà còn là bằng ánh mắt và những cử chỉ ân cần, dịu dàng. Điều này giúp cả hai đều cảm nhận được tâm lý của nhau và có những hành động âu yếm phù hợp.

Tốt nhất bạn nên chủ động trò chuyện với chàng để đưa ra các lời đề nghị hoặc hỏi chàng đang cảm thấy như thế nào. Bạn không phải là 1 bức tượng gỗ, do đó hãy lên tiếng nhẹ nhàng để mình được hiểu chồng mình nhiều hơn.

Thoải mái và thả lỏng cả tinh thần lẫn cơ thể

Một khi đã là người yêu hay vợ chồng với nhau thì không có gì phải ngại cả. Nhiều chị em sẽ cảm thấy ngại lần đầu, nhưng ngại nhiều lần sau mà tiết chế cảm xúc sẽ gây mất hứng cho nửa kia. Hãy nói không với ngại ngùng e thẹn. Việc ngại ngùng xấu hổ là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, khi đã vào cuộc yêu, hay thả lỏng mọi thứ. Và cuối cùng tận hưởng cuộc yêu 1 cách trọn vẹn nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Chăm sóc điểm G của nhau

Dù có bí quyết phòng the “cao tay” đến đâu, bạn cũng không nên bỏ qua những điểm G trên cơ thể người mình yêu. Điểm G là những nơi giúp đối phương đạt cực khoái khi được kích thích.

Hai bạn có thể vuốt ve điểm G cho nhau bằng nhiều kiểu như dùng tay, dùng lưỡi hoặc bất kỳ cách nào cả hai thấy thoải mái. Đây cũng là cách kéo dài thời gian quan hệ để cả hai cùng cùng nhau lên đỉnh.

Quan hệ gần ngày rụng trứng

Quan hệ gần ngày rụng trứng sẽ giúp cả hai dễ dàng thỏa mãn cảm xúc tình dục. Khi làm chuyện phòng the vào những ngày này, nồng độ hormone testosterone luôn ở mức cao, làm tăng ham muốn của người nữ. Điều này khiến nàng nồng nhiệt hơn trong việc thể hiện kỹ năng phòng the của phụ nữ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, quan hệ tình dục gần ngày rụng trứng làm tăng khả năng thụ thai. Nếu cả hai chưa sẵn sàng có con, hãy sử dụng bao cao su để tránh mang thai ngoài ý muốn. Các loại bao cao su siêu mỏng vừa có khả năng ngừa thai, vừa đảm bảo cảm giác chân thật “có cũng như không” để cả hai cùng đạt khoái cảm.