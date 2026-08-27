Bị mắc kẹt bên trong biển báo giao thông ở độ cao 40 mét suốt nhiều giờ đồng hồ, thợ điện gửi lời nhắn tạm biệt vợ con

Vào tháng 7, AJ Gow đang làm việc bên trong biển báo trạm dừng xe tải ở Wilmington, Illinois, Mỹ, thì chiếc thang nâng cần trục của anh ấy ngừng hoạt động. Bị mắc kẹt bên trong người thợ điện đã để lại lời nhắn tạm biệt cho vợ.

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