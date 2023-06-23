2 loại thực phẩm được ví như 'sát thủ' phòng the: Chàng 'gãy súng', nàng 'khô hạn', cặp đôi nên tránh ăn trước giờ 'lâm trận'

Phụ nữ yêu 23/06/2023 19:12

2 loại thực phẩm sẽ vô tình 'giết chết' cuộc yêu. Cả hai phái nên tránh bổ sung vào người trước mỗi lần ái ân nhé!

Rượu bia

Tùy tình trạng sức khỏe của mỗi người, uống rượu bia với một số lượng vừa đủ có thể gây hưng phấn khi làm "chuyện ấy". Nếu bạn chỉ uống một ít, không xuất hiện cảm giác say, mệt, không có bệnh lý nội tại… thì sẽ không sao. Tuy nhiên, nếu quá lạm dụng chất kích thích này thì tác hại nó mang lại vô cùng nguy hiểm.

2 loại thực phẩm được ví như 'sát thủ' phòng the: Chàng 'gãy súng', nàng 'khô hạn', cặp đôi nên tránh ăn trước giờ 'lâm trận' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Uống nhiều rượu bia có thể gây ức chế, giảm hoạt động các hệ thống cơ quan trong cơ thể, thông thường trạng thái say đi kèm cảm giác lâng lâng và sảng khoái nên tăng ham muốn tình dục. Khả năng giữ cân bằng, suy xét và điều hòa trong hành vi cũng có thể bị ảnh hưởng. Khi rượu làm giảm khả năng ức chế thì có thể không kiểm soát được bản năng tình dục gây hậu quả nghiêm trọng.

Đặc biệt, khi uống rượu say thì khó kiểm soát được hành động quá đà và cảm xúc của bản thân, khi va chạm quá mạnh sẽ có nguy cơ làm gãy “cậu nhỏ”.

Đồ ăn chứa nhiều chất béo bão hòa

Thực phẩm giàu chất béo bão hòa có thể ảnh hưởng xấu đến khả năng tuần hoàn của bạn theo thời gian. Điều này có thể làm chậm lưu lượng máu đến các cơ quan sinh dục. Ngoài ra, việc ăn quá nhiều thịt cũng gây ra nhiều nguy cơ sức khỏe khác.

2 loại thực phẩm được ví như 'sát thủ' phòng the: Chàng 'gãy súng', nàng 'khô hạn', cặp đôi nên tránh ăn trước giờ 'lâm trận' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Về ngắn hạn, chế độ ăn uống nhiều thịt trước khi quan hệ cũng có thể là một yếu tố khiến đối phương mất hứng. Ăn nhiều thịt có thể gây ra mùi cơ thể khó chịu.

Một số ví dụ cho thực phẩm giàu chất béo bão hòa là thịt bò béo và bơ.

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Nhiều nam giới còn mặc định rằng khi trên giường phải như 'hổ vồ' thì chị em mới thích và dễ đạt được sự thỏa mãn. Tuy nhiên, trên thực tế, quan hệ tình dục chậm rãi, từ tốn mới có thể giúp các cặp đôi cảm nhận sâu sắc sự thú vị của tình dục.

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