Sau mỗi lần ái ân nồng nàn, mệt đến mấy chàng và nàng cũng nên làm ngay những điều này

Các cặp đôi nên làm ngay những việc này sau khi quan hệ để đảm bảo sức khoẻ và phòng tránh các bệnh dễ lây nhiễm qua đường tình dục nhé!

Đi tiểu ngay sau khi quan hệ Đi tiểu sau khi quan hệ tình dục có thể giúp đẩy vi khuẩn ra khỏi đường niệu đạo. Do niệu đạo của phụ nữ nằm sát âm đạo và hậu môn. Hơn nữa, phụ nữ có niệu đạo ngắn hơn so với nam giới khiến vi khuẩn dễ dàng đến bàng quang và cuối cùng là lây nhiễm sang bàng quang. Đối với nam giới, họ có thể không cần phải đi tiểu nhiều do niệu đạo dài hơn khiến vi khuẩn gần như không thể tiếp cận niệu đạo.

Ảnh minh họa: Internet Uống nhiều nước hơn Uống đủ nước sẽ giúp đi tiểu thường xuyên hơn, do đó luôn đẩy sạch vi khuẩn ra khỏi đường tiết niệu. Nếu bạn uống nhiều nước hơn, bàng quang của bạn sẽ bị căng ra. Bàng quang của bạn càng căng ra thì càng có nhiều cơ hội để đi tiểu. Uống nước sau khi quan hệ tình dục có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc kéo căng bàng quang và tăng khả năng buồn tiểu.

Xem hoặc nghe nước chảy có thể kích thích bàng quang của bạn, do đó giúp bạn đi tiểu dễ dàng hơn. Thay đồ lót và quần áo sạch Trong cuộc yêu, đồ lót và quần áo của bạn có thể bị dính chất nhờn hoặc tinh dịch. Điều này khiến quần áo bị hôi, ẩm ướt và vương theo nhiều vi khuẩn. Vì vậy, sau khi vệ sinh, tắm rửa, bạn và đối tác nên thay đồ lót thoáng mỏng, quần áo sạch hoặc áo choàng tắm. Việc thay đồ không những giúp bạn sạch sẽ hơn mà còn hạn chế được nhiều nguy cơ bệnh tật. Bạn nên lựa chọn đồ lót chất liệu cotton hoặc đồ ngủ rộng rãi để giữ vùng kín khô ráo. Những loại đồ bó sát hoặc đồ lót ni lông dễ tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển. Ảnh minh họa: Internet Vệ sinh răng miệng thật sạch bằng nước súc miệng Khi cuộc yêu kết thúc, bạn cũng đừng quên vệ sinh răng miệng thật sạch. Việc vệ sinh còn giúp loại bỏ vi khuẩn, vi nấm còn lưu lại trong khoang miệng để ngăn ngừa hiệu quả tình trạng viêm nhiễm. Vậy nên, bạn đừng quên súc miệng thật sạch cùng nước súc miệng sau khi quan hệ nhé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-moi-lan-ai-an-nong-nan-met-en-may-chang-va-nang-cung-nen-lam-ngay-nhung-ieu-nay-595810.html