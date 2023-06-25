3 loại 'mồi thử' khiến chàng 'cắn câu', nghiện hơi vợ không rời, hãy thử ngay đảm bảo khiến cuộc yêu 'đổi gió'

Phụ nữ yêu 25/06/2023 21:25

Đừng ngại ngần nữa, hãy làm ngay 3 cách này để thay đổi cách ân ái của mình nhé.

Phụ nữ luôn khá e dè khi nhắc đến "chuyện ấy" với chồng mình, cùng với suy nghĩ quyền chủ động nằm ở đàn ông nên chỉ luôn ngoan ngoãn “phục tùng vô điều kiện”. Tuy nhiên quan điểm này hoàn toàn sai lầm. Chị em thử áp dụng 3 tuyệt chiêu này đảm bảo chàng sẽ “say” bạn cả đời.

"Yêu" là cùng tận hưởng

Khi thực sự yêu và tôn trọng một nửa của mình, đàn ông sẽ luôn xem "chuyện yêu" là một cách để tận hưởng, chia sẻ và cảm nhận tình cảm giữa hai người. Khi cảm nhận được cảm xúc của bạn, chàng sẽ háo hức, hưng phấn, nhiệt tình, thái độ mời gọi và khuyến khích. 

Những câu yêu thương, vuốt ve, mơn trớn và âu yếm khiến chàng cảm thấy được yêu, được tôn trọng và chàng biết một nửa của mình đang hạnh phúc.

3 loại 'mồi thử' khiến chàng 'cắn câu', nghiện hơi vợ không rời, hãy thử ngay đảm bảo khiến cuộc yêu 'đổi gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dứt điểm, "đánh nhanh thắng nhanh"

Trước khi bắt đầu nên đưa ra những lời yêu để làm cả 2 sẽ có bước khỏi đầu say đắm. Nói lời yêu rồi thì hãy tiếp tục "đánh nhanh thắng nhanh" bằng hành động. Dùng ánh mắt quyến rũ lướt qua những phần cơ thể hấp dẫn của người tình. Những nụ hôn nhẹ lên cánh mũi, quấn quýt sẽ khiến cho màn dạo đầu xuất hiện đầy bất ngờ và hào hứng hơn nhiều.

Đừng đặt nặng vấn đề địa điểm yêu, không nhất thiết phải yêu trên giường, miễn là không gian của hai người đảm bảo sự riêng tư là được.

3 loại 'mồi thử' khiến chàng 'cắn câu', nghiện hơi vợ không rời, hãy thử ngay đảm bảo khiến cuộc yêu 'đổi gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thêm chút thú vị với những món “đồ chơi”

Dù đã tỏ đường đi lối về hay cưới nhau đến hàng chục năm, chắc chắn những món “đồ chơi” sẽ khiến chồng bạn vô cùng kinh ngạc. Đôi khi khi chỉ cần dùng thêm một sợi dây trói, bịt mắt hay một chiếc khăn có sẵn trong nhà để thêm thắt vào trong hành trình tận hưởng, cả hai sẽ thấy thú vị hơn nhiều.

Khi chăn gối đã ấm êm và ngọt ngào, tình cảm vợ chồng sẽ bền chặt. Đừng ngại ngần quấn quýt và yêu chiều nửa kia, bởi đàn ông "hảo ngọt" lắm!

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