Chị em cứ áp dụng 2 'làn gió mới’ chắc chắn chàng nửa bước cũng chẳng muốn rời, 100% 'nắm thóp' chuyện ái ân

Đàn ông thường bị hấp dẫn bởi những điều mới lạ, nhất là trong chuyện ấy. Nếu vợ biết cách chiều chuộng, yêu thương, biết mang đến cho anh ‘làn gió mới’ thì chắc chắn các anh nửa bước cũng chẳng muốn rời.

Sở dĩ đàn ông thường ra ngoài tìm người phụ nữ khác bởi vì họ nhận được nhiều điều mới lạ hơn. Những cử chỉ, những lời đường mật, thậm chí ‘cách yêu’ của những người phụ nữ ngoài kia cũng khác xa cô vợ ngoan hiền ở nhà. Bởi lẽ ‘gái hư’ bên ngoài lúc nào cũng biết cách làm thỏa mãn đàn ông. Vì vậy, phụ nữ không ngoan ngại gì không thử làm ‘gái hư’ một lần để khiến chồng mình mê mệt.

Hãy thử dùng một miếng vải lụa, mềm và nhỏ để bịt mắt chồng mình lại. Khi bịt mắt sẽ mang đến sự tò mò và cảm xúc vô cùng ấn tượng. Thế nên chẳng có gì tuyệt vời hơn khi về giường bạn chủ động mời gọi chồng bằng một màn dạo đầu với trò chơi "bịt mắt bắt dê".

Ảnh minh họa: Internet

Hãy dùng 1 chiếc khăn lụa mỏng, mềm che mắt chàng rồi từ từ thể hiện những cử chỉ âu yếm của mình. Hãy để chàng cảm nhận trong mông lung, tưởng tượng mà. Điều này không chỉ khơi gợi cảm giác tò mò mà còn kích thích ham muốn tột đỉnh trong chàng dù có "bản lĩnh" tới mấy, chàng cũng không thể nằm yên để bạn khiêu khích. Chỉ sau một thời gian ngắn, chàng sẽ vùng dậy "chiếm" lấy bạn. Cả 2 sẽ có một cuộc yêu tuyệt vời ngoài mong đợi.

Kích thích điểm ‘chết người’ của chàng

Đàn ông cũng có rất nhiều điểm nhạy cảm, nhưng hầu hết 99% phái mạnh đều thích khi nhập cuộc được đối phương mơn trớn hôn lên vành tai và cắn nhẹ. Hành động này khiến họ hưng phấn vô cùng. Không gì kích thích hơn 1 nụ hôn ướt át lấn lướt từ khuôn mặt, xuống cổ rồi vòng lên vành tai và chốt lại bằng một miếng cắn hờ.

Ảnh minh họa: Internet

Màn vuốt ve nóng bỏng "có xếp đặt" ấy khiến phái mạnh có cảm giác như bị thiêu đốt toàn thân. Ham muốn được đẩy lên đỉnh điểm, màn ân ái của vợ chồng bạn sẽ cuồng nhiệt, rực lửa không gì sánh bằng.

Hãy để chồng mình được tận hưởng cảm giác hưng phấn nhất trước khi nhập cuộc, có như vậy mới khiến các anh đê mê, chỉ còn muốn vồ lấy bạn và đền đáp những gì bạn đã ‘ban tặng’.