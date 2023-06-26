'Gái già lắm chiêu' tiết lộ bí quyết hâm nóng giường chiếu khiến chồng mê mẩn, nghe qua 'đỏ mặt' ngại ngùng, nhưng đảm bảo 'nghiện' không lối thoát

Có chị em lấy chồng mười năm, có với nhau hai mặt con mà chưa bao giờ biết đến cảm giác “lên đỉnh” là gì. Chị em phụ nữ thường nghĩ đòi hỏi cái gì đó “táo bạo”, “mới mẻ” trong chuyện phòng the là thứ đáng xấu hổ, trái thuần phong mỹ tục. Ngược lại, chỉ cần biết áp dụng một chút "bí thuật" phòng the chắc chắc sẽ khiến chuyện yêu thêm màu sắc mới.

Không phải lúc nào ngoan hiền cũng là cách giúp phụ nữ có được tình yêu thương của chồng. Hãy thật sự ‘hoang dại’, tạo cho các anh chàng những cảm giác bất ngờ. Chỉ có như thế cả đời này anh ấy mới quấn lấy bạn chẳng muốn rời xa.

Đó chính là bí quyết ‘chăm sóc’ điểm G của đối phương. Dù có bí quyết phòng the “cao tay” đến đâu, bạn cũng không nên bỏ qua những điểm G trên cơ thể người mình yêu. Điểm G là những nơi giúp đối phương đạt cực khoái khi được kích thích.

Hai bạn có thể vuốt ve điểm G cho nhau bằng nhiều kiểu như dùng tay, dùng lưỡi hoặc bất kỳ cách nào cả hai thấy thoải mái. Đây cũng là cách kéo dài thời gian quan hệ để cả hai cùng cùng nhau lên đỉnh.

Ngoài ra, việc lựa chọn nội y cũng đóng vai trò rất lớn tác động đến cảm xúc của đối phương.

Nội y được đánh giá giá yếu tố đầu tiên trong việc bắt đầu một cuộc yêu có nhiều cảm xúc hay không, hãy chỉn chủ và cần biết đối phương thích nội y như thế nào nhằm giúp tạo cảm xúc hơn. Một số ý kiến cho rằng mặc nội y màu đỏ, đen, hay một loại nội y phá cách đầy sức gợi cảm sẽ làm tăng khả năng khoái cảm của các chàng.

Nội y màu đỏ: Phần lớn đàn ông đều thú nhận họ thích nhất phụ nữ mặc nội y có màu sắc đỏ hay màu của rượu vang bóc đô. Bên cạnh đó màu đen huyền bí hoặc màu da beo cũng được các chàng đánh giá khá cao trong các thống kê.

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Sơ mi không quần: Một tuyệt chiêu chết người, khi khoác lên mình độc chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh đồng nghĩa với việc bạn đang “phát tín hiệu” chủ động quyến rũ, khiêu khích chàng. Một khảo sát cho thấy phái mạnh thì đặc biệt thích đối phương đóng vai “thợ săn mồi”. Vì thế, đây là một trong những trang phục các quý ông thích bạn mặc nhất. Để tăng thêm sức cuốn hút “chết người” khi bắt đầu các cuộc yêu.