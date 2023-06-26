Chàng đổ đứ đừ với 3 'VŨ KHÍ' phòng the này của nàng: Chú trọng 'đồ bảo hộ' sẽ khiến 99% đàn ông mê mệt

Phụ nữ yêu 26/06/2023 03:48

Đừng bao giờ xem thường nội y, bởi "quyền năng" của chúng là vượt sức tưởng tượng của bạn. Sau cánh cửa phòng ngủ, việc diện đúng 1 bộ nội y bắt mắt, hợp dáng người sẽ là một trong những yếu tố tạo nên sức cuốn hút đặc biệt của phụ nữ.

Hãy bỏ ngay suy nghĩ chốn phòng the chỉ dành cho những cô nàng có kỹ năng tuyệt đỉnh và chính họ mới có thể dụ dỗ được đàn ông vào cuộc yêu một cách mê đắm. Bài viết dưới dây sẽ giúp nàng khám phá thứ vũ khí bí mật khiến chàng say đắm.

Nội y màu đỏ 

Đa số đàn ông thừa nhận, họ thấy phụ nữ diện nội y màu đỏ nhìn quyến rũ và rất giàu "năng lượng". Điều đó thôi thúc họ cũng phải dùng hết sức để không bị "bỏ lại" phía sau trong mỗi cuộc yêu. Khi cả hai đều nhiệt tình, đương nhiên sự hưng phấn sẽ được đẩy lên tới đỉnh điểm.

Đồ mỏng xuyên thấu

Mặc như không mặc chính là 1 cách "đốt mắt" phái mạnh sau cánh cửa phòng the. Chính mày râu cũng phải lên tiếng thừa nhận rằng phụ nữ diện đồ bó sát, "quên mặc nội y" nhìn vô cùng nóng bỏng và ngọt ngào. Điều ấy khiến chàng có thể quan sát trọn vẹn các đường cong cơ thể của đối phương và nhất định sẽ làm cho nàng "sập bẫy" trong phút mốt.

Chàng đổ đứ đừ với 3 'VŨ KHÍ' phòng the này của nàng: Chú trọng 'đồ bảo hộ' sẽ khiến 99% đàn ông mê mệt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Diện sơ mi "quên" không mặc nội y

Hầu hết đàn ông đều thừa nhận, phụ nữ diện trên người độc nhất một chiếc sơ mi trắng, không mặc nội y sẽ vô cùng nóng bỏng và có sức "mời gọi" cực lớn, khiến họ khó lòng có thể kiềm chế ham muốn bản thân.

Vậy nên về phòng cùng chồng, thi thoảng bạn thử phá cách với 1 chiếc sơ mi trắng của chồng và cài 1, 2 chiếc cúc. Điều ấy với chàng giống như sự khiêu khích, 1 lời thách thức mà nhất định chàng không thể kiềm lòng.

2 cách đơn giản để giúp nàng đạt cực khoái

Kích thích nàng để giúp nàng đạt thoả mãn nhiều lần

Sau khi phụ nữ đã đạt cực khoái, lượng máu dồn xuống vùng kín trong dư âm quan hệ tình dục vẫn còn. Chính vì vậy, việc này cũng tạo thuận lợi để phái mạnh tiếp tục thực hiện cách làm phụ nữ lên đỉnh nhiều lần.

Bên cạnh đó, để làm cho phụ nữ lên đỉnh nhiều lần, bạn cần tập trung sự chú ý đến cô bé của nàng. Bạn hãy bắt đầu với những cái chạm khẽ nhẹ nhàng qua những vùng nhạy cảm của cô ấy. Sau đó, áp dụng cách làm cho nàng lên đỉnh nhiều lần là gia tăng tốc độ để kích thích cực điểm với một áp lực nhiều hơn và tăng cường độ hơn cho đến khi cô ấy đã sẵn sàng để lên đỉnh một lần nữa.

Chàng đổ đứ đừ với 3 'VŨ KHÍ' phòng the này của nàng: Chú trọng 'đồ bảo hộ' sẽ khiến 99% đàn ông mê mệt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cách làm phụ nữ thoả mãn nhiều lần: thử những tư thế “yêu” mới

Một cách giúp phụ nữ lên đỉnh nhiều lần trong cuộc yêu cực hiệu quả là thử những tư thế mới. Nếu đã quá quen thuộc với những tư thế trước đây, bạn nên thử những tư thế quan hệ mới mẻ hơn để đưa nàng lên đỉnh nhiều lần. Đặc biệt, nếu sau lần cực khoái đầu tiên của nàng, áp dụng điều này sẽ cực kì hiệu quả. Các tư thế mới lạ sẽ khiến nàng dễ dàng đạt cực khoái hơn.

Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy, việc cánh mày râu kích thích nhũ hoa cũng là cách để làm phụ nữ dễ dàng lên đỉnh. Bạn có thể dùng miệng hoặc tay để kích thích những vùng nhạy cảm của nàng. Điều này sẽ giúp nàng tăng thêm khoái cảm trong cuộc yêu.

Sau mỗi lần ái ân nồng nàn, mệt đến mấy chàng và nàng cũng nên làm ngay những điều này

Sau mỗi lần ái ân nồng nàn, mệt đến mấy chàng và nàng cũng nên làm ngay những điều này

Các cặp đôi nên làm ngay những việc này sau khi quan hệ để đảm bảo sức khoẻ và phòng tránh các bệnh dễ lây nhiễm qua đường tình dục nhé!

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