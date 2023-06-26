Chiêu thức khám phá vùng 'TUYỆT ĐỈNH' của đàn ông mỗi lần ái ân mà chị em nên biết, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ thổi bùng cảm xúc

Đừng nghĩ rằng nam giới thì không thích hôn vào ngực, họ cũng cảm thấy rất phấn khích nếu được người phụ nữ hôn vào nơi nhạy cảm này. Dù rằng đây không phải là vị trí nổi bật của nam giới nhưng chắc chắn anh ấy sẽ sướng “mê” khi được bạn làm như vậy. Trong tất cả các khu vực, ngực và bụng (bụng dưới) của chàng là địa điểm thích hợp nhất cho những màn dạo đầu đầy kịch tính.

Để cách anh chồng không đi tìm của lạ phụ nữ hãy tìm đến những vùng ‘tuyệt mật’ của các anh ấy nhé. Dưới đây là những điểm chỉ cần phụ nữ chạm vào là đàn ông gào thét.

Những cử chỉ vuốt ve êm ái trên vùng da mỏng của ngực sẽ khuấy động những cảm xúc ẩn náu trong người chàng. Ngoài ra, nếu bạn mạnh dạn di chuyển lưỡi hay chỉ dùng một ngón trỏ mềm mại cũng đủ làm bản năng chàng trỗi dậy. Bạn dùng lòng bàn tay nhấn và bóp nhẹ lên khu vực bụng dưới, gần "cậu nhỏ". Bạn chà nhẹ bàn tay thành vòng tròn theo chiều kim đồng hồ, sau đó làm tương tự với ngực. Chỉ cần kéo lên kéo xuống từ bụng tới ngực là đủ làm chàng muốn “nổ tung” rồi đấy.

Vùng đùi của chàng

Khu vực đùi, đặc biệt là đùi trong của chàng cũng chứa nhiều dây thần kinh cảm giác, vì vậy, đây là vùng rất nhạy cảm. Vùng da này cũng mềm và mỏng hơn nên những tác động sẽ dễ dàng thẩm thấu khiến chàng thích thú. Bạn chỉ cần dùng bàn tay bóp thật chặt mặt ngoài của đùi. Sau đó, bạn chà nhẹ nhàng rồi kéo từ đầu gối đến hông và quay lại. Thực hiện tương tự ở đùi trong cho đến khi chàng cảm thấy hào hứng.

Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả khi chàng đang được bảo hộ bằng một cái quần jean đi nữa thì những cái vuốt nhẹ dọc bắp đùi non cho chàng cũng khiến cho cảm xúc của chàng trỗi dậy nhanh chóng. Hẳn bạn không tin những động tác vuốt ve có thể mang đến sự đê mê và cảm giác thật sự không thua gì “chuyện ấy”, nhưng nếu bạn biết cách dồn tất cả tình cảm cũng như sự đam mê cho việc ấy thì khả năng thành công sẽ rất cao.

Chỉ cần bạn chủ động hơn khi làm chuyện ấy thì chắc chắn rằng sẽ chẳng còn anh chàng nào muốn tìm vui nơi khác. Thậm chí anh ấy suốt ngày chỉ muốn được vợ chăm sóc khi màn đêm về.

Phụ nữ thông minh hãy học cách giữ chồng này để cuộc hôn nhân ngày thêm bền chặt.