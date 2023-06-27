"Cậu nhỏ" của người yêu quá bé, chị em mỗi lần ân ái đều giả vờ làm điều này nhưng nào ngờ độc hại cho cơ thể, cảm xúc chẳng được thăng hoa

Phụ nữ yêu 27/06/2023 06:10

Khi đôi lứa yêu nhau, “chuyện ấy” như một thứ gia vị hấp dẫn và có thể là chất keo giúp hai người thêm gắn kết. Tuy nhiên, một số đôi có thể gặp trục trặc về tình dục ngay trong thời kỳ mật ngọt mới bên nhau, khiến chuyện tình cảm cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.

Vì sao phụ nữ giả vờ “lên đỉnh”?

Một sự thật làm buồn lòng nhiều nam giới: Phụ nữ thường xuyên giả vờ “lên đỉnh”. Một khảo sát nhỏ tại Mỹ cho thấy, 80% phụ nữ từng giả vờ đạt cực khoái ở một thời điểm nào đó trong đời và 25% số người được hỏi lần nào quan hệ cũng cố làm ra vẻ đạt đỉnh. Theo nhà trị liệu tình dục Mỹ Vanessa Marin, con số thực tế có thể còn nhiều hơn.

Theo chuyên gia này, phụ nữ giả vờ “lên mây” vì nhiều lý do: Một số người giả vờ vì họ cảm thấy bất an về thực tế mình không thể đạt cực khoái mỗi lần quan hệ. Nhiều chị em khác lại “diễn” để khích lệ lòng tự tôn của bạn đời, không muốn làm họ buồn. Một số khác thậm chí giả vờ “lên đỉnh” chỉ để mong mau thoát khỏi cuộc yêu họ không thấy vui thích.

'Cậu nhỏ' của người yêu quá bé, chị em mỗi lần ân ái đều giả vờ làm điều này nhưng nào ngờ độc hại cho cơ thể, cảm xúc chẳng được thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Yêu” không đạt đỉnh có tác hại thế nào cho phụ nữ?

Các chuyên gia tình dục cho rằng, mỗi đợt đạt cực khoái là một lần tổng vệ sinh hệ tuần hoàn trong cơ thể phụ nữ. Nếu thường xuyên quan hệ mà không tới "đỉnh", sức khỏe của chị em có thể gặp nhiều nguy hại.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, đối với phụ nữ, tình dục là liều thuốc giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lão hóa, tạo cảm giác lạc quan, yêu đời… Những tác dụng này chỉ xảy ra khi phái đẹp về đích, còn “yêu” nửa vời có thể gây tác động ngược. 

Thực tế, khi đạt cực khoái, lượng hormone sinh dục của người phụ nữ lên đến cực đại, máu lưu thông trong các mạch rất mạnh mẽ. Huyết áp tăng khiến máu chảy mạnh trong các huyết quản, kể cả những chỗ bình thường máu khó tới và làm sạch các thành mạch khỏi những chất lắng đọng. Như vậy, nếu sự tuần hoàn máu đang ở cao trào mà cuộc vui kết thúc vì người đàn ông về đích trước thì máu đang tuần hoàn trong cơ thể người phụ nữ sẽ ứ lại, những chất độc hại cũng không được giải phóng.

'Cậu nhỏ' của người yêu quá bé, chị em mỗi lần ân ái đều giả vờ làm điều này nhưng nào ngờ độc hại cho cơ thể, cảm xúc chẳng được thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe, sex nửa vời cũng tác động đáng kể tới tâm lý phụ nữ. Việc không đạt được đỉnh điểm cảm xúc khi yêu nếu lặp đi lặp lại có thể dẫn đến mất cảm giác, thậm chí nhiều chị em trở nên sợ hãi khi quan hệ. Lâu dần, tình trạng này còn có thể đẩy tới chứng lãnh cảm, khiến người phụ nữ dễ buồn bực, cáu gắt, chán chường...

Để khắc phục tình trạng “chưa vui đã đứt dây đàn”, điều quan trọng nhất là cần tìm được đúng nguyên nhân. Theo các chuyên gia, nếu xuất phát từ các vấn đề thể chất, bệnh lý, một số loại thuốc có thể giúp khắc phục, còn nếu do tâm lý thì các chuyên gia trị liệu, tư vấn tình dục sẽ đưa ra lời khuyên tốt nhất. Một cách hiệu quả hay được các nhà trị liệu tình dục khuyên là chị em nên học cách tự khám phá cơ thể và giúp bản thân “lên đỉnh” một mình, từ đó họ biết những điểm chạm nhạy cảm và hướng dẫn để “nửa kia” dễ dàng đồng hành cùng mình trên con đường tới đích thăng hoa. 

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