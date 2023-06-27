Hễ ''hành sự'' với chồng là buồn vệ sinh, tưởng hiện tượng sinh lý thông thường nào ngờ nguyên nhân đằng sau gây hoang mang vô cùng

Cảm giác buồn tiểu khi quan hệ là một mối lo mang tính phổ biến, nhất là đối với phái nữ, bởi nam giới thường có khả năng ngăn chặn việc đi nhẹ tự nhiên mỗi khi cương cứng.
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Buồn tiểu hoặc "rò rỉ" nước tiểu khi quan hệ là do nguyên nhân gì?
Cực khoái
Một số người nhầm lẫn hiện tượng cực khoái bao gồm việc xuất ra chất lỏng là tiểu tiện, nhưng đây có thể là hiện tượng xuất tinh ở nữ giới (female ejaculation). Hiện tượng này có thể xảy ra do kích thích liên tục lên vùng nhạy cảm (G-spot) ở nữ giới.
Bàng quang tăng hoạt
Phụ nữ có thể rò rỉ nước tiểu khi đang quan hệ, nhất là lúc đang đạt cực khoái. Việc kích thích âm đạo có thể gây nên sức ép lên bàng quan và đường tiểu. Điều này càng khả thi hơn với những ai có cơ sàn chậu yếu. Sức ép này có thể gây ra sự tiểu tiện không tự chủ. Nếu bạn rỉ nước tiểu khi đang đạt cực khoái, đây có thể là do co thắt ở vùng bàng quang. Hiện tượng này thường được giới chuyên gia gọi là tiểu són áp lực (urge incontinence).
Tiểu són áp lực thường là triệu chứng của hội chứng bàng quang tăng hoạt (OAB). Cảm giác này được mô tả là đột nhiên có cảm giác muốn đi tiểu và co thắt bàng quang không tự chủ để đẩy nước tiểu ra. Tiểu són áp lực có thể bị kích thích bởi nhiều nguyên do, thậm chí là tiếng nước chảy, tiếng mở khoá cửa…
Tiểu són áp lực
Tiểu són áp lực xảy ra khi các hoạt động tạo nên áp lực lên bàng quang. Điều kiện gây tiểu són áp lực khác nhau tuỳ theo mỗi người, nó có thể là ho, cười, hắt xì, nâng vật nặng, nhảy, chạy, quan hệ tình dục…
Ngoài ra, theo một số chuyên gia hiện tượng muốn đi tiểu khi "quan hệ vợ chồng" là phản ứng hoàn toàn bình thường của cơ thể. Các cơ vùng tiết niệu và các cơ của bộ phận sinh dục đều có chung một hệ thần kinh điều khiển hoạt động cảm xúc, sự hưng phấn.
Khi có kích thích tình dục ở âm đạo thì ngay lập tức hệ thần kinh sẽ điều khiển sự co cơ ở vùng xương chậu, từ đó lại tác động lên vùng tiết niệu khiến cơ vùng tiết niệu bị kích thích gây hiện tượng căng tức ở bàng quang, dẫn tới việc buồn tiểu khi quan hệ tình dục. Khi hết kích thích thì hiện tượng buồn tiểu cũng sẽ hết.
Một số cách để tránh hiện tượng này thường bao gồm tập luyện cơ vùng chậu, ví dụ như các bài tập kegel.
Cơ vùng chậu là nơi nâng đỡ các cơ quan vùng đáy chậu của bạn, bao gồm các cơ đóng vai trò mở ra đóng vào khi tiểu tiện. Các bài tập kegel có thể giúp bạn khống chế bàng quang tốt hơn, thậm chí giúp tuần hoàn máu đến bộ phận sinh dục tốt hơn và mang lại khoái cảm tốt hơn khi quan hệ.