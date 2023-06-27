3 điều cần lưu ý giúp chàng và nàng tránh 'chưa đến chợ đã hết tiền' khi 'YÊU' dưới nước

Theo các chuyên gia, việc "yêu" dưới nước tiềm ẩn khá nhiều nguy cơ gây hại cho cơ thể. Dưới đây là 3 điểm cần lưu ý khi muốn thăng hoa trong môi trường ngập nước.

Hóa chất trong bể bơi ảnh hưởng đến chất lượng của "ba con sói"

Một số nghiên cứu trước đây cho thấy các hóa chất trong hồ bơi như clo có thể khiến bao cao su kém bền và dễ bị rách hơn.

Ngoài ra, nước trong hồ bơi hay bồn tắm có thể rửa trôi các chất bôi trơn tự nhiên của âm đạo khi quan hệ. Hơn nữa, nước cũng có thể làm loãng các chất bôi trơn gốc nước có sẵn trên bao cao su. Chất bôi trơn gốc dầu tuy không tan trong nước nhưng lại có thể ảnh hưởng tới mủ cao su và khiến bao cao su dễ rách hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiệt độ nước trong bồn là một tác nhân khiến bao cao su không phát huy được tác dụng

Theo nghiên cứu, bao cao su cũng dễ bị ảnh hưởng do nhiệt độ của nước. Nước quá nóng có thể làm tăng nguy cơ bao cao su bị hỏng hay bị rách khi đang quan hệ dưới nước.

Bao cao su latex cho nam có thể giúp bạn phòng các bệnh nhạy cảm khá hiệu quả. Thế nhưng loại bao này dễ rất dễ bị giảm hiệu quả khi gặp nước nóng, khi bị mất lớp bôi trơn hay khi tiếp xúc với hóa chất.

Nếu muốn dùng bao cao su khi làm tình dưới nước, bạn có thể chọn bao cao su cho nữ. Đây là phương pháp tránh thai và phòng các bệnh lây qua đường tình dục hiệu quả hơn vì những lợi thế đáng ngạc nhiên.

Ảnh minh họa: Internet

Nguy cơ mắc bệnh phụ khoa khi cố thay đổi môi trường làm chuyện ấy

Các chất trong nước như muối, clo hoặc vi khuẩn có thể đi vào âm đạo và dẫn đến kích ứng hoặc nhiễm trùng. Phụ nữ dễ bị nhiễm trùng khi quan hệ dưới nước hơn do đặc điểm cơ thể của mình.

Tình trạng thiếu chất bôi trơn khi quan hệ dưới nước có thể dẫn đến kích ứng và xước thành âm đạo. Các vết xước cũng khiến bạn dễ bị viêm nhiễm và mắc bệnh lây qua đường tình dục hơn.

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