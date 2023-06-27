3 điều cần lưu ý giúp chàng và nàng tránh 'chưa đến chợ đã hết tiền' khi 'YÊU' dưới nước

Phụ nữ yêu 27/06/2023 13:56

Theo các chuyên gia, việc "yêu" dưới nước tiềm ẩn khá nhiều nguy cơ gây hại cho cơ thể. Dưới đây là 3 điểm cần lưu ý khi muốn thăng hoa trong môi trường ngập nước.

Hóa chất trong bể bơi ảnh hưởng đến chất lượng của "ba con sói"

Một số nghiên cứu trước đây cho thấy các hóa chất trong hồ bơi như clo có thể khiến bao cao su kém bền và dễ bị rách hơn. 

Ngoài ra, nước trong hồ bơi hay bồn tắm có thể rửa trôi các chất bôi trơn tự nhiên của âm đạo khi quan hệ. Hơn nữa, nước cũng có thể làm loãng các chất bôi trơn gốc nước có sẵn trên bao cao su. Chất bôi trơn gốc dầu tuy không tan trong nước nhưng lại có thể ảnh hưởng tới mủ cao su và khiến bao cao su dễ rách hơn.

3 điều cần lưu ý giúp chàng và nàng tránh 'chưa đến chợ đã hết tiền' khi 'YÊU' dưới nước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhiệt độ nước trong bồn là một tác nhân khiến bao cao su không phát huy được tác dụng

Theo nghiên cứu, bao cao su cũng dễ bị ảnh hưởng do nhiệt độ của nước. Nước quá nóng có thể làm tăng nguy cơ bao cao su bị hỏng hay bị rách khi đang quan hệ dưới nước. 

Bao cao su latex cho nam có thể giúp bạn phòng các bệnh nhạy cảm khá hiệu quả. Thế nhưng loại bao này dễ rất dễ bị giảm hiệu quả khi gặp nước nóng, khi bị mất lớp bôi trơn hay khi tiếp xúc với hóa chất.

Nếu muốn dùng bao cao su khi làm tình dưới nước, bạn có thể chọn bao cao su cho nữ. Đây là phương pháp tránh thai và phòng các bệnh lây qua đường tình dục hiệu quả hơn vì những lợi thế đáng ngạc nhiên.

3 điều cần lưu ý giúp chàng và nàng tránh 'chưa đến chợ đã hết tiền' khi 'YÊU' dưới nước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nguy cơ mắc bệnh phụ khoa khi cố thay đổi môi trường làm chuyện ấy

Các chất trong nước như muối, clo hoặc vi khuẩn có thể đi vào âm đạo và dẫn đến kích ứng hoặc nhiễm trùng. Phụ nữ dễ bị nhiễm trùng khi quan hệ dưới nước hơn do đặc điểm cơ thể của mình. 

Tình trạng thiếu chất bôi trơn khi quan hệ dưới nước có thể dẫn đến kích ứng và xước thành âm đạo. Các vết xước cũng khiến bạn dễ bị viêm nhiễm và mắc bệnh lây qua đường tình dục hơn.

Muốn 'đổi gió' bằng việc làm chuyện ấy trên xe hơi, cẩn trọng 3 rủi ro 'trời ơi đất hỡi' khiến các cặp đôi 'khóc thét'

Muốn 'đổi gió' bằng việc làm chuyện ấy trên xe hơi, cẩn trọng 3 rủi ro 'trời ơi đất hỡi' khiến các cặp đôi 'khóc thét'

Muốn đổi gió sang không gian ô tô để làm chuyện ấy, bạn cần cẩn trọng hết sức bởi 3 rủi ro tiềm ẩn dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện phòng the chuyện ấy làm chuyện ấy dưới nước bí kíp yêu các tư thế quan hệ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 3 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận