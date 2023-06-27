'Chuyện ấy' tuổi mãn kinh không còn là trở ngại nêu chị em nắm vững 3 bước 'bất di bất dịch' này

Phụ nữ yêu 27/06/2023 14:30

Theo các chuyên gia, khi bước vào tuổi mãn kinh, chị em phụ nữ thường khó khăn hơn trong việc tìm kiếm cảm xúc trong lúc làm chuyện ấy. Tuy nhiên sẽ không có gì khó nếu như các chị em nắm vững 3 bước dưới đây.

1. Tự luyện tập kỹ năng phòng the trước mỗi lần lâm trận

Trong thời kỹ mãn kinh, phụ nữ thường trở nên dễ cáu kỉnh và tâm trạng lên xuống thất thường. Ngay cả chuyện ấy cũng thay đổi ít nhiều. Chính vì vậy, để tránh tình trạng khô mòn cảm xúc, bạn hãy dành thời gian cho bản thân mình trải nghiệm và khám phá, bạn sẽ biết mình thích gì. Sau đó, bạn có thể hướng dẫn cho chồng mình làm như thế trong suốt thời gian quan hệ.

'Chuyện ấy' tuổi mãn kinh không còn là trở ngại nêu chị em nắm vững 3 bước 'bất di bất dịch' này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có thể ban đầu, bạn sẽ cảm thấy hơi lung túng. Song nếu được thực hành thường xuyên, bạn sẽ thực hiện thuần thục. Đây không chỉ là phương pháp giúp bạn tìm lại cảm hưng mà còn khiến cho hai vợ chồng hiểu nhau hơn, chuyện chăn gối cũng trở nên thoải mái và mặn nồng hơn.

2. Khám phá bản thân: Nên biết mình thích gì và đặt ra yêu cầu với đối phương

Bản thân bạn thích điều gì trong lúc quan hệ tình dục là một điểm mấu chốt quyết định chất lượng cuộc yêu.

Nếu nhập cuộc mà chẳng biết bản thân cần gì thì xuyên suốt thời gian ân ái sẽ chẳng đạt được độ khoái cảm cần thiết. Niềm vui thú sẽ xuất hiện khi bạn yêu cầu chồng bạn phục vụ những điều đó. Điều này cũng sẽ khiến chồng bạn thích thú vì cảm giác mình đang khám phá một điều mới mẻ để đáp ứng vợ.

'Chuyện ấy' tuổi mãn kinh không còn là trở ngại nêu chị em nắm vững 3 bước 'bất di bất dịch' này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Làm nóng không khí trước khi bắt đầu quan hệ là một điều "bất di bất dịch"

Cơ thể thay đổi khi chúng ta già đi. Một trong những sự thay đổi làm ảnh hưởng đến chất lượng tình dục là thiếu chất bôi trơn tự nhiên ở vùng nhạy cảm. Bạn có thể cải thiện điều này nhanh chóng bằng cách sử dụng kem hoặc gel bôi trơn trong giai đoạn dạo đầu.

'Chuyện ấy' tuổi mãn kinh không còn là trở ngại nêu chị em nắm vững 3 bước 'bất di bất dịch' này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, việc cải thiện không gian ân ái bằng những món đồ trang trí mới, một mùi hương kích thích tâm trạng cũng khiến cuộc yêu được cải thiện rất đáng kể. 

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Từ khóa:   chuyện ấy bí kíp yêu các tư thế quan hệ chuyện phòng the

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