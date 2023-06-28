Hừng hực nhập cuộc ái ân, nam giới dễ đột tử khi đang hưng phấn, nguyên nhân là tình trạng ít ngờ tới này

Phụ nữ yêu 28/06/2023 00:24

Động kinh có thể ảnh hưởng đến tình dục và tình dục có ảnh hưởng đến bệnh động kinh. Nhiều người bị động kinh được kiểm soát tốt có đời sống tình dục thoải mái, thỏa mãn.

 

Động kinh có thể ảnh hưởng đến tình dục và tình dục có ảnh hưởng đến bệnh động kinh. Nhiều người bị động kinh được kiểm soát tốt có đời sống tình dục thoải mái, thỏa mãn. Có một đối tác hỗ trợ mang lại sự gần gũi về mặt cảm xúc, cũng như sự thân mật về tình dục, có lẽ là tài sản lớn nhất giúp những người bị động kinh cảm thấy tích cực về bản thân, từ đó cải thiện khả năng kiểm soát cơn động kinh. Lo lắng và căng thẳng được coi là “tác nhân” có thể gây ra những cơn co giật. Tình dục có thể giải phóng căng thẳng và giúp con người thư giãn, do đó làm giảm tần suất phát bệnh động kinh.

Hừng hực nhập cuộc ái ân, nam giới dễ đột tử khi đang hưng phấn, nguyên nhân là tình trạng ít ngờ tới này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hiếm khi quan hệ tình dục sẽ gây ra cơn động kinh nhưng đôi khi nó vẫn có thể xảy ra. Bản thân hoạt động tình dục có thể gây ra cơn co giật thông qua việc thở gấp và kích hoạt vùng vỏ não cảm giác sinh dục. Các trạng thái khi quan hệ như cương cứng, xuất tinh, cực khoái, chuyển động vùng chậu hoặc "tự sướng"... cũng có thể là một phần nguyên nhân gây ra cơn động kinh. Nếu có tiền sử bị động kinh, bạn nên chia sẻ với "nửa kia" cách xử lý nếu không may bạn phát bệnh. 

Những người mắc bệnh động kinh thường xuyên cũng có thể gặp khó khăn về tình dục. Đó có thể do bản thân chứng động kinh, việc thuốc dùng để điều trị bệnh hoặc do phản ứng của bạn tình và những người khác đối với chẩn đoán bệnh động kinh.

Hừng hực nhập cuộc ái ân, nam giới dễ đột tử khi đang hưng phấn, nguyên nhân là tình trạng ít ngờ tới này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một trong những ảnh hưởng tình dục phổ biến nhất của bệnh động kinh là giảm hoặc mất ham muốn. Điều này có thể thay đổi tùy thuộc vào loại động kinh mà một người mắc. Ví dụ, trong khi khoảng một nửa số nam giới bị động kinh ghi nhận giảm ham muốn, thì điều này xảy ra nhiều hơn ở nam giới bị động kinh thùy thái dương (63%). Rối loạn cương dương cũng là một vấn đề phổ biến của nam giới mắc bệnh động kinh. Dù có ít tài liệu khoa học về tác động của chứng động kinh đối với tình dục của phụ nữ, nhưng những thay đổi về ham muốn cũng xuất hiện tương tự đối với phụ nữ.

 

'Sắm' ngay 3 'bảo bối tình yêu' giúp đêm xuân thăng hoa, nồng cháy, đảm bảo chàng và nàng mê mệt

'Sắm' ngay 3 'bảo bối tình yêu' giúp đêm xuân thăng hoa, nồng cháy, đảm bảo chàng và nàng mê mệt

Có thêm 3 bảo bối hữu hiệu dưới đây, đảm bảo các cặp vợ chồng mê mệt.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện phòng the chuyện ấy bí kíp yêu các tư thế quan hệ

TIN MỚI NHẤT

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 11 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Ngoại tình 1 giờ 6 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận