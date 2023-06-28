Động kinh có thể ảnh hưởng đến tình dục và tình dục có ảnh hưởng đến bệnh động kinh. Nhiều người bị động kinh được kiểm soát tốt có đời sống tình dục thoải mái, thỏa mãn. Có một đối tác hỗ trợ mang lại sự gần gũi về mặt cảm xúc, cũng như sự thân mật về tình dục, có lẽ là tài sản lớn nhất giúp những người bị động kinh cảm thấy tích cực về bản thân, từ đó cải thiện khả năng kiểm soát cơn động kinh. Lo lắng và căng thẳng được coi là “tác nhân” có thể gây ra những cơn co giật. Tình dục có thể giải phóng căng thẳng và giúp con người thư giãn, do đó làm giảm tần suất phát bệnh động kinh.

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Hiếm khi quan hệ tình dục sẽ gây ra cơn động kinh nhưng đôi khi nó vẫn có thể xảy ra. Bản thân hoạt động tình dục có thể gây ra cơn co giật thông qua việc thở gấp và kích hoạt vùng vỏ não cảm giác sinh dục. Các trạng thái khi quan hệ như cương cứng, xuất tinh, cực khoái, chuyển động vùng chậu hoặc "tự sướng"... cũng có thể là một phần nguyên nhân gây ra cơn động kinh. Nếu có tiền sử bị động kinh, bạn nên chia sẻ với "nửa kia" cách xử lý nếu không may bạn phát bệnh.

Những người mắc bệnh động kinh thường xuyên cũng có thể gặp khó khăn về tình dục. Đó có thể do bản thân chứng động kinh, việc thuốc dùng để điều trị bệnh hoặc do phản ứng của bạn tình và những người khác đối với chẩn đoán bệnh động kinh.