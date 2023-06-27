Ăn 3 thứ này trước khi lâm trận bảo sao cứ 'chưa tới chợ, đã hết tiền', muốn cuộc yêu thăng hoa nồng nàn thì tránh ngay

Phụ nữ yêu 27/06/2023 20:14

Nếu vô tình ăn 3 loại thực phẩm dưới đây, cả hai sẽ nhập cuộc chẳng mấy hứng thú, thậm chí cuộc yêu sẽ trở nên vô cùng tẻ nhạt và vô vị.

Nước tăng lực khiến bạn rã rời

Đây là nhóm đồ uống được nhiều người ưa thích vì chúng khiến bạn tỉnh táo và tập trung hơn nhưng theo nhiều nghiên cứu thì không có lợi cho sức khỏe, thậm chí có thể làm gia tăng nhiều bệnh nan y có chứa nhiều đường, cafein và hóa chất có hại.

Đặc biệt là một loại hóa chất có tên quinin để làm cho đồ uống có vị đắng, có thể làm giảm tạm thời hormone testosterone, làm giảm số lượng tinh trùng nên không thích hợp cho đàn ông trong độ tuổi sinh sản, thậm chí loại hợp chất này còn khiến phái mạnh "yếu" đi trông thấy và không còn bất kỳ ham muốn nào mỗi lần nhập cuộc. 

Ăn 3 thứ này trước khi lâm trận bảo sao cứ 'chưa tới chợ, đã hết tiền', muốn cuộc yêu thăng hoa nồng nàn thì tránh ngay - Ảnh 1

Đồ ăn vặt là thủ phạm giết chết cuộc yêu: Nên tránh xa khoai tây chiên càng sớm càng tốt

Giống như các đồ ăn nhanh khác như xúc xích, thịt hun khói, khoai tây chiên cũng là đồ ăn bạn nên dẹp ngay khỏi thực đơn nếu muốn có đời sống phòng the thăng hoa nhất. Theo các nghiên cứu, các chất béo trong khoai tây chiên ảnh hưởng tiêu cực đến nồng độ testosterone. Bên cạnh đó, hàm lượng muối cao trong khoai tây chiên còn gây phiền phức cho nam giới bởi nó dễ làm tăng huyết áp, khiến nhu cầu ham muốn giảm đi.

Ăn 3 thứ này trước khi lâm trận bảo sao cứ 'chưa tới chợ, đã hết tiền', muốn cuộc yêu thăng hoa nồng nàn thì tránh ngay - Ảnh 2

Ngay cả những người khỏe mạnh đang tuổi “sung sức” về tình dục, muối và mỡ trong những món ăn vặt này đều gây hại nhiều hơn lợi, làm giảm tính ngon miệng, gia tăng bệnh đầy hơi và giảm khoái cảm tình dục.

Đậu nành - Kẻ giết cuộc yêu thầm lặng

Là một sản phẩm tốt cho sức khỏe, đặc biệt là chị em phụ nữ. Tuye nhiên, loại hạt thần thánh này lại mang đến kết quả không mấy khả quan cho đời sống tình dục của nam giới. Đậu nành làm giảm testosterone và khiến cả chàng và nàng đều chẳng còn mặn mà với chuyện ấy.

Ăn 3 thứ này trước khi lâm trận bảo sao cứ 'chưa tới chợ, đã hết tiền', muốn cuộc yêu thăng hoa nồng nàn thì tránh ngay - Ảnh 3

Ngoài ra, các chế phẩm từ đậu nành như sữa đậu, đậu phụ... còn có thể làm tăng mức estrogen. Sự gia tăng estrogen được xem là kẻ phá bĩnh những cuộc ái ân. Bởi vậy, hạn chế ăn đậu và thay vào đó, trứng là gợi ý tuyệt vời bởi trứng giàu vitamin B5 và B6 có tác dụng giảm căng thẳng và cân bằng hormone ham muốn tình dục.

'Chuyện ấy' tuổi mãn kinh không còn là trở ngại nêu chị em nắm vững 3 bước 'bất di bất dịch' này

'Chuyện ấy' tuổi mãn kinh không còn là trở ngại nêu chị em nắm vững 3 bước 'bất di bất dịch' này

Theo các chuyên gia, khi bước vào tuổi mãn kinh, chị em phụ nữ thường khó khăn hơn trong việc tìm kiếm cảm xúc trong lúc làm chuyện ấy. Tuy nhiên sẽ không có gì khó nếu như các chị em nắm vững 3 bước dưới đây.

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