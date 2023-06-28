Nếu nam giới có 2 hành vi này trước khi quan hệ, chị em nên từ chối ngay kẻo tử cung bị tàn phá.

1. Từ chối dùng các biện pháp tránh thai Trong quá trình quan hệ tình dục, điều được quan tâm nhất là vấn đề tránh thai. Một khi mang thai ngoài ý muốn sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến cả nam và nữ. Không ít chị em vì không muốn giữ thai nên sẽ lựa chọn phá thai bằng thuốc, điều này có thể dễ gây ra những tổn thương cho tử cung. Nếu việc phá thai diễn ra nhiều lần hoặc được thực hiện không an toàn có thể xảy ra tai biến, gây tổn thương vĩnh viễn cho tử cung, thậm chí có thể khiến chị em bị vô sinh, phải cắt bỏ tử cung, điều này không có lợi cho sức khỏe của phụ nữ.

Vì vậy, nếu các cặp đôi không có kế hoạch mang thai, phải sử dụng biện pháp tránh thai trong khi quan hệ. Cần lựa chọn các phương pháp tránh thai có hiệu quả cao và thực hiện đúng cách, không nên áp dụng các biện pháp tránh thai có tính rủi ro như xuất tinh ngoài, tính ngày an toàn, sử dụng bao cao su bị hỏng, kích cỡ bao không phù hợp, dùng bao sai cách... Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, không ít nam giới vì muốn có trải nghiệm tình dục chân thực nên không sử dụng bao cao su mà yêu cầu chị em dùng thuốc tránh thai khẩn cấp sau khi quan hệ.

Mặc dù việc sử dụng một cách hợp lý thuốc tránh thai khẩn cấp có thể đạt được hiệu quả tránh thai an toàn nhưng đối với những chị em có thể chất yếu, kinh nguyệt không đều, nếu sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp trong thời gian dài rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe phụ khoa. Hoặc có những trường hợp quá thời gian sử dụng thuốc mới uống cũng dẫn đến việc tránh thai không hiệu quả. 2. Không vệ sinh "vùng kín" sạch sẽ Phụ nữ thường quan tâm đến vệ sinh "vùng kín" nhiều hơn nam giới. Bộ phận sinh dục của phụ nữ tương đối ngột ngạt và ẩm ướt, ở trong môi trường không thoáng khí nên nếu không tích cực vệ sinh sạch sẽ rất dễ mắc bệnh. Ngược lại, nam giới lại không mấy quan tâm đến việc vệ sinh "vùng nhạy cảm", ngay cả khi chuẩn bị quan hệ tình dục, họ cũng có thể không có ý thức làm vệ sinh trước. Ảnh minh họa: Internet Vì vậy, nếu chị em thấy nửa kia không vệ sinh bộ phận sinh dục trước thì nên từ chối quan hệ tình dục. Việc không đảm bảo vệ sinh trước khi quan hệ có thể khiến chị em dễ mắc các bệnh phụ khoa như viêm nhiễm âm đạo, viêm lộ tuyến cổ tử cung,... Nếu những bệnh này bị tái phát liên tục hoặc không được điều trị kịp thời có thể gây viêm nhiễm vào vùng chậu, tử cung, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản trong tương lai. Vì lợi ích sức khỏe của cả vợ và chồng, nam giới cũng nên chủ động chú ý nhiều hơn đến những điều cấm kỵ trong sinh hoạt tình dục, đừng thường xuyên thực hiện những hành vi xấu gây hại cho sức khỏe chỉ vì mong muốn cá nhân.

Hừng hực nhập cuộc ái ân, nam giới dễ đột tử khi đang hưng phấn, nguyên nhân là tình trạng ít ngờ tới này Động kinh có thể ảnh hưởng đến tình dục và tình dục có ảnh hưởng đến bệnh động kinh. Nhiều người bị động kinh được kiểm soát tốt có đời sống tình dục thoải mái, thỏa mãn.

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