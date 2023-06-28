Thấy chàng 'manh nha' có 2 biểu hiện này trước khi lâm trận, nàng nên tránh ngay kẻo hại 'cô bé', không khéo lại rước bệnh vào người

Phụ nữ yêu 28/06/2023 05:31

Nếu nam giới có 2 hành vi này trước khi quan hệ, chị em nên từ chối ngay kẻo tử cung bị tàn phá.

1. Từ chối dùng các biện pháp tránh thai

Trong quá trình quan hệ tình dục, điều được quan tâm nhất là vấn đề tránh thai. Một khi mang thai ngoài ý muốn sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến cả nam và nữ. Không ít chị em vì không muốn giữ thai nên sẽ lựa chọn phá thai bằng thuốc, điều này có thể dễ gây ra những tổn thương cho tử cung. 

Nếu việc phá thai diễn ra nhiều lần hoặc được thực hiện không an toàn có thể xảy ra tai biến, gây tổn thương vĩnh viễn cho tử cung, thậm chí có thể khiến chị em bị vô sinh, phải cắt bỏ tử cung, điều này không có lợi cho sức khỏe của phụ nữ.

Vì vậy, nếu các cặp đôi không có kế hoạch mang thai, phải sử dụng biện pháp tránh thai trong khi quan hệ. Cần lựa chọn các phương pháp tránh thai có hiệu quả cao và thực hiện đúng cách, không nên áp dụng các biện pháp tránh thai có tính rủi ro như xuất tinh ngoài, tính ngày an toàn, sử dụng bao cao su bị hỏng, kích cỡ bao không phù hợp, dùng bao sai cách...

Thấy chàng 'manh nha' có 2 biểu hiện này trước khi lâm trận, nàng nên tránh ngay kẻo hại 'cô bé', không khéo lại rước bệnh vào người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, không ít nam giới vì muốn có trải nghiệm tình dục chân thực nên không sử dụng bao cao su mà yêu cầu chị em dùng thuốc tránh thai khẩn cấp sau khi quan hệ. 

Mặc dù việc sử dụng một cách hợp lý thuốc tránh thai khẩn cấp có thể đạt được hiệu quả tránh thai an toàn nhưng đối với những chị em có thể chất yếu, kinh nguyệt không đều, nếu sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp trong thời gian dài rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe phụ khoa. Hoặc có những trường hợp quá thời gian sử dụng thuốc mới uống cũng dẫn đến việc tránh thai không hiệu quả. 

2. Không vệ sinh "vùng kín" sạch sẽ

Phụ nữ thường quan tâm đến vệ sinh "vùng kín" nhiều hơn nam giới. Bộ phận sinh dục của phụ nữ tương đối ngột ngạt và ẩm ướt, ở trong môi trường không thoáng khí nên nếu không tích cực vệ sinh sạch sẽ rất dễ mắc bệnh.

Ngược lại, nam giới lại không mấy quan tâm đến việc vệ sinh "vùng nhạy cảm", ngay cả khi chuẩn bị quan hệ tình dục, họ cũng có thể không có ý thức làm vệ sinh trước.

Thấy chàng 'manh nha' có 2 biểu hiện này trước khi lâm trận, nàng nên tránh ngay kẻo hại 'cô bé', không khéo lại rước bệnh vào người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, nếu chị em thấy nửa kia không vệ sinh bộ phận sinh dục trước thì nên từ chối quan hệ tình dục. Việc không đảm bảo vệ sinh trước khi quan hệ có thể khiến chị em dễ mắc các bệnh phụ khoa như viêm nhiễm âm đạo, viêm lộ tuyến cổ tử cung,... Nếu những bệnh này bị tái phát liên tục hoặc không được điều trị kịp thời có thể gây viêm nhiễm vào vùng chậu, tử cung, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản trong tương lai.

Vì lợi ích sức khỏe của cả vợ và chồng, nam giới cũng nên chủ động chú ý nhiều hơn đến những điều cấm kỵ trong sinh hoạt tình dục, đừng thường xuyên thực hiện những hành vi xấu gây hại cho sức khỏe chỉ vì mong muốn cá nhân.

Hừng hực nhập cuộc ái ân, nam giới dễ đột tử khi đang hưng phấn, nguyên nhân là tình trạng ít ngờ tới này

Hừng hực nhập cuộc ái ân, nam giới dễ đột tử khi đang hưng phấn, nguyên nhân là tình trạng ít ngờ tới này

Động kinh có thể ảnh hưởng đến tình dục và tình dục có ảnh hưởng đến bệnh động kinh. Nhiều người bị động kinh được kiểm soát tốt có đời sống tình dục thoải mái, thỏa mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện phòng the chuyện ấy bí kíp yêu tư thế quan hệ chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 13 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Ngoại tình 1 giờ 8 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận