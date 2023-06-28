Nếu sử dụng sai cách, bao cao sư sẽ để lại nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sử dụng nhiều bao cao su cùng lúc

Nhiều người cho rằng, sử dụng cùng lúc nhiều bao cao su sẽ tăng khả năng an toàn. Nhưng điều này là hoàn toàn sai lầm. Đeo nhiều hơn 1 bao cao su không giúp tăng độ an toàn khả năng tránh thai. Trái lại, có thể gây ra tình trạng rách bao mà người dùng không hề biết.

Ảnh minh họa: Internet

Không bảo quản bao cao su đúng quy trình

Bao cao su cần được lưu giữ ở những nơi khô ráo, thoáng mát, tránh va đập, cọ xát, nếu không chúng sẽ rết dễ bị rách, hư hỏng, giảm hẳn chất lượng sử dụng và hiệu quả bảo vệ của nó. Nhiều người có thói quen để bao cao su trong ví, trong túi quần cho tiện lợi, tuy nhiên đây lại là một sai lầm vì quá trình cọ xát, nhiệt, á lực sẽ làm bao cao su dễ bị rách, giảm chất lượng sử dụng rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Đeo bao cao su không đúng thời điểm

Bao cao su sẽ đảm bảo được độ ăn toàn cao nếu bạn đeo vào ngay khi “cậu bé” vừa cương cứng và tháo ra khi kết thúc quan hệ. Tuy nhiên nhiều người lại quan niệm sai lầm rằng bao cao su dùng để chặn tinh trùng nên họ chỉ đeo vào khi gần xuất tinh trong khi trong quá trình quan hệ, “cậu bé” đã rỉ ra chất dịch có chứa tinh trùng, nếu lúc ấy không có bao cao su ngăn chặn thì tinh trùng đã có thể bắt đầu công cuộc xâm nhập và gây ra hậu quả nguy hiểm rồi. Đó là chưa kể đến, khi gần xuất tinh bạn phải ngừng lại để mang bao cao su sẽ làm giảm đi khoái cảm, hưng khởi trong quan hệ hoặc bạn chưa kịp mang bao cao su mà do quá cao hứng và xuất tinh thì hậu quả càn khôn lường hơn nữa đấy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/su-dung-ba-con-soi-thuong-xuyen-theo-nhung-cach-nay-chi-ruoc-hoa-vao-than-khien-ca-hai-au-on-vo-cung-596817.html