Muốn biết đã đưa nàng vào chốn 'thiên đường', chàng cứ nhìn vào những đặc điểm này là đủ hiểu nàng đã được thỏa mãn hay chưa

Phụ nữ yêu 28/06/2023 10:35

Cứ nhìn những đặc điểm này, chàng sẽ biết được nàng đã thỏa mãn hay chưa.

"Cô bé" không ngừng co thắt

Khi phụ nữ lên đỉnh, lượng máu trong cơ thể sẽ lưu thông mạnh mẽ hơn về âm đạo, khiến cho các cơ của bộ phận này co thắt không ngừng. Lúc này, chàng cảm sẽ cảm nhận “cậu nhỏ” của mình dường như sắp bị nuốt trọn và tan chảy trong sự ấm nóng của cô bé và đạt được sự thăng hoa chưa từng có

Để tránh chuyện ấy mất vui thì cánh mày râu nếu thấy nàng có biểu hiện trên thì nên điều chỉnh lại tốc độ “yêu” và kiểm soát bớt sự sung sướng của cậu nhỏ, như vậy sẽ kéo dài được thời gian giao hợp và giúp cả hai thăng hoa hơn.

Muốn biết đã đưa nàng vào chốn 'thiên đường', chàng cứ nhìn vào những đặc điểm này là đủ hiểu nàng đã được thỏa mãn hay chưa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngực cương cứng

Ngực là bộ phận nhạy cảm nhất của phụ nữ. Nên khi chịu sự kích thích lớn từ bạn tình, nơi này sẽ ửng hồng và cương cứng lên, biểu thị cho sự ham muốn và cực khoái. Sở dĩ có hiện tượng này là do khi đạt khoái cảm, máu của cơ thể sẽ dồn về bầu ngực, khiến cho kích thước vòng 1 căng lên và tăng khoảng 25% so với bình thường.

Muốn biết đã đưa nàng vào chốn 'thiên đường', chàng cứ nhìn vào những đặc điểm này là đủ hiểu nàng đã được thỏa mãn hay chưa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chân kẹp chặt lấy người chàng

Trong quan hệ tình dục, hành động chân kẹp chặt lấy người bạn tình của phụ nữ có nghĩa là nàng đang cực “phê” và sẵn sàng lên đỉnh. Lúc này, chỉ cần chàng “đưa đẩy” thật nhanh, lâu lâu đan xen những cú “đâm” thật mạnh thì chẳng mấy chốc nàng sẽ mềm nhũn người và ngất lịm vì sung sướng.

Muốn biết đã đưa nàng vào chốn 'thiên đường', chàng cứ nhìn vào những đặc điểm này là đủ hiểu nàng đã được thỏa mãn hay chưa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây là phản ứng hoàn toàn tự nhiên của cơ thể phụ nữ khi bị kích thích. Nắm được điểm này các chàng trai sẽ khiến nàng đạt được cao trào cực khoái và dễ dàng lên đỉnh hơn.

Khám phá ngay bí thuật 'chăn gối' của mỹ nhân Trung Hoa khiến đàn ông khó thoát khỏi lưới tình

Khám phá ngay bí thuật 'chăn gối' của mỹ nhân Trung Hoa khiến đàn ông khó thoát khỏi lưới tình

Ngày nay, người ta vẫn tò mò về những nghệ thuật phòng the táo bạo của các mỹ nhân Trung Hoa xưa. Chính vì vậy, hiếm có nơi nào trên thế giới, vấn đề tình dục lại được bàn luận có hệ thống và công phu như ở Trung Quốc.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện phòng the chuyện ấy bí kíp yêu bí kíp lên đỉnh các tư thế quan hệ

TIN MỚI NHẤT

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 11 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Ngoại tình 1 giờ 6 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận