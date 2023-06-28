Muốn biết đã đưa nàng vào chốn 'thiên đường', chàng cứ nhìn vào những đặc điểm này là đủ hiểu nàng đã được thỏa mãn hay chưa

Cứ nhìn những đặc điểm này, chàng sẽ biết được nàng đã thỏa mãn hay chưa.
- Yêu lần đầu khiến chàng và nàng đau đớn, mất hẳn hứng thú ái ân: Làm gì để nhập cuộc nhẹ nhàng, không 'sát thương'?
- Thấy chàng 'manh nha' có 2 biểu hiện này trước khi lâm trận, nàng nên tránh ngay kẻo hại 'cô bé', không khéo lại rước bệnh vào người
"Cô bé" không ngừng co thắt
Khi phụ nữ lên đỉnh, lượng máu trong cơ thể sẽ lưu thông mạnh mẽ hơn về âm đạo, khiến cho các cơ của bộ phận này co thắt không ngừng. Lúc này, chàng cảm sẽ cảm nhận “cậu nhỏ” của mình dường như sắp bị nuốt trọn và tan chảy trong sự ấm nóng của cô bé và đạt được sự thăng hoa chưa từng có
Để tránh chuyện ấy mất vui thì cánh mày râu nếu thấy nàng có biểu hiện trên thì nên điều chỉnh lại tốc độ “yêu” và kiểm soát bớt sự sung sướng của cậu nhỏ, như vậy sẽ kéo dài được thời gian giao hợp và giúp cả hai thăng hoa hơn.
Ngực cương cứng
Ngực là bộ phận nhạy cảm nhất của phụ nữ. Nên khi chịu sự kích thích lớn từ bạn tình, nơi này sẽ ửng hồng và cương cứng lên, biểu thị cho sự ham muốn và cực khoái. Sở dĩ có hiện tượng này là do khi đạt khoái cảm, máu của cơ thể sẽ dồn về bầu ngực, khiến cho kích thước vòng 1 căng lên và tăng khoảng 25% so với bình thường.
Chân kẹp chặt lấy người chàng
Trong quan hệ tình dục, hành động chân kẹp chặt lấy người bạn tình của phụ nữ có nghĩa là nàng đang cực “phê” và sẵn sàng lên đỉnh. Lúc này, chỉ cần chàng “đưa đẩy” thật nhanh, lâu lâu đan xen những cú “đâm” thật mạnh thì chẳng mấy chốc nàng sẽ mềm nhũn người và ngất lịm vì sung sướng.
Đây là phản ứng hoàn toàn tự nhiên của cơ thể phụ nữ khi bị kích thích. Nắm được điểm này các chàng trai sẽ khiến nàng đạt được cao trào cực khoái và dễ dàng lên đỉnh hơn.