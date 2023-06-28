Ham mê tư thế mới khiến quý ông 'gãy súng': Chuyên gia phòng the cảnh báo nguy hiểm khi lạm dụng bia rượu để cảm xúc thăng hoa

Phụ nữ yêu 28/06/2023 17:35

Một số chuyên gia cho biết với nữ giới uống một chút rượu vang sẽ giúp gia tăng chất nhờn bôi trơn. Còn với nam giới, nồng độ cao của Polyphenol trong rượu giúp mạch máu mở rộng, gia tăng lưu lượng máu đến vùng “cậu nhỏ”. Tuy nhiên, nếu lạm dụng sẽ mang lại hậu quả khó lường.

Khi đàn ông lạm dụng bia rượu không chỉ làm ảnh hưởng đến cuộc yêu mà còn gây nguy hiểm, điển hình là trường hợp ‘gãy súng’.

‘Gãy súng’ vì quan hệ quá đà

Trả lời trên báo Thoidai Plus.giadinh: Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Phẫu thuật tiết niệu – Nam học (Bệnh viện E) cho biết, trong quá trình làm việc đã gặp rất nhiều trường hợp phải nhập viện cấp cứu vì uống rượu say, sau đó quan hệ tình dục quá đà, làm những tư thế khó dẫn đến tai nạn.

Ham mê tư thế mới khiến quý ông 'gãy súng': Chuyên gia phòng the cảnh báo nguy hiểm khi lạm dụng bia rượu để cảm xúc thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, chụp chiếu cần thiết, các bác sĩ nhận định bệnh nhân gặp nạn khi đang quan hệ tình dục và cần phải được mổ ngay lập tức. Ngay sau đó bệnh nhân được đưa vào phòng mổ, lấy máu tụ, băng ép, phẫu thuật dấu sẹo, phục hồi dương vật… ca mổ thành công tốt đẹp.

‘Gãy súng” biểu hiện như thế nào

Nam giới nếu bị đánh mạnh vào bộ phận sinh dục, “cậu nhỏ” sẽ có thể bị đau hoặc thâm tím. Gãy dương vật là một chấn thương còn nặng hơn như thế. Bạn có thể nhận diện dấu hiệu dương vật bị gãy qua các biểu hiện sau đây:

Nghe thấy âm thanh “tách” khi bóp vào 

Bị đau dữ dội sau chấn thương

Mất khả năng cương cứng đột ngột

Bầm đen trên vùng bị thương

Dương vật cong

Có máu rỉ ra từ dương vật

Đi tiểu khó

Nguyên tắc cần biết để bảo vệ ‘cậu nhỏ’

Chung thủy một vợ một chồng: không ít ý kiến cho rằng những ca gãy dương vật thường gặp ở người quan hệ vụng trộm ngoài luồng. Tâm lý giải quyết nhanh hay sợ bị bắt gặp cùng với sự lo lắng khiến hai người không có thời gian để chuẩn bị tốt và thường diễn ra ở những nơi không phải để yêu. Trong tình trạng vội vàng như vậy rất dễ bị tai nạn phòng the trong đó có gãy “súng”.

Ham mê tư thế mới khiến quý ông 'gãy súng': Chuyên gia phòng the cảnh báo nguy hiểm khi lạm dụng bia rượu để cảm xúc thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khúc dạo đầu nhẹ nhàng: Trong lúc quan hệ vì nôn nóng, nhiều người đàn ông cứ muốn nhanh nên dùng lực đẩy thật mạnh trong lúc đối tác của mình chưa sẵn sàng do “cô bé” chưa trơn ướt sẽ rất dễ làm gãy “súng” khi bị trật điểm đến dương vật vào đáy chậu hoặc xương mu. Điều này cũng có liên quan đến chuyện yêu ngoài luồng, không có nhiều thời gian dạo đầu nhẹ nhàng và chuẩn bị tốt nhất cho cao trào yêu.

Quan hệ đúng tư thế: có nhiều người, nhiều cặp bạn tình thích khám phá những tư thế yêu lạ để tìm cảm giác mạnh, nhưng chỉ một sơ suất nhỏ khi quan hệ sai tư thế hoặc ở tư thế làm khó cho cậu nhỏ thường phải vặn mình sẽ rất dễ gãy “súng”. Không cố tìm cảm giác mạnh, thử ân ái bằng những tư thế độc, lạ, nguy hiểm, không sử dụng chất kích thích, thuốc kích dục không nguồn gốc khiến cuộc ân ái quá phấn khích, để rồi không làm chủ được hành vi, đặc biệt lưu ý với những người luống tuổi.

5 vị trí chỉ cần nàng lướt nhẹ cũng đủ khiến chàng 'run rẩy', đảm bảo cuộc yêu trơn tru, cả hai chìm trong hoan lạc

5 vị trí chỉ cần nàng lướt nhẹ cũng đủ khiến chàng 'run rẩy', đảm bảo cuộc yêu trơn tru, cả hai chìm trong hoan lạc

Hãy thử đặt một nụ hôn vào những vị trí này, đảm bảo chàng sẽ ngày càng yêu bạn nhiều hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện phòng the chuyện ấy bí kíp yêu các tư thế quan hệ

TIN MỚI NHẤT

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 11 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Ngoại tình 1 giờ 6 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận