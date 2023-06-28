Khi đàn ông lạm dụng bia rượu không chỉ làm ảnh hưởng đến cuộc yêu mà còn gây nguy hiểm, điển hình là trường hợp ‘gãy súng’.

Trả lời trên báo Thoidai Plus.giadinh: Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Phẫu thuật tiết niệu – Nam học (Bệnh viện E) cho biết, trong quá trình làm việc đã gặp rất nhiều trường hợp phải nhập viện cấp cứu vì uống rượu say, sau đó quan hệ tình dục quá đà, làm những tư thế khó dẫn đến tai nạn.

Ngay sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, chụp chiếu cần thiết, các bác sĩ nhận định bệnh nhân gặp nạn khi đang quan hệ tình dục và cần phải được mổ ngay lập tức. Ngay sau đó bệnh nhân được đưa vào phòng mổ, lấy máu tụ, băng ép, phẫu thuật dấu sẹo, phục hồi dương vật… ca mổ thành công tốt đẹp.

‘Gãy súng” biểu hiện như thế nào

Nam giới nếu bị đánh mạnh vào bộ phận sinh dục, “cậu nhỏ” sẽ có thể bị đau hoặc thâm tím. Gãy dương vật là một chấn thương còn nặng hơn như thế. Bạn có thể nhận diện dấu hiệu dương vật bị gãy qua các biểu hiện sau đây:

Nghe thấy âm thanh “tách” khi bóp vào

Bị đau dữ dội sau chấn thương

Mất khả năng cương cứng đột ngột

Bầm đen trên vùng bị thương

Dương vật cong

Có máu rỉ ra từ dương vật

Đi tiểu khó

Nguyên tắc cần biết để bảo vệ ‘cậu nhỏ’

Chung thủy một vợ một chồng: không ít ý kiến cho rằng những ca gãy dương vật thường gặp ở người quan hệ vụng trộm ngoài luồng. Tâm lý giải quyết nhanh hay sợ bị bắt gặp cùng với sự lo lắng khiến hai người không có thời gian để chuẩn bị tốt và thường diễn ra ở những nơi không phải để yêu. Trong tình trạng vội vàng như vậy rất dễ bị tai nạn phòng the trong đó có gãy “súng”.

Ảnh minh họa: Internet

Khúc dạo đầu nhẹ nhàng: Trong lúc quan hệ vì nôn nóng, nhiều người đàn ông cứ muốn nhanh nên dùng lực đẩy thật mạnh trong lúc đối tác của mình chưa sẵn sàng do “cô bé” chưa trơn ướt sẽ rất dễ làm gãy “súng” khi bị trật điểm đến dương vật vào đáy chậu hoặc xương mu. Điều này cũng có liên quan đến chuyện yêu ngoài luồng, không có nhiều thời gian dạo đầu nhẹ nhàng và chuẩn bị tốt nhất cho cao trào yêu.

Quan hệ đúng tư thế: có nhiều người, nhiều cặp bạn tình thích khám phá những tư thế yêu lạ để tìm cảm giác mạnh, nhưng chỉ một sơ suất nhỏ khi quan hệ sai tư thế hoặc ở tư thế làm khó cho cậu nhỏ thường phải vặn mình sẽ rất dễ gãy “súng”. Không cố tìm cảm giác mạnh, thử ân ái bằng những tư thế độc, lạ, nguy hiểm, không sử dụng chất kích thích, thuốc kích dục không nguồn gốc khiến cuộc ân ái quá phấn khích, để rồi không làm chủ được hành vi, đặc biệt lưu ý với những người luống tuổi.