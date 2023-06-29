Đêm khoái lạc lao vào như ‘hổ đói’ chỉ có dại, đàn ông khôn ngoan chọn bí thuật ‘hư hỏng’ từ từ, khiến nàng đê mê quên lối về

Phụ nữ yêu 29/06/2023 06:15

Một trong những nguyên nhân khiến phụ nữ không mặn mà với chuyện ấy chính là vì đấng mày râu chẳng biết con gái thích ‘đụng chạm’ gì nhất trong cuộc ‘yêu’.

Vùng cổ của nàng

Vùng cổ cũng chính là điểm nhạy cảm của nữ giới. Để kích thích nàng, bạn hãy lướt đôi môi xuống vùng nhạy cảm ở cổ. Đây là một trong những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể phụ nữ. Vùng da ở đây mỏng hơn nên các mạch máu cũng nằm gần bề mặt da hơn khiến nàng cảm nhận đôi môi của bạn nhạy bén hơn. Hãy mơn trớn vùng cổ và lắng nghe âm thanh phát ra từ cô ấy.

Đêm khoái lạc lao vào như ‘hổ đói’ chỉ có dại, đàn ông khôn ngoan chọn bí thuật ‘hư hỏng’ từ từ, khiến nàng đê mê quên lối về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Đôi môi

Chỗ nhạy cảm của con gái nằm ở đâu? Đôi môi là một trong những điểm làm cho con gái kích thích. Một nụ hôn say đắm không có nghĩa là phải vồ vập, hãy tạo ra những quãng nghỉ để cả hai có thể kéo dài cuộc yêu. Thỉnh thoảng bạn có thể đưa lưỡi vào bên trong một cách uyển chuyển.

Cánh tay

Chỗ nhạy cảm của con gái nằm ở đâu? Phần bên trong của cổ tay cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ. Đây cũng là một trong những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể phụ nữ mà ít ai biết đến. Bạn hãy thử liếm cổ tay nàng hoặc thổi nhẹ để tạo cảm giác mát lạnh có thể khiến cô ấy rùng mình. Bạn có thể hôn từ cánh tay lên vai, đến cổ và xuống vùng ngực.

Bắp đùi

Phụ nữ thích được đàn ông hôn vào chỗ nào nhất? Khi đang kích thích đầu vú của nàng bằng những nụ hôn cháy bỏng, hãy mơn trớn đôi bàn tay xuống eo, mông và vùng bắp đùi. Cơ thể nàng có thể cong lại khi bàn tay bạn bắt đầu khám phá khu vực lân cận vùng cấm địa. Bắp đùi là 1 trong 10 vùng nhạy cảm trên cơ thể phụ nữ dẫn dắt bạn bước vào một cuộc yêu cuồng nhiệt. Nhưng đừng vội, hãy khơi dậy ngọn lửa yêu trong nàng bằng màn dạo đầu lãng mạn nhé.

Đêm khoái lạc lao vào như ‘hổ đói’ chỉ có dại, đàn ông khôn ngoan chọn bí thuật ‘hư hỏng’ từ từ, khiến nàng đê mê quên lối về - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cánh lưng

Hãy hôn nàng trên vai, di chuyển nhẹ nhàng đến vùng ngực và vuốt ve cánh lưng. Sau đó, bạn lại di chuyển tay xuống thấp hơn. Bạn càng xuống thấp, cảm giác kích thích lại càng tăng lên. Những cử chỉ âu yếm trên lưng sẽ mang cho nàng cảm giác bình yên như một đứa trẻ được vỗ về. Bí quyết giúp nàng phối hợp nhịp nhàng chính là bạn phải tỏ ra thật điềm tĩnh, như thể bạn đang nâng niu cô ấy chứ không phải vội vã thỏa mãn ham muốn của mình. Khi bạn đã nuông chiều một trong những điểm nhạy cảm trên cơ thể phụ nữ này, nàng sẽ tình nguyện làm những điều bạn muốn mà không hề thấy ngại ngần nữa.

Cô bé

Có lẽ cô bé chính là điểm cuối cùng trong các vùng nhạy cảm của phụ nữ. Đồng thời, đây cũng là một trong những nơi nàng muốn được bạn tình chạm vào nhất khi yêu. Bạn hãy lướt tay từ vùng bắp đùi lên khu vực lân cận của cô bé hay còn gọi là vùng tam giác của nàng. Nếu muốn nàng dễ dàng đạt cực khoái hơn, hãy hôn từ vùng rốn xuống cô bé.

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