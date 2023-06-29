Chàng bỗng dưng lãnh cảm chuyện ‘yêu’, tụt hứng ‘ái ân’ có thể do những nguyên nhân này: Điều cuối nguy hiểm vô cùng

Phụ nữ yêu 29/06/2023 04:40

Giảm ham muốn thường liên quan đến các vấn đề tâm lý như các mối quan hệ căng thẳng hoặc mệt mỏi, nhưng đôi khi nó cũng có thể là dấu hiệu của một vấn đề y tế tiềm ẩn, chẳng hạn như nồng độ hormone suy giảm.

Căng thẳng và trầm cảm

Căng thẳng cảm xúc có thể ảnh hưởng đến chức năng thể chất, bao gồm cả ham muốn ‘yêu’ và hiệu suất ‘yêu’. Nhận ra những yếu tố gây căng thẳng tiềm ẩn nào có thể tồn tại là bước đầu tiên trong điều trị.

Trầm cảm rất khác với việc chỉ đơn giản là bạn cảm thấy không vui, đau khổ hoặc chán ăn. Trầm cảm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các khía cạnh của cuộc sống, bao gồm cả ham muốn ‘yêu’. 

Mất niềm vui trong các hoạt động hàng ngày thường cần điều trị bao gồm tư vấn và có lẽ là thuốc. Thật không may, một số thuốc chống trầm cảm cũng khiến bạn suy giảm hoặc không còn ham muốn. Bác sĩ hoặc nhà trị liệu của bạn cần biết liệu ham muốn ‘yêu’ thấp có phải là một trong những triệu chứng trầm cảm của bạn hay không.

Chàng bỗng dưng lãnh cảm chuyện ‘yêu’, tụt hứng ‘ái ân’ có thể do những nguyên nhân này: Điều cuối nguy hiểm vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thiếu sự gần gũi và bất đồng quan điểm

Ham muốn ‘yêu’ đòi hỏi từ hai phía để cùng hòa hợp.Giao tiếp kém, cảm giác bị phản bội, thiếu tin tưởng, thường xuyên gây gổ và chỉ trích có thể tạo ra một mối quan hệ thiếu sự gần gũi và thân mật.

Hoạt động ‘chăn gối’ không chỉ đơn thuần là một cuộc giao hoan. Sự thân mật và gần gũi là một phần quan trọng của một cuộc sống tình yêu lành mạnh. Nếu ham muốn ‘yếu’ đang làm suy yếu mối quan hệ, có thể đã đến lúc bạn nên đưa sự lãng mạn trở lại.

Hãy tự bỏ những thói quen sinh hoạt cũ có thể làm ảnh hưởng đến sự giao tiếp kết nối hai người. Ngắt kết nối khỏi máy tính, điện thoại di động và các thiết bị khác vào buổi tối sớm để bạn có thể tập trung dành thời gian cho đối tác của mình, ngay cả khi điều đó không phải lúc nào cũng dẫn đến chuyện ‘yêu’.

Uống quá nhiều rượu

Uống rượu có thể làm giảm ham muốn cũng như chức năng của hoạt động tình dục. Vì vậy bạn không nên uống quá nhiều rượu. Đối tác của bạn có thể không đánh giá cao khi bạn yêu trong say xỉn và có thể khiến cảm xúc bị tắt ngấm

Chàng bỗng dưng lãnh cảm chuyện ‘yêu’, tụt hứng ‘ái ân’ có thể do những nguyên nhân này: Điều cuối nguy hiểm vô cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thiếu ngủ

Cũng như với bất kỳ hoạt động thể chất nào, khi cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ sẽ làm tăng hiệu suất của "cuộc yêu". Thiếu ngủ gây mệt mỏi, có thể là thủ phạm làm giảm ham muốn tình dục.

Giảm nồng độ testosterone ở nam giới

Trong khi mức độ testosterone của một người đàn ông giảm dần khi lão hóa, không nhất thiết có bất kỳ mối quan hệ nào giữa mức độ hormone và ham muốn tình dục. Đó chỉ là một nguyên nhân tiềm ẩn gây giảm ham muốn tình dục và bác sĩ có thể muốn tìm các nguyên nhân khác ngoài testosterone thấp.

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Một số chuyên gia cho biết với nữ giới uống một chút rượu vang sẽ giúp gia tăng chất nhờn bôi trơn. Còn với nam giới, nồng độ cao của Polyphenol trong rượu giúp mạch máu mở rộng, gia tăng lưu lượng máu đến vùng “cậu nhỏ”. Tuy nhiên, nếu lạm dụng sẽ mang lại hậu quả khó lường.

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