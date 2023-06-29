Đánh thức ‘cậu nhỏ’ của chàng bằng bàn tay 'ma thuật', bí quyết giúp chị em làm rực ngọn lửa tình

Phụ nữ yêu 29/06/2023 08:32

Có thể nói, đời sống sinh hoạt chính là “mồi lửa” để giữ vững hạnh phúc gia đình. Vì vậy người phụ nữ cần phải trang bị cho mình những kỹ thuật cần thiết để “mê hoặc” chồng, giúp ông xã tránh khỏi những cám dỗ bên ngoài.

Sẽ thật tuyệt khi nàng chăm sóc và nâng niu chàng trước khi tiến hành vào cuộc giao hoan thể xác mất sức. Đây cũng thể coi là màn dạo đầu cơ bản về mặt tinh thần cho chàng hoàn toàn thả lỏng, thư giãn và cảm thấy mình như một vị vua thực sự.  Cố gắng dùng đôi bàn tay uyển chuyển, quyến rũ nhất có thể

Sau khi chàng đã thả lỏng cả tâm trí và cơ thể, đây chính là lúc đôi bàn tay của bạn cần lướt đến khu vực nhạy cảm để đánh thức “chiến binh” quan trọng nhất của đêm nay tỉnh giấc.

Đánh thức ‘cậu nhỏ’ của chàng bằng bàn tay 'ma thuật', bí quyết giúp chị em làm rực ngọn lửa tình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đánh thức "cậu nhỏ"

 Những bộ phận nhạy cảm của phái mày râu trên cơ thể như: sau tai, cổ, bụng, ngực, đùi non,…là những bộ phận mà các nàng cần ‘tấn công trực diện’.  Việc nghịch ngợm đừng kéo dài quá 1 phút để chàng cảm thấy tiếc nuối, đồng thời, hãy học cách lướt ngón tay nhẹ nhàng, nhưng nhấn đúng các vị trí nhạy cảm để tiếp tục kích thích chàng.

Khi quan hệ bằng miệng, đừng bao giờ bỏ quên đôi bàn tay của bạn. Chị em cần phải luôn ý thức rằng đôi bàn tay của mình là ma thuật, có thể khiến chàng lên đến thiên đường trong khoảnh khắc. 

 Dùng một tay kéo “cậu bé” dài ra

Thủ thuật này giúp da ở dương vật căng ra, kích thích vào các điểm thân kinh nhạy cảm và truyền tín hiệu lên não. Sau khi kéo “cậu bé”, các chị em nên nhẹ nhàng vuốt ve phần đầu rồi đưa lên rồi kéo xuống một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, chị em cần lưu ý cẩn thận vì đây là vùng da rất nhạy cảm nên dễ bị tổn thương.

Đánh thức ‘cậu nhỏ’ của chàng bằng bàn tay 'ma thuật', bí quyết giúp chị em làm rực ngọn lửa tình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặt “cậu bé” vào lòng bàn tay

Sau khi đặt vào lòng bàn tay giống như khi bạn chơi bóng bàn thì hãy búng một cách nhẹ nhàng vào hai hòn ngọc. Chắc chắn hành động này sẽ khiến người đàn ông của bạn thích mê và đạt được khoái cảm ở vùng da bên ngoài.

Chất bôi trơn hỗ trợ

Đánh thức ‘cậu nhỏ’ của chàng bằng bàn tay 'ma thuật', bí quyết giúp chị em làm rực ngọn lửa tình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hãy đặt một ít chất bôi trơn thành phần chính là nước vào ngón tay. Bạn chủ yếu dùng ngón tay giữa để mơn trớn ‘cậu nhỏ’ một cách nhẹ nhàng theo chuyển động tròn. Chú ý quan sát phản ứng của anh ấy, điều này giúp bạn định hướng và gợi ý bạn những động tác tiếp theo. Nếu chàng chưa thực sự “ấn tượng”, bạn nên duy trì tốc độ của mình hoặc bắt đầu tăng tốc, nhưng không quá nhanh. Nếu không, cảm xúc và sự hưng phấn của bạn (và chàng) có thể bị mất đi ngay sau đó. 

Đọc vị ‘bách phát bách trúng’ những nàng giỏi chuyện ấy thông qua dáng người, đấng mày râu cứ ‘tỏ tường’ bảo sao chị em đắm đuối mê mệt

Đọc vị ‘bách phát bách trúng’ những nàng giỏi chuyện ấy thông qua dáng người, đấng mày râu cứ ‘tỏ tường’ bảo sao chị em đắm đuối mê mệt

Các chuyên gia cũng cho rằng hoàn toàn có thể đoán được nhu cầu về chuyện ‘yêu’ của người phụ nữ thông qua vóc dáng cơ thể họ.

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