Mách nhỏ chàng những nguyên tắc vàng giúp nàng 'chạm đỉnh' nhiều lần trong cuộc yêu, áp dụng ngay để giữ lửa hôn nhân

Phụ nữ yêu 29/06/2023 21:52

Bài viết này sẽ chia sẻ một vài kinh nghiệm giúp cánh mày râu đưa vợ đạt đỉnh cảm xúc nhiều lần trong cuộc yêu.

Tập trung vào ’màn dạo đầu’

Đây là điều mà người phụ nữ nào cũng muốn. Nguyên nhân do thời gian cực khoái của phụ nữ dài hơn nam giới, do vậy cô ấy luôn muốn bạn tình phải làm ’màn dạo đầu’ thật lâu để cho nàng hưng phấn. Thậm chí, với một số phụ nữ, họ chỉ cần bạn làm khâu đoạn này là đủ, không cần ’yêu’ cũng không sao. Với phụ nữ, ’màn dạo đầu’ thể hiện tình cảm mà bạn dành cho cô ấy, vì thế nàng muốn được tận hưởng cảm giác khoan khoái ấy mãi mãi.

Mách nhỏ chàng những nguyên tắc vàng giúp nàng 'chạm đỉnh' nhiều lần trong cuộc yêu, áp dụng ngay để giữ lửa hôn nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để giúp phụ nữ chạm đỉnh, việc đầu tiên cánh mày râu cần làm là khơi gợi ham muốn gần gũi với nàng. Nếu cánh mày râu khiến nàng có sự ham muốn chuyện ấy mạnh mẽ thì nàng sẽ chạm đỉnh nhiều lần dễ dàng hơn hơn. Cảm giác này được ví như lúc bạn đang đói cồn cào nhưng chưa được cho ăn. Đến khi có một đĩa thức ăn ngon mà bạn yêu thích thì bạn sẽ có xu hướng ăn nhiều hơn bình thường. Điều tương tự cũng được áp dụng cho quan hệ tình dục.

Massage vòng 1

Trong màn dạo đầu, cái mà phụ nữ thích nhất là hôn và vuốt ve vòng 1. Vòng 1 là nơi khá nhạy cảm và tập trung nhiều dây thần kinh cảm giác, do đó, nàng thậm chí có thể ’chạm đỉnh’ nếu như được bạn tình chăm sóc khu vực này chu đáo. Nó cũng có thể coi là điểm G thứ hai của người phụ nữ. Cách làm mà nàng muốn bạn thực hiện đó là khen ngợi vòng 1, vuốt ve, hôn và nâng niu khu vực mềm mại này của cô ấy.

Dùng lưỡi chuyên nghiệp

Sau đôi bàn tay, lưỡi là một công cụ khiến cho cuộc ’yêu’ thăng hoa. Khi hôn, khéo léo đảo lưỡi sẽ khiến cho hai người có những giây phút thăng hoa thật sự. Ngoài ra, bạn có thể dùng lưỡi lướt khắp người nàng, khu vực cổ, ngực, sườn và tất nhiên là ’cô bé’ nữa nếu như bạn thích. Lưỡi có tác dụng kích thích cực khoái của người phụ nữ khá lớn nên bạn hãy biết cách tận dụng nó để mang lại sự hưng phấn cho nàng.

Mách nhỏ chàng những nguyên tắc vàng giúp nàng 'chạm đỉnh' nhiều lần trong cuộc yêu, áp dụng ngay để giữ lửa hôn nhân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thử những tư thế “yêu” mới

Một cách giúp phụ nữ chạm đỉnh nhiều lần trong cuộc yêu cực hiệu quả là thử những tư thế mới. Nếu đã quá quen thuộc với những tư thế trước đây, bạn nên thử những tư thế quan hệ mới mẻ hơn để đưa nàng chạm đỉnh nhiều lần. Đặc biệt, nếu sau lần cực khoái đầu tiên của nàng, áp dụng điều này sẽ cực kì hiệu quả. Các tư thế mới lạ sẽ khiến nàng dễ dàng đạt cực khoái hơn.

Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy, việc cánh mày râu kích thích nhũ hoa cũng là cách để làm phụ nữ dễ dàng chạm đỉnh. Bạn có thể dùng miệng hoặc tay để kích thích những vùng nhạy cảm của nàng. Điều này sẽ giúp nàng tăng thêm khoái cảm trong cuộc yêu.

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Quan hệ tình dục là nhu cầu thiết yếu trong đời sống vợ chồng nhưng có những thời điểm cần "kiêng" để đảm bảo sức khỏe.

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