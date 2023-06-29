Chuyện chăn gối là điều tất yếu sẽ xảy ra giữa các cặp đôi đang yêu nhau hay các cặp vợ chồng. Tuy nhiên, một số việc mà nam giới thường làm sau khi quan hệ lại có thể gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của cả hai giới. Do đó, nếu nam giới thường làm một trong những việc sau đây khi vừa trải qua chuyện chăn gối thì nên sửa ngay từ bây giờ.

Sau khi “yêu” các tuyến mồ hôi và lỗ chân lông được mở ra, gió lạnh tràn vào sẽ làm suy giảm sức đề kháng và khả năng miễn dịch, khiến bạn dễ bị trúng gió và cảm lạnh. Ngoài ra, các lỗ bài tiết của tuyến mồ hôi bị đóng lại đột ngột khiến mồ hôi không thể thải ra ngoài cơ thể một cách bình thường.

Khi quan hệ xong, nhiệt độ cơ thể chưa trở lại bình thường nên nhịp tim và mạch đập cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi để hồi phục. Nếu đàn ông đi tắm luôn sẽ gây áp lực cho cơ quan trong cơ thể dù nước nóng hay lạnh, cơ thể bắt đầu xuất hiện hiện tượng thiếu oxy và nghiêm trọng hơn là dẫn đến đột tử.

Do đó, khi quan hệ xong, đàn ông nên dành một khoảng thời gian âu yếm bạn tình để cơ thể dần hồi phục rồi hãy nghĩ đến việc đi tắm, thông thường là 30 phút sau màn ‘ân ái’.

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Đi tiểu sau quan hệ

các chuyên gia nam học cho rằng nam giới sau khi xuất tinh thì không nên đi tiểu ngay mà hãy nên nghỉ ngơi một lúc. Lý giải cho vấn đề này là khi nam giới xuất tinh niệu đạo và tuyến tiền liệt sẽ chịu áp lực do sự kích thích tình dục để khiến cho tinh dịch được lưu trữ được bài tiết ra ngoài.

Chính bởi thế, khi vừa mới xuất tinh thì không nên đi tiểu ngay lập tức vì bởi lúc này áp lực của niệu đạo cũng như tuyến tiền liệt vẫn chưa hề giảm xuống, việc đi tiểu không những không được mà thậm chí còn có thể gây nên sự trào ngược nước tiểu nếu tình trạng diễn ra thường xuyên thì rất có thể sẽ gây nên bệnh viêm tuyến tiền liệt.

Hút thuốc lá

Để thư giãn tinh thần sau khi quan hệ, nhiều người thường chọn hút thuốc lá. Vậy nhưng, quá trình quan hệ đã tiêu tốn rất nhiều thể lực của nam giới nên dễ gây cản trở quá trình lưu thông máu. Việc hút thuốc lá trong thời điểm này có thể làm lượng nicotine dễ xâm nhập vào máu nhanh hơn. Hậu quả là gây giảm lưu lượng máu ở động mạch dương vật và ảnh hưởng tới sự cương dương, gây tê liệt thần kinh, yếu sinh lý, khó quan hệ tình dục lâu dài.