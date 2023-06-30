Ngày nắng nóng vẫn muốn 'vượt rào', chàng và nàng nhớ kỹ những nguyên tắc này để cuộc yêu thêm hưng phấn

Trời nóng ảnh hưởng nhiều đến hưng phấn tình dục, để vẫn cảm giác thăng hoa trong ái ân dù trời nóng bức dưới đây là những lưu ý khi làm “chuyện ấy” vào ngày trời nóng như đổ lửa.

3 điều cấm kỵ khi ái ân vào ngày nắng nóng - Không "yêu" vội vàng và quá mạnh bạo khiến mồ hôi ra quá nhiều gây bết dính khi 2 cơ thể chạm vào nhau. Điều này, có thể làm cả hai thiếu đi sự tự tin với bạn tình. Yêu chậm, học cách tận hưởng chậm để cảm xúc thăng hoa hơn trong ngày nắng nóng.

Ảnh minh họa: Internet - Không nên ăn hoặc uống đồ lạnh sau khi làm "chuyện ấy" vì nó có thể gây tổn thương dương khí của các bộ phận như rốn, bàng quang, thận, ruột... Thói quen này, có thể khiến phụ nữ bị đau bụng kinh, thậm chí là tắc kinh, nam giới dễ mắc các bệnh về dạ dày, đau khớp, suy giảm khả năng sinh lý... - Không để bao cao su trong xe ôtô hoặc cốp xe máy. Độ nóng có thể làm hỏng bao cao su khiến cuộc yêu không an toàn, tăng khả năng có thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Bạn nên bảo quản bao cao su ở chỗ thoáng mát để giảm nguy cơ bị hư hại và tình huống ngoài dự định xảy ra.

Những thời điểm tốt nhất không nên làm "chuyện ấy": - Không nên làm việc gì khi tâm trạng không tốt: Nếu vợ chồng đang có tâm trạng không tốt, thì việc gượng ép quan hệ dễ sinh phản tác dụng, dẫn đến lãnh cảm. · - Không nên làm "chuyện ấy" trong thời kỳ kinh nguyệt của phụ nữ: Nếu quan hệ trong thời kỳ kinh nguyệt của phụ nữ, vi khuẩn rất dễ xâm nhập và gây viêm nhiễm tử cung, viêm âm đạo, viêm nội mạc tử cung. - Không nên quan hệ khi mệt mỏi: Tình dục là hành động tiêu hao thể lực, nếu hành sự khi cơ thể đang mệt mỏi thì cặp đôi sẽ khó đạt đến độ hưng phấn, thậm chí dễ bị chấn thương. Ảnh minh họa: Internet - Không nên quan hệ sau khi uống rượu bia: Nếu quan hệ tình dục sau khi uống rượu bia, nam giới có thể bị rối loạn chức năng tình dục, dễ bị xuất tinh sớm, đồng thời rượu bia sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng của cánh mày râu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-nang-nong-van-muon-vuot-rao-chang-va-nang-nho-ky-nhung-nguyen-tac-nay-e-cuoc-yeu-them-hung-phan-597218.html