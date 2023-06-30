Ngày nắng nóng vẫn muốn 'vượt rào', chàng và nàng nhớ kỹ những nguyên tắc này để cuộc yêu thêm hưng phấn

Phụ nữ yêu 30/06/2023 03:01

Trời nóng ảnh hưởng nhiều đến hưng phấn tình dục, để vẫn cảm giác thăng hoa trong ái ân dù trời nóng bức dưới đây là những lưu ý khi làm “chuyện ấy” vào ngày trời nóng như đổ lửa.

3 điều cấm kỵ khi ái ân vào ngày nắng nóng

- Không "yêu" vội vàng và quá mạnh bạo khiến mồ hôi ra quá nhiều gây bết dính khi 2 cơ thể chạm vào nhau. Điều này, có thể làm cả hai thiếu đi sự tự tin với bạn tình. Yêu chậm, học cách tận hưởng chậm để cảm xúc thăng hoa hơn trong ngày nắng nóng.

Ngày nắng nóng vẫn muốn 'vượt rào', chàng và nàng nhớ kỹ những nguyên tắc này để cuộc yêu thêm hưng phấn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Không nên ăn hoặc uống đồ lạnh sau khi làm "chuyện ấy" vì nó có thể gây tổn thương dương khí của các bộ phận như rốn, bàng quang, thận, ruột... Thói quen này, có thể khiến phụ nữ bị đau bụng kinh, thậm chí là tắc kinh, nam giới dễ mắc các bệnh về dạ dày, đau khớp, suy giảm khả năng sinh lý...

- Không để bao cao su trong xe ôtô hoặc cốp xe máy. Độ nóng có thể làm hỏng bao cao su khiến cuộc yêu không an toàn, tăng khả năng có thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Bạn nên bảo quản bao cao su ở chỗ thoáng mát để giảm nguy cơ bị hư hại và tình huống ngoài dự định xảy ra.

Những thời điểm tốt nhất không nên làm "chuyện ấy":

- Không nên làm việc gì khi tâm trạng không tốt: Nếu vợ chồng đang có tâm trạng không tốt, thì việc gượng ép quan hệ dễ sinh phản tác dụng, dẫn đến lãnh cảm. ·

- Không nên làm "chuyện ấy" trong thời kỳ kinh nguyệt của phụ nữ: Nếu quan hệ trong thời kỳ kinh nguyệt của phụ nữ, vi khuẩn rất dễ xâm nhập và gây viêm nhiễm tử cung, viêm âm đạo, viêm nội mạc tử cung.

- Không nên quan hệ khi mệt mỏi: Tình dục là hành động tiêu hao thể lực, nếu hành sự khi cơ thể đang mệt mỏi thì cặp đôi sẽ khó đạt đến độ hưng phấn, thậm chí dễ bị chấn thương.

Ngày nắng nóng vẫn muốn 'vượt rào', chàng và nàng nhớ kỹ những nguyên tắc này để cuộc yêu thêm hưng phấn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Không nên quan hệ sau khi uống rượu bia: Nếu quan hệ tình dục sau khi uống rượu bia, nam giới có thể bị rối loạn chức năng tình dục, dễ bị xuất tinh sớm, đồng thời rượu bia sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng của cánh mày râu.

Mách nhỏ chàng những nguyên tắc vàng giúp nàng 'chạm đỉnh' nhiều lần trong cuộc yêu, áp dụng ngay để giữ lửa hôn nhân

Mách nhỏ chàng những nguyên tắc vàng giúp nàng 'chạm đỉnh' nhiều lần trong cuộc yêu, áp dụng ngay để giữ lửa hôn nhân

Bài viết này sẽ chia sẻ một vài kinh nghiệm giúp cánh mày râu đưa vợ đạt đỉnh cảm xúc nhiều lần trong cuộc yêu.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện ấy chuyện phòng the chuyện vợ chồng bí kíp yêu tư thế yêu bí kíp quan hệ

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 1 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Ngoại tình 2 giờ 16 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Video 2 giờ 46 phút trước
Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 3 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận