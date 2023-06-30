Ứng xử với ‘cô bé’ sau khi lâm trận thế nào? Vệ sinh không đúng cách cẩn thận rước hoạ vào thân

Phụ nữ yêu 30/06/2023 04:09

Việc vệ sinh vùng nhạy cảm sau khi ái ân là vấn đề cực tế nhị, thường dễ bị bỏ qua, trong khi nó hết sức quan trọng.

Nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất với chị em

Không lâu sau tiếp đón “cậu nhỏ”, nàng cần nhanh chóng vào toilet và xả nước tiểu. Dòng nước tiểu chảy mạnh sẽ súc rửa vi trùng gây bệnh tích tụ ra khỏi niệu đạo. Không khất lần quá lâu. Tốt nhất thực hiện việc này trong vòng 15 phút sau cuộc yêu.

Ứng xử với ‘cô bé’ sau khi lâm trận thế nào? Vệ sinh không đúng cách cẩn thận rước hoạ vào thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vệ sinh "cô bé" thế nào sau khi làm chuyện ấy?

Rửa tay đầu tiên trước khi vệ sinh “cô bé”

Vệ sinh là việc đầu tiên bạn cần làm, đây là cách đơn giản để loại bỏ vi khuẩn khi bạn chạm vào bộ phận sinh dục của mình hay bạn tình. Rửa tay sạch bằng nước và xà phòng là cần thiết để tránh lây lan vi khuẩn sang các bộ phận khác của cơ thể hoặc lây nhiễm vào "cô bé" khi vệ sinh.

Đi vệ sinh sau khi quan hệ

Phụ nữ có nguy cơ viêm nhiễm niệu đạo cao hơn so với nam giới do đường niệu đạo ngắn, vi khuẩn dễ dàng xâm nhập gây bệnh. Hoạt động tình dục là con đường dễ gây nhiễm khuẩn nhất, cách đơn giản để loại bỏ là đi tiểu trong vòng 30 phút sau khi quan hệ.

Ứng xử với ‘cô bé’ sau khi lâm trận thế nào? Vệ sinh không đúng cách cẩn thận rước hoạ vào thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Uống nước sau khi quan hệ

Sau khi quan hệ, bạn bị ra nhiều mồ hôi, hãy bù nước nhanh chóng cho cơ thể bằng một ly nước. Ngoài ra, uống nước giúp thúc đẩy việc đi vệ sinh tốt hơn, từ đó giúp loại bỏ vi khuẩn vùng kín tránh nhiễm trùng. Ngoài ra, bạn cũng có thể uống nước trước khi quan hệ để cơ thể vận hành một cách trơn tru hơn.

Vệ sinh vùng kín và cơ thể

Sau khi làm chuyện ấy, bạn có thể vệ sinh vùng kín và toàn cơ thể ngay hoặc chỉ cần nhẹ nhàng vệ sinh vùng kín với nước và lau thật khô. Cách vệ sinh là dùng nước ấm rửa âm hộ và hậu môn từ trước ra sau, sau đó dùng khăn sạch lau khô.

Để rửa sạch sau khi quan hệ, có thể dùng thêm dung dịch vệ sinh hoặc xà bông dịu nhẹ kết hợp. Tuy nhiên, những bạn có làn da nhạy cảm hoặc sau khi quan hệ mạnh bạo, "cô bé" bị tổn thương, đau rát thì nên tránh dùng chất tẩy rửa và ma sát mạnh khi vệ sinh.

Mặc quần áo thoải mái

Hơi nóng và mồ hôi sau khi ái ân là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn và nấm men phát triển mạnh, do vậy sau khi vệ sinh cơ thể và cô bé, hãy làm khô hoàn toàn. Sau đó, mặc nội y hoặc quần áo thoáng khí, rộng rãi là lựa chọn phù hợp cho cả hai. Nếu muốn, bạn có thể không mặc đồ để cả hai ngủ thoải mái hơn.

Mách nhỏ chàng những nguyên tắc vàng giúp nàng 'chạm đỉnh' nhiều lần trong cuộc yêu, áp dụng ngay để giữ lửa hôn nhân

Mách nhỏ chàng những nguyên tắc vàng giúp nàng 'chạm đỉnh' nhiều lần trong cuộc yêu, áp dụng ngay để giữ lửa hôn nhân

Bài viết này sẽ chia sẻ một vài kinh nghiệm giúp cánh mày râu đưa vợ đạt đỉnh cảm xúc nhiều lần trong cuộc yêu.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện phòng the chuyện ấy bí kíp yêu tư thế yêu vệ sinh cô bé chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 1 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Ngoại tình 2 giờ 17 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Video 2 giờ 47 phút trước
Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 3 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận