Ứng xử với ‘cô bé’ sau khi lâm trận thế nào? Vệ sinh không đúng cách cẩn thận rước hoạ vào thân

Không lâu sau tiếp đón “cậu nhỏ”, nàng cần nhanh chóng vào toilet và xả nước tiểu. Dòng nước tiểu chảy mạnh sẽ súc rửa vi trùng gây bệnh tích tụ ra khỏi niệu đạo. Không khất lần quá lâu. Tốt nhất thực hiện việc này trong vòng 15 phút sau cuộc yêu.

Vệ sinh là việc đầu tiên bạn cần làm, đây là cách đơn giản để loại bỏ vi khuẩn khi bạn chạm vào bộ phận sinh dục của mình hay bạn tình. Rửa tay sạch bằng nước và xà phòng là cần thiết để tránh lây lan vi khuẩn sang các bộ phận khác của cơ thể hoặc lây nhiễm vào "cô bé" khi vệ sinh.

Phụ nữ có nguy cơ viêm nhiễm niệu đạo cao hơn so với nam giới do đường niệu đạo ngắn, vi khuẩn dễ dàng xâm nhập gây bệnh. Hoạt động tình dục là con đường dễ gây nhiễm khuẩn nhất, cách đơn giản để loại bỏ là đi tiểu trong vòng 30 phút sau khi quan hệ.

Ảnh minh họa: Internet

Uống nước sau khi quan hệ

Sau khi quan hệ, bạn bị ra nhiều mồ hôi, hãy bù nước nhanh chóng cho cơ thể bằng một ly nước. Ngoài ra, uống nước giúp thúc đẩy việc đi vệ sinh tốt hơn, từ đó giúp loại bỏ vi khuẩn vùng kín tránh nhiễm trùng. Ngoài ra, bạn cũng có thể uống nước trước khi quan hệ để cơ thể vận hành một cách trơn tru hơn.

Vệ sinh vùng kín và cơ thể

Sau khi làm chuyện ấy, bạn có thể vệ sinh vùng kín và toàn cơ thể ngay hoặc chỉ cần nhẹ nhàng vệ sinh vùng kín với nước và lau thật khô. Cách vệ sinh là dùng nước ấm rửa âm hộ và hậu môn từ trước ra sau, sau đó dùng khăn sạch lau khô.

Để rửa sạch sau khi quan hệ, có thể dùng thêm dung dịch vệ sinh hoặc xà bông dịu nhẹ kết hợp. Tuy nhiên, những bạn có làn da nhạy cảm hoặc sau khi quan hệ mạnh bạo, "cô bé" bị tổn thương, đau rát thì nên tránh dùng chất tẩy rửa và ma sát mạnh khi vệ sinh.

Mặc quần áo thoải mái

Hơi nóng và mồ hôi sau khi ái ân là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn và nấm men phát triển mạnh, do vậy sau khi vệ sinh cơ thể và cô bé, hãy làm khô hoàn toàn. Sau đó, mặc nội y hoặc quần áo thoáng khí, rộng rãi là lựa chọn phù hợp cho cả hai. Nếu muốn, bạn có thể không mặc đồ để cả hai ngủ thoải mái hơn.