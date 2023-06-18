Phụ nữ muốn xinh đẹp hãy điểm phấn tô son, muốn có khí chất hãy làm ngay 12 điều này

Phụ nữ yêu 18/06/2023 00:19

Phụ nữ đẹp thôi chưa đủ, ngoài nhan sắc bạn còn cần phải có khí chất, sự tự tin và thanh lịch để luôn hạnh phúc bên người đàn ông của đời mình.

Dưới đây là những bài học xương máu phụ nữ phải khắc cốt ghi tâm để có cuộc sống an nhiên, hạnh phúc.

 

1. Là phụ nữ, dù có xinh đẹp hay không cũng phải có ý thức làm đẹp, đừng chấp nhận xấu tự nhiên mà hãy không ngừng giúp mình xinh tươi hơn mỗi ngày. Dẫu rằng vẻ đẹp ngoại hình chỉ là vẻ ngoài nhưng nó chính là ấn tượng ban đầu người ta nhớ đến bạn trước khi kịp nhớ đến cốt cách tâm hồn bạn.

 2. Phụ nữ đừng ép mình phải mạnh mẽ, hãy cứ yếu đuối khi cần, rơi nước mắt khi muốn nhưng đừng khóc quá 3 ngày chỉ vì một người đàn ông. Không đáng đâu.

3. Phụ  nữ muốn làm chủ đời mình trước tiên đừng cho mình được quyền sống bám. Hãy có cho mình một công việc, dẫu không thể làm giàu nhưng nó sẽ giúp bạn tự nuôi sống chính mình mà không phải dựa dẫm vào ai.

Phụ nữ muốn xinh đẹp hãy điểm phấn tô son, muốn có khí chất hãy làm ngay 12 điều này - Ảnh 1
Phụ nữ đừng ép mình phải mạnh mẽ, hãy cứ yếu đuối khi cần, rơi nước mắt khi muốn. Ảnh minh họa: Internet

4. Vì một người đàn ông mà ép mình phải sống khác đi đồng nghĩa với việc bạn đang lụy tình đến mức đáng thương. Khi đánh mất sự khác biệt nơi mình thì chính sự hợp nhau từng chút một mà bạn cố gắng bấy lâu nay sẽ là nguyên nhân người yêu chán ngán mà chia tay.

5. Mỗi tháng, phụ nữ hãy bớt tiền mua một chiếc váy để mua cho mình những cuốn sách. Váy có thể khiến bạn xinh xắn đáng yêu nhưng tri thức sẽ giúp bạn lôi cuốn, hấp dẫn hơn  nhiều.

6. Đừng mơ ước trở thành công chúa, được hoàng tử quỳ gối đặt chiếc giày thủy tinh vào chân mình trong khi bạn cứ ru rú trong nhà. Muốn có tình yêu đẹp, muốn có một người đàn ông tử tế phụ nữ hãy bước chân ra đường, không ngần ngại có thêm những người bạn mới.

7. Hãy chọn người yêu cho mình, đừng yêu chỉ để làm vừa lòng thiên hạ hay mẹ cha. Cuộc đời này là của bạn, vui buồn sướng khổ chỉ mình bạn biết, người ngoài đâu thể sống thay.

8. Phụ nữ có thể ngông cuồng, bất cần nhưng đừng đánh mất chính mình. Đừng cố gắng khiến mình trở nên khác biệt, bởi khác biệt và dị biệt cách nhau rất gần.9. Dù có lấy được chồng giàu phụ nữ cũng đừng mong được chồng nuôi, hãy tự nuôi thân để sau này dẫu có bị cắm sừng bạn vẫn có tư cách để đánh ghen.

Phụ nữ muốn xinh đẹp hãy điểm phấn tô son, muốn có khí chất hãy làm ngay 12 điều này - Ảnh 2
Phụ nữ có thể ngông cuồng, bất cần nhưng đừng đánh mất chính mình. Ảnh minh họa: Internet

10. Phụ nữ dù yêu đến mấy cũng đừng quy phục đàn ông răm rắp, nếu anh ta muốn bạn rẽ trái bạn hãy rẽ phải để chàng hiểu rằng sai khiến phụ nữ là điều cả đời đàn ông cũng không làm được. Hơn cả, sự ngang bướng, khó chiều sẽ khiến bạn luôn hấp dẫn trong mắt đối phương.

11. Một khi đàn ông đã ngoại tình nghĩa là anh ta đã không còn yêu bạn nữa, đừng chấp niệm mà dùng mọi thủ đoạn để níu kéo. Lúc ấy, trông bạn sẽ đáng thương đến tận cùng.

12. Phụ nữ có cả nhan sắc lẫn tiền tài chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng nếu lúc nào cũng yêu đời, lạc quan bạn sẽ luôn là nguồn cảm hứng sống của người khác.

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Từ khóa:   hôn nhân gia đình phụ nữ và gia đình

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